神戸旧居留地の洋館サロンのグランドメニューが2月19日（木）よりリニューアル。春を感じるアフタヌーンティーとともにご提案。『Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館』

神戸旧居留地の洋館サロン「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館(https://toothtooth.com/salon15)」では、素材の魅力を丁寧に引き出したグランドメニューを2026年2月19日（木）にリニューアル。春の訪れを感じるアフタヌーンティーとともに、新たなサロン時間をご提案いたします。

Salon15で過ごす、昼と夜

◆SALON15 LUNCH

3900円（税込）～

・季節のサラダ＆スープ

・パスタ or メイン

・PATISSERIE TOOTH TOOTHのケーキ

・ドリンク

◆SALON15 DINNER 16:00～

4900円（税込）～

・オードブル

・パスタ or メイン

・PATISSERIE TOOTH TOOTHのケーキ

・ドリンク

素材の魅力を引き立てた “神戸キュイジーヌ”

ランチセット、ディナーセットともに、パスタまたはメインのお料理は素材の魅力を引き立てた4種類からお選びいただけます。

◆サルシッチャとローストトマト、フレッシュハーブのオイルソース

サルシッチャの旨味と、じっくりとローストして甘味を引き出したトマト。

仕上げにブレンドしたフレッシュハーブを散らし爽やかに仕上げました。

◆スモークサーモンと六甲マッシュルームのトマトクリームソース

トマトの酸味にコクのあるクリームを合わせたトマトソースパスタ。

濃厚な旨味が特徴の長時間燻製のフィヨルドサーモンと六甲マッシュルームが好相性。

アクセントにオリーブのソースを散らしました。

◆国産鶏ムネ肉のカツレツ ウフ・マヨとハーブサラダ添え

サクサクの衣に仕上げたカツレツに、旨味豊かなオリジナルマヨネーズソースのウフマヨを合わせました。

◆牛ほほ肉のビーフシチュー 季節野菜ローストとマッシュポテト

濃厚な赤ワインソースで炊き上げた牛ホホ肉のビーフシチュー。

なめらかなマッシュポテトと季節の野菜を添えて。

紅茶ペアリングを愉しむ季節のアフタヌーンティー

◆季節のアフタヌーンティーセット[５種類のペアリングティーフリー付き]

おひとり様 6000円（税込）※２名様より２日前迄の完全予約制

一皿ごとに紅茶とのペアリングを楽しめるアフタヌーンティーセット。季節のスイーツをたっぷり盛り込んだスイーツとこだわりの紅茶で、優雅なひとときをお過ごしください。

上段

・苺とフロマージュブランのタルト

・オレンジクレープのキャラメル・パルフェ

・苺と桜餡のマカロン

・発酵バターのサブレ

中段

・抹茶のオペラ

・ほうじ茶のカヌレ

・ラズベリーのマドレーヌ

下段

・神戸ポークハムのクロックムッシュ

・スモークサーモンと菜の花のキッシュ

・スコーン（オレンジとラベンダーのコンフィチュール／クロテッドクリーム）

《 5種のペアリングティー 》

・TOOTH TOOTHブレンド

・カモミールダージリン

・風海木

・アールグレイジャポネ

・ステラバイアールグレイ

洋館サロンならでは。趣溢れる空間で特別なひとときを。

神戸に残る最も古い異人館で国の重要文化財でもある 「旧神戸居留地十五番館」。建物の外観は、２階の南側にベランダを持つコロニアルスタイルで、 店内の柱から装飾の飾りまで細部にわたり明治初期の外国商館 の趣が伝わってきます。当店でしか味わうことの出来ない、モダンでクラシカルな佇まいで趣溢れる空間の中、特別なひとときをぜひお愉しみください。

Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館

（サロンジュウゴ トゥーストゥース）

紅茶と洋菓子の新しい体験ができる、パティスリー＆ティーブティック「Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館」



ブティックでは、広々とした趣のある空間で、「PATISSERIE TOOTH TOOTH」のお菓子たちをゆっくりとお選びお買い物する事ができ、紅茶カウンターにて試飲しながら、自分にピッタリの紅茶を選ぶ事ができます。



サロンでは、洋館ならではのモダンでクラシカルな空間で、TOOTH TOOTHオリジナルブレンドティーとのペアリングをお愉しみいただける季節のアフタヌーンティーセットや「PATISSERIE TOOTH TOOTH」のケーキなど、素敵なティータイムをお愉しみいただけます。



また、お食事も充実。フランス料理のようなクロワッサンサンドや、生パスタを使ったガストロノミーな神戸キュイジーヌをご提供いたします。



日々を素敵に彩る"ハレノニチジョウ"の世界をご堪能ください。

