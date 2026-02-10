【オリエンタルホテルズ＆リゾーツ】「沖縄ハーバービューホテル」×「サザンビーチホテル＆リゾート沖縄」那覇のシティステイと糸満のビーチリゾートを一度に満喫。宿泊者限定の相互利用特典を3月より開始

株式会社ホテルマネージメントジャパン



株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：荒木 潤一）は、「沖縄ハーバービューホテル」と、2025年12月に新たにグループへ加わった「サザンビーチホテル＆リゾート沖縄」の2ホテル間において、2026年3月20日（金）より、両ホテルの宿泊客がそれぞれの施設をお得に利用できる相互利用特典をスタートします。

本サービスは、那覇市街地に位置する「沖縄ハーバービューホテル」と、ビーチが目の前に広がる「サザンビーチホテル＆リゾート沖縄」が連携することで、一度の旅行で「街歩き」と「海遊び」の両方を手軽に楽しんでもらうことを目的としています。那覇の伝統あるホテルでの滞在を楽しみながら、日中は糸満の美しいビーチやプールへ遊びに行く。街の利便性と海の開放感を自由に楽しむ沖縄観光のスタイルを提案します。

■相互利用サービスの概要

開催期間：2026年3月20日（金）～ 5月31日（日）

特典内容

1. 沖縄ハーバービューホテル 宿泊者特典

・サザンビーチのプール・ビーチ利用が無料

・オーシャンビューレストラン「レイール」が20％割引

2. サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 宿泊者特典

・沖縄ハーバービューホテルのプランタン・鉄板焼 泉崎・ Lounge＆Bar が20％割引

※特典利用方法は宿泊されている証明をご提示いただきます。

※レストラン利用の際は事前にご予約をおすすめしております。

※サザンビーチホテル＆リゾート沖縄のロッカーは数に限りがあります。あらかじめご了承ください。

■相互利用サービスの楽しみ方（一例）

那覇空港から車で約20分というサザンビーチホテル＆リゾート沖縄の立地を活かした、初日から沖縄を満喫するスケジュールをご紹介します。

11:30「美々ビーチいとまん」で沖縄の海を満喫

那覇空港に到着後、まずはサザンビーチホテル＆リゾート沖縄へ。ホテル目の前の「美々ビーチいとまん」へ繰り出し、白い砂浜と透明度の高い海をいち早く楽しみます。

13:00 海を眺めながらのランチタイム

海で遊んだあとは、ホテル内のレストランへ。大きな窓から青い海を眺めながら、リゾートならではのランチメニューを堪能します。海から館内への移動がスムーズなのも魅力です。

15:00 ホテル自慢の「ガーデンプール」へ

食後は、丸いプールが5つ連なった全長約70ｍのガーデンプールへ。沖縄の日差しとリゾートを心ゆくまで楽しんだあとは、那覇へ出発！

16:30 沖縄ハーバービューホテルに

チェックイン

糸満から車で約25～30分。那覇の中心部に位置する沖縄ハーバービューホテルへ。落ち着いた雰囲気の客室で、一日の疲れを癒やします。

19:00 ホテル自慢のディナーを堪能

ホテル内のレストランでディナー。那覇の夜を贅沢に過ごします。

21:30 Lounge＆Barで過ごす

おやすみ前の時間

お気に入りのカクテルを片手に、心落ち着くひとときを楽しみます。

■ 沖縄ハーバービューホテル

那覇市の中心に位置する沖縄ハーバービューホテルは、沖縄の伝統と現代的な洗練さが融合した都市型ホテルです。2025年には「Be Reborn」をテーマに客室やレストランを大規模リニューアルいたしました。 新客室は琉球藍や月桃をモチーフとした洗練されたモダンなデザインに生まれ変わり、レストランでは「今の沖縄」を感じる多彩な美食を提供します。同年12月には県内ホテルで唯一の「神戸ビーフ指定登録店」として認定を受けた「鉄板焼 泉崎」がオープンし、沖縄ブランド牛と神戸ビーフを提供しています。さらに最上階には、面積356平方メートル を誇る那覇市内最大級の特別なクラブラウンジを新設いたしました。沖縄ならではのおもてなしと、進化を遂げた上質な空間を兼ね備え、お客様へ至福の滞在時間を提供します。

-

公式HP：https://oka-hvh.com/

■サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

2009年6月開業。沖縄本島南部・糸満市に位置する、全448室を有する大型ビーチリゾートホテル。那覇空港から約10km、車で約20分とアクセスに優れ、ホテル目の前には市営ビーチ「美々ビーチいとまん」が広がり、徒歩1分で海へと出られるロケーションが特長です。レンタカーを利用しない滞在でもリゾート気分を満喫できます。客室はすべて30平方メートル 以上のゆとりある設計で、オーシャンビューをはじめ多彩なタイプを用意。朝食では、洋食・和食・スイーツまで豊富なラインアップに加え、黒糖サーターアンダギーや豆腐チャンプルー、ポークランチョンミートなど沖縄らしさを感じるご当地メニューや、出来立てを楽しめるライブキッチンスタイルのメニューを提供。旅のはじまりを彩る特別な朝の時間を演出します。このほか、レストラン、宴会・コンベンション、ウエディング、マリンレジャー、屋外プール、エステサロン、ショップなど充実した施設を備え、多様な滞在ニーズに対応しています。



-公式HP：https://www.southernbeach-okinawa.com/

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内17ホテル（総客室数4,617室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内25ホテル（総客室数8,119室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,593名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2026年1月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/