神戸旧居留地の洋館サロンのグランドメニューが2月19日（木）よりリニューアル。春を感じるアフタヌーンティーとともにご提案。『Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館』
神戸旧居留地の洋館サロン「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館(https://toothtooth.com/salon15)」では、素材の魅力を丁寧に引き出したグランドメニューを2026年2月19日（木）にリニューアル。春の訪れを感じるアフタヌーンティーとともに、新たなサロン時間をご提案いたします。
Salon15で過ごす、昼と夜
◆SALON15 LUNCH
3900円（税込）～
・季節のサラダ＆スープ
・パスタ or メイン
・PATISSERIE TOOTH TOOTHのケーキ
・ドリンク
◆SALON15 DINNER 16:00～
4900円（税込）～
・オードブル
・パスタ or メイン
・PATISSERIE TOOTH TOOTHのケーキ
・ドリンク
素材の魅力を引き立てた “神戸キュイジーヌ”
ランチセット、ディナーセットともに、パスタまたはメインのお料理は素材の魅力を引き立てた4種類からお選びいただけます。
◆サルシッチャとローストトマト、フレッシュハーブのオイルソース
サルシッチャの旨味と、じっくりとローストして甘味を引き出したトマト。
仕上げにブレンドしたフレッシュハーブを散らし爽やかに仕上げました。
◆スモークサーモンと六甲マッシュルームのトマトクリームソース
トマトの酸味にコクのあるクリームを合わせたトマトソースパスタ。
濃厚な旨味が特徴の長時間燻製のフィヨルドサーモンと六甲マッシュルームが好相性。
アクセントにオリーブのソースを散らしました。
◆国産鶏ムネ肉のカツレツ ウフ・マヨとハーブサラダ添え
サクサクの衣に仕上げたカツレツに、旨味豊かなオリジナルマヨネーズソースのウフマヨを合わせました。
◆牛ほほ肉のビーフシチュー 季節野菜ローストとマッシュポテト
濃厚な赤ワインソースで炊き上げた牛ホホ肉のビーフシチュー。
なめらかなマッシュポテトと季節の野菜を添えて。
紅茶ペアリングを愉しむ季節のアフタヌーンティー
◆季節のアフタヌーンティーセット[５種類のペアリングティーフリー付き]
おひとり様 6000円（税込）※２名様より２日前迄の完全予約制
>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014001304/8799/455761)
一皿ごとに紅茶とのペアリングを楽しめるアフタヌーンティーセット。季節のスイーツをたっぷり盛り込んだスイーツとこだわりの紅茶で、優雅なひとときをお過ごしください。
上段
・苺とフロマージュブランのタルト
・オレンジクレープのキャラメル・パルフェ
・苺と桜餡のマカロン
・発酵バターのサブレ
中段
・抹茶のオペラ
・ほうじ茶のカヌレ
・ラズベリーのマドレーヌ
下段
・神戸ポークハムのクロックムッシュ
・スモークサーモンと菜の花のキッシュ
・スコーン（オレンジとラベンダーのコンフィチュール／クロテッドクリーム）
《 5種のペアリングティー 》
・TOOTH TOOTHブレンド
・カモミールダージリン
・風海木
・アールグレイジャポネ
・ステラバイアールグレイ
洋館サロンならでは。趣溢れる空間で特別なひとときを。
神戸に残る最も古い異人館で国の重要文化財でもある 「旧神戸居留地十五番館」。建物の外観は、２階の南側にベランダを持つコロニアルスタイルで、 店内の柱から装飾の飾りまで細部にわたり明治初期の外国商館 の趣が伝わってきます。当店でしか味わうことの出来ない、モダンでクラシカルな佇まいで趣溢れる空間の中、特別なひとときをぜひお愉しみください。
Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館
（サロンジュウゴ トゥーストゥース）
紅茶と洋菓子の新しい体験ができる、パティスリー＆ティーブティック「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館」
ブティックでは、広々とした趣のある空間で、「PATISSERIE TOOTH TOOTH」のお菓子たちをゆっくりとお選びお買い物する事ができ、紅茶カウンターにて試飲しながら、自分にピッタリの紅茶を選ぶ事ができます。
サロンでは、洋館ならではのモダンでクラシカルな空間で、TOOTH TOOTHオリジナルブレンドティーとのペアリングをお愉しみいただける季節のアフタヌーンティーセットや「PATISSERIE TOOTH TOOTH」のケーキなど、素敵なティータイムをお愉しみいただけます。
また、お食事も充実。フランス料理のようなクロワッサンサンドや、生パスタを使ったガストロノミーな神戸キュイジーヌをご提供いたします。
日々を素敵に彩る"ハレノニチジョウ"の世界をご堪能ください。
>> 公式HP(https://toothtooth.com/salon15)
>> Instagram(https://www.instagram.com/salon15toothtooth/?hl=ja)
>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/8799)