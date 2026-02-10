経済産業省 令和７年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」最終報告会（３月2日）のご案内

株式会社朝日広告社

株式会社朝日広告社（本社：東京都中央区／代表取締役 社長執行役員：福地 献一）（執行協力：株式会社NTTデータ経営研究所）では、経済産業省の令和７年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」の最終報告会を開催します。



最終報告会は、本年度採択した９件の実証事業を行うフェムテック等事業者が、実証の成果や今後の展望を発表します。


有識者によるパネルディスカッションでは、実務～研究の第一線で活躍する有識者に登壇いただき、本実証事業の成果を多角的に総括します。社会や市場にどのような変化をもたらしたのか、今後への示唆を深掘りします。


働く女性の健康課題をテクノロジーで解決するフェムテックやフェムテックに関する具体的な取り組みに関心のある企業や自治体、フェムテック事業者、報道関係者等の皆様におかれましては、是非ご参加いただければ幸いです。


また、現地会場では以下の特別な取り組みをご用意しております。ぜひ現地でのご参加も前向きにご検討ください。


ž 実証事業で活用された製品・サービスをその場で体験できるブース


ž 参加者同士や実証事業者同士が直接交流できるネットワーキングの場




概要

日時：2026年3月2日（月）14：00～17：00


場所：経済産業省ベツナナ／ハイブリッド形式（東京都千代田区霞が関１丁目３ー１）


※参加URLは下記リンクよりお申込みいただいた方にお知らせします。


議事次第（予定）：


１．開会


２．実証事業者による最終報告（※）


３．パネルディスカッション　～本事業の総括と未来への期待～
・東北大学 DEI推進センター副センター長／教授　佐々木成江 氏


・国立大学法人 政策研究大学院大学　教授　片井みゆき 氏


・（一社）ウィメンズヘルス・イノベーション協会　理事　木村恵 氏


・経済産業省　経済産業政策局　経済社会政策室長 　高木悠一 氏


４．採択事業者との交流・ネットワーキング（現地会場のみ）


５．閉会（現地会場のみ）




（※）発表予定事業者（代表団体名五十音順）



（実証事業概要はこちら）https://www.femtech-projects.jp/

募集要領

募集人数：現地参加：70名、オンライン参加：200名


参加資格：女性活躍の推進や健康経営・フェムテックの導入に関心のある事業者様、自治体様 等


参加費：無料




お申し込み方法

参加をご希望される方は下記リンクよりお申込みください。
https://questant.jp/q/femtech_2025(https://questant.jp/q/femtech_2025)


申込締切：2月27日（金）正午
※現地参加は先着順となります。




【参考】


当該セミナーに関するフライヤーはこちら(https://www.asakonet.co.jp/asako-cp-wp/wp-content/uploads/2026/02/flyer.pdf)（PDF）




問い合わせ先


令和７年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」事務局


株式会社朝日広告社（執行協力：株式会社NTTデータ経営研究所）


meti_femtech@m.asakonet.co.jp




個人情報の取扱い


最終報告会への参加申込およびご応募の際に登録した個人情報は、株式会社朝日広告社及び株式会社NTTデータ経営研究所が取得及び管理し、以下に定める個人情報保護方針にしたがって利用いたします。


＜個人情報保護方針＞


朝日広告社　https://www.asakonet.co.jp/privacy/


NTTデータ経営研究所　https://www.nttdata-strategy.com/information/policy/