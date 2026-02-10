GDOとアルペン、北海道美唄市で「スノーゴルフ 2026」を開催

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂 信也、以下「GDO」）と、スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之、以下「アルペン」）は2026年2月21日（土）、北海道美唄市の「ゴルフ5カントリー美唄コース」で雪上ゴルフイベント「スノーゴルフ 2026」を共同開催いたします。

本年度は新たな試みとして、地元の大学と協力して 「産学連携パイロットプログラム」 を実施します。ゴルフを通じた「地域活性化」と「学生への教育機会提供」という観点から、来年度以降の本格的な産学連携プロジェクトに向けた実証実験としての位置づけとなります。

- 開催の背景：冬のゴルフ場活用から、持続可能な地域づくりへ

「スノーゴルフ」は、冬季期間中にクローズする降雪地域のゴルフ場を観光資源として活用し、雇用維持や地域活性化に貢献することを目的にスタートし、今年で11年目を迎えます。 これまで多くのゴルファーに「雪上での非日常体験」を提供してきましたが、GDOとアルペンはイベントが持つ社会的意義をさらに深化させるため、次世代を担う学生とともに地域の未来を考えるプログラムを導入することといたしました。

- 本年度の新たな取り組み：産学連携パイロットプログラム

本プログラムでは、地元の大学生を対象に、イベント運営の実務体験と課題解決ワークショップを提供します。

・現場のリアルを知る（インプット）：ゴルフ5カントリー美唄コースの支配人の講義を実施し、「冬のゴルフ場が抱える経営課題」や「地域経済への影響」などについて学びます。

・運営と顧客視点の体験（フィールドワーク）：スノーゴルフのプレー体験に加え、来場者へのヒアリングや運営オペレーションの体験を通じ、ビジネス視点で現場を観察します。

・未来への提言（アウトプット）：「ゴルフ場を起点に、美唄市街地をどう活性化するか」 をテーマにグループワークを実施し、学生ならではの発想で、地域全体の活性化策を考案・発表します。本プログラムで提案された優秀なアイデアについてはGDOとアルペン協力のもと、実際のサービス導入や地域施策への反映といった「社会実装」を目指します。学生の柔軟な発想がリアルの地域経済を動かす、一歩踏み込んだ教育体験を提供します。

- 今後の展望

本年度のパイロットプログラムで得られた知見や学生からのフィードバックをもとに、来年度はより広範な教育機関や自治体を巻き込んだ本格的な産学連携プロジェクトへと発展させる予定です。 GDOとアルペンは、本イベントを通じて「ゴルフの楽しさ」を広めるだけでなく、ゴルフ場をハブとした地方創生モデルの構築と、次世代人材の育成に貢献してまいります。

「スノーゴルフ 2026」開催概要

開催日：2026年2月21日（土）

会場：ゴルフ5カントリー美唄コース（北海道美唄市字茶志内250-1）

主催：株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン、株式会社アルペン

内容：スノーゴルフプレー（3H/6H）、スノーアクティビティ体験、産学連携ワークショップ

特設サイト：https://www.golfdigest.co.jp/cp/snow_golf_2026/

※本イベント参加の申し込みは終了しています

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営