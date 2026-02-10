SALWAYと鴻池メディカル、医療現場における滅菌保証の質の向上に向けた情報連携を開始

株式会社名優

SALWAY（運営元：株式会社名優／本社：千葉県八千代市／代表取締役：山根優一／以下「SALWAY」）は、鴻池メディカル株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：西丸重喜／以下「鴻池メディカル」）と、医療現場の滅菌保証の質の向上を目的とした情報連携を開始いたします。

滅菌保証は、２つのプロセスで構成されます。１つは、「バリデーション」（稼働性能適格性確認）と呼ばれる、無菌性を確認する試験です。バリデーションは、その施設が滅菌する器材の中でもっとも滅菌が難しいもの（マスター製品）が、無菌性保証水準（SAL≦10⁻⁶）を達成できる工程であるかを検証します。２つめは、「日常モニタリング」です。日常モニタリングでは、バリデーションで確認された工程が、毎回の滅菌で正しく実施されているかを確認します。

しかし、全国の医療機関を対象とした実態調査によると、滅菌に最もよく使用される高圧蒸気滅菌器において、バリデーションを実施していると回答した施設は、わずか33％に留まっているという現状があります¹⁾。実施率が低い理由としては「実施方法がわからない」「必要な器具や設備がない」「予算を確保するのが困難」といった要因が挙がっており、特に実施方法の中で必須となる「マスター製品の選定が難しい」という声が、SALWAYに多く寄せられています。

鴻池メディカルは、日本全国の医療機関の滅菌業務を代行しており、膨大な器材データを保有しています。SALWAYは、バリデーションや日常モニタリングに必要な製品の販売や、試験実施のための支援を行っています。

今回、鴻池メディカルが器材データをSALWAYに提供することで、SALWAYがそのデータを基に検証試験を実施します。これにより、マスター製品選定のサポート、実施しやすいバリデーション方法の確立、適切な滅菌工程への提言を目指します。また、検証試験で得たデータや示唆は、鴻池メディカルに共有し、受託先である全国の医療機関の滅菌保証の質の向上に繋げて参ります。

¹⁾『滅菌保証に関する実態調査報告書６』(『医療機器学』Vol.93，No.4（2023年） p.532

鴻池メディカルについて

鴻池メディカルは、145年以上の歴史を持つ鴻池運輸株式会社から医療事業部門が独立して設立されました。「医療機関・教育機関様向けの病院事業サービス」と「医療機器メーカー様向けの物流事業サービス」を提供し、変化し続ける医療業界をメディカル・ロジスティクスサービスで支えています。

SALWAYについて

SALWAYは、医療機関の再生処理部門で使用される製品をセレクトしたブランドです。洗浄・組立・包装・滅菌の一連の再生処理で使用される製品群、具体的には洗浄ブラシやバスケット、コンテナ、滅菌確認デバイスなどを医療機関へ提供しています。ウェブサイトでは再生処理の知識や、業界のオピニオンリーダーへのインタビュー記事などを発信し、中央材料室を支援しています。

中央材料室（再生処理部門）で使用されるSALWAYの製品群

鴻池メディカル株式会社

代表取締役：西丸重喜

設立年：2000年

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル4階

URL：https://www.konoike-medical.co.jp/

株式会社名優

代表取締役：山根優一

設立年：1993年

所在地：〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台3-9-2

URL：https://meilleur.co.jp/salway/