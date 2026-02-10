コラボスタイル、ビジネス変革・業務効率化を加速するソリューションが集う「AI World 2026 春 東京」に出展します

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に幕張メッセで開催される「AI World 2026 春 東京」に出展することをお知らせします。

本展示会では、ワークフローシステム「コラボフロー」をご紹介します。コラボフローブースにはスタッフが常駐していますので、業務の課題等を気軽にご相談ください。コラボフローを実際に体験できるデモ機もご用意しています。

コラボフローブースについて

＜ブース位置＞

ブース番号S25-38（「AI World」のAI業務改革 EXPO 内）

「AI World 2026 春 東京」について

本展は、ビジネス変革・業務効率化を牽引する最新AIソリューションが一堂に会する展示会です。チャットボット、機械学習、自然言語処理といった多岐にわたるソリューションを比較検討でき、AI導入を検討する企業にとって最適な商談の場となります。現場の課題解決に向けた具体的なヒントが得られるイベントです。

https://www.bizcrew.jp/expo/ai-tokyo

＜開催概要＞

総称：AI World 2026 春 東京

主催：AI World 実行委員会

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）各日10:00-17:00

会場：幕張メッセ １～３・9・10ホール（千葉市美浜区中瀬2-1）

併催展：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan

申込方法：本展の入場には入場用バッジが必要です。以下のリンクより入場用バッジをダウンロードしてください。

登録フォーム：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/ai-tokyo

コラボフローについて

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。

コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。

タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。

導入企業数2,000社を超え、継続利用率99.65%（※1）を誇ります。

※1：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出。

サービスページ：https://www.collabo-style.co.jp/

株式会社コラボスタイル 概要

社名：株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。また、リアルとデジタルの2つの働く場に向けた事業展開に留まらず、自社が率先して新しいワークスタイルに挑戦し、発信を行うことでワークスタイルの未来を切り拓いていきます。

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/