【理想の体づくりを、水から変える。】芝浦工業大学との共同研究から生まれたワークアウト専用水『MUROTO 301』本格始動、特設サイトを公開

写真拡大 (全3枚)

ダイドー・タケナカベンディング株式会社

ワークアウトにおける水分補給は、これまで十分に議論されてきたとは言えません。


ダイドー・タケナカベンディング株式会社は、


芝浦工業大学との共同研究から生まれた


ワークアウト専用水『MUROTO 301（ムロトサンマルイチ）バランスウォーター』（以下、MUROTO301）の特設サイトを公開しました。



本製品は、ワークアウト時の水分補給に着目し、


海洋深層水由来のミネラルバランスを活かして設計された


ボトルドウォーターです。現在、Amazonにて販売中です。



────────────────




ワークアウト時のミネラル補給のバランスに着目したボトルドウォーター『MUROTO 301』

▶ 詳細は公式LPをご覧ください


https://muroto301.jp



────────────────



■ 開発の背景：「水なんてどれも同じ」という常識を見直す



ワークアウトやボディメイクの分野では、


食事やプロテイン、トレーニングメニューについて


多くの工夫や情報交換が行われています。



一方で、水については


「喉が渇いたから飲むもの」


「どれも同じ」


として扱われることも少なくありません。



体脂肪や筋肉量の変化を意識しながら体づくりに取り組む人々が増える中、


そうした背景をもとに、『MUROTO 301』は開発されました。



高知県室戸沖の海洋深層水をベースに、


芝浦工業大学との共同研究を通じて、


ワークアウト時の水分補給における


ミネラルバランスの考え方を整理しています。



────────────────



■ 科学的知見を背景にした、新しい水分補給の提案



本製品の開発背景には、


芝浦工業大学との共同研究を通じて得られた


海洋深層水の成分特性やミネラルバランスに関する知見があります。



これらの研究知見の一部は、


栄養学分野の国際学術誌「Nutrients」にも掲載されています。



エビデンスに基づき、ワークアウト時の水分補給をどう捉えるか


という視点を採用しています。



※本製品は、特定の効果・効能を保証するものではありません。



────────────────




ワークアウト専用水『MUROTO 301』



芝浦工業大学との共同研究に基づき、水分補給におけるミネラルバランスの考え方を整理・設計


────────────────



■ 製品の特長



・ミネラルバランスに着目した設計


・高知県室戸沖の海洋深層水由来


・ワークアウトや日常生活に取り入れやすいシンプルな味わい


・ワークアウト空間やライフスタイルに馴染むボトルデザイン



────────────────



■ 特設サイト公開と今後の展開



今回の本格始動に合わせ、


製品の開発背景や研究との関係性、活用シーンを紹介する


特設サイト（LP）を公開いたしました。



今後は、SNSを通じた情報発信やEC展開を強化し、


体を動かす人の水分補給に新たな視点を提供する


ブランドとして展開していきます。



■ ブランド公式Instagramについて



MUROTO301では、公式Instagramを通じて、


製品の背景や開発ストーリー、活用シーンなどを発信しています。


公式Instagram：


https://www.instagram.com/muroto301(https://www.instagram.com/muroto301?igsh=NWJtcXptdDljZXZh)



────────────────



■ 体感プレゼントキャンペーンについて


MUROTO301では、今回の本格始動にあわせて、


製品を体験いただくための「体感キャンペーン」を実施しています。


キャンペーンの詳細は、公式Instagramにてご案内しています。



────────────────



■ 製品情報



製品名：MUROTO 301 バランスウォーター（550ml）


参考価格：1本あたり 約170円前後（税込）


販売場所：Amazon.co.jp


販売形態：1ケース（24本入り）、定期購入対応


特設サイトURL：https://muroto301.jp



■ 販売情報



本製品は、Amazon.co.jpにて販売しています。


詳細は下記の商品ページをご覧ください。


Amazon商品ページ：


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVDRQ7TR



────────────────



■ 本件に関するお問い合わせ先



ダイドー・タケナカベンディング株式会社


EC事業部


担当：竹中 利文（代表取締役）


E-mail：ecjigyoubu@gt-vending.com


URL：https://muroto301.jp



────────────────