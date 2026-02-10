【世界文化社グループ　創業80周年】～出版コンテンツを起点とした新事業領域への本格参入を発表～

株式会社世界文化ホールディングス

株式会社世界文化ホールディングス（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木 美奈子）は、2026年2月11日に創業80周年を迎えるにあたり、出版で培ったコンテンツ力を基盤に、旅行・体験サービス、イベント・エンターテインメント、企業向けソリューションの3つの新事業領域への本格参入を発表いたします。

特設サイトの開設を起点として、全国書店フェア、記念出版企画、異業種パートナーシップの拡大、記念旅行企画、親子向けイベントなど多角的な事業を通じて、「読む」から「体験する」へのコンテンツ価値の拡張と新たな収益源の創出を図ってまいります。

世界文化社グループは1946年の創業以来、『家庭画報』や『Begin』をはじめとする雑誌、書籍、ムックなど多様なコンテンツを通じて、日本の文化・生活の発展に寄与してまいりました。

創業80周年を機に、出版事業で蓄積したコンテンツとブランド価値を新事業領域に展開し、B to B、B to Cの両面からソリューション事業への本格参入を図る新戦略を開始します。

1. 80周年 記念特設サイトの開設

単なる企業情報の発信にとどまらず、当社の80年の歴史を振り返るアーカイブ機能と、今後展開する全記念事業のハブとしての役割を担います。（https://www.sekaibunka.com/80th/）

2. 全国書店で記念フェアを開催（2026年3月1日～8月31日）

「世界文化社グループ 80周年記念 出版社社員が推すロングヒット本フェア」を全国書店で展開します。『愛蔵版一流料理長の和食宝典』『北欧こじらせ日記』『東京藝大で教わる西洋美術の見方』『ねことことり』など、社員が選んだ計36商品を対象に、実店舗とSNSの双方で販売促進を行います。

3. 記念出版企画（2025年1月～2027年3月）

一流シェフによる『これでよかったんだ！』シリーズや『愛蔵版 宮沢賢治童話集』、30年ぶりの復刊となる写真集『吉永小百合』など、プレ80周年の2025年より話題性の高い書籍を次々と刊行してきました。本年1月にも『池江璃花子 ～夢をかなえたいキミたちへ贈る伝記』を刊行。今後も谷川俊太郎氏（詩）とザ・キャビンカンパニー（絵）による絵本『あなたに』など、注目の作品を展開予定です。

4. 異業種パートナーシップの戦略的拡大

『家庭画報』や『Begin』などの雑誌ブランドを活用し、ハイブランド、不動産、金融、行政機関等の企業・団体との協業を強化。雑誌ブランドが持つ信頼性とライフスタイル提案力を活かしたコンサルティングサービスや企業向けソリューションを展開します。

5. 記念旅行企画（2026年8月～）【新事業領域：旅行・体験サービス】

グループ会社である株式会社プレミアム旅行社と連携し、『家庭画報の旅』において「80万円ミステリーツアー」を企画。当社のコンテンツを体験型サービスへと発展させ、読者との接点を拡大します。目的地を明かさない高級ミステリーツアーという新しい旅のスタイルを提案し、富裕層向け体験型コンテンツ市場を開拓します。

6. 親子向けイベント開催（2026年2月）【新事業領域：イベント・エンターテインメント】

2月1日には、幼保雑誌『PriPri（プリプリ）』が企画運営する初の親子向けイベント「ワンワンワンダフル！！ スペシャルコンサート」を開催しました。このイベントを機に、今後も子育て世代に向けたリアルイベントを通じて、デジタルとフィジカルを融合した新たなコミュニティ形成を目指します。

■今後の展開

世界文化社グループは、これらの記念事業を通じて培ったノウハウを活かし、2027年以降も継続的な事業拡大を目指します。「あらたに、動き出す。」をスローガンに、世界文化社グループは出版社の枠を超え、社会に新たな価値を提供し続ける総合コンテンツ企業グループへと進化してまいります。

■会社概要

- 社名：株式会社世界文化ホールディングス

- 設立：1946年2月

- 本社所在地：東京都千代田区九段北4-2-29

- 代表者：代表取締役社長 鈴木 美奈子

- 事業内容：書籍・雑誌の出版、デジタルコンテンツの制作・配信、イベント企画・運営、ソリューション事業など

- URL：https://www.sekaibunka.com/