フルリノベーション工事を実施した、2LDK区分マンションが1月30日（金）売却完了。東京・杉並区の閑静な住宅街｜不動産クラウドファンディング「LEVECHY（レベチー）」

1万円から始める賢い資産運用「LEVECHY（レベチー）」を展開する株式会社LEVECHY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：高 将司、以下当社という。）は、東京・杉並区の2LDK区分マンションのリノベーションを実施し、2026年1月30日（金）に売却が完了したことをお知らせいたします。

リビングのリノベーション前後画像（左：before、右：after）

浴室のリノベーション前後画像（左：before、右：after）

当社は2020年より、「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトに、リノベーションブランドとして「JP-BASE」を展開しております。これまで、一棟ビルやレジデンス等、都内で13棟の物件を「JP-BASE」として再生してまいりました。

本区分マンションは、「JP-BASE」シリーズで培ったリノベーションの知見を存分に生かし、2025年11月に既存の内装をスケルトン同等の状態に戻したうえで、天井以外のフルリノベーション工事を実施いたしました。

住まい全体のグレード感に関わる床材やクロス、浴槽のタイルについて、デザイン性だけでなく、質感にこだわった上質な素材を採用しております。

加えて、間取りについて、リビングと洋室の壁を取り払い、仕切り戸をつけることで、1部屋としても2部屋としても使用可能となり、開放感と利便性の両面を実現いたしました。

また、システムキッチンは最新モデルを導入し、食洗器完備、換気扇もスタイリッシュな薄型を設置しました。

一般的な住宅リノベーションでは重要視されないコンセントカバーやスイッチカバー、巾木等、細部に至るまで、プロならではの視点でこだわり、ホテルライクな落ち着きと上品さを取り入れた空間に仕上がっております。

今後も、賃貸中のファミリー区分マンションを積極的に購入していく予定です。

物件概要

洗面台のリノベーション前後（左：before、右：after）キッチンのリノベーション前後（左：before、右：after）廊下のリノベーション前後（左：before、右：after）

所在地：東京都杉並区

専有面積： 67.40平方メートル （約20.38坪）

間取り： 2LDK

構造： 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建

築年月： 2000年9月（築25年）

JP-BASEについて

「JP-BASE」2020年に開始した当社のリノベーションブランドです。現在の日本の不動産は、スクラップ＆ビルドが一般的ですが「JP-BASE」は「良いものをしっかり次の時代に残し、新しい物を取り入れていく」ことをコンセプトとし、これまでに一棟ビルやレジデンス等、13棟の再生を行ってまいりました。

「JP-BASE」を通じてサスティナブルな社会へ貢献するとともに、当社もベンチャー企業であるため、様々にチャレンジする方を応援していきます。スタートアップ企業等は実績がないため入居審査が厳しく、物件を借りづらい等の問題もあります。「JP-BASE」では、 セットアップオフィスとすることで初期費用も抑えて、フリーランスや起業家の方等、チャレンジする方に柔軟に対応しております。

「JP-BASE」が、皆さまの基地・拠点となり、更なる活躍の場となることを願っています。

株式会社LEVECHYについて

株式会社LEVECHYは、2012年に創業し、オフィスリーシングから事業をスタートしました。

2023年6月、一般的な不動産投資における「初期投資額の大きさ」や「賃貸管理の手間」等を解消し1口1万円から資産形成を行うことができる、不動産クラウドファンディング「LEVECHY(レベチー)」をリリースしました。本事業は、不動産特定共同事業法に基づき3.4号事業者として運営しています。「LEVECHY（レベチー）」は、会員登録から投資申込、分配金の受取りまでをオンラインで完結でき、不動産への投資機会を提供するサービスです。

不動産投資を身近な選択肢として提供し、資産形成の選択肢の拡充を目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社LEVECHY

所在地 ：東京都港区赤坂1‐11‐28 JMFビル赤坂01 5階

設立 ：2012年1月

代表 ：高 将司

事業内容 ：

１. 不動産クラウドファンディング事業「LEVECHY」の開発・運営

２. 次世代型オフィス＆レジデンスのクリエイト事業「JP-BASE」の開発・運営

３. オフィス・リーシング、プロパティ・マネジメント、アセット・マネジメント、インベストメント各事業

HP： https://levechy.jp/