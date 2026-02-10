ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋最大4名で泊まれる「プレミアムコネクティング（4ベッド）ルーム」販売開始

J3ML2合同会社

ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋（大阪市中央区、総支配人：秋山幹雄）は、最大４名で泊まれる「プレミアムコネクティング（4ベッド）ルーム」の販売、および予約を開始しました。二つの部屋を室内のドアで自由に行き来できるコネクティングタイプの本ルームは、バスルームやお手洗いがそれぞれの客室に完備されているため、ゆったりとお出かけの準備も可能です。また、客室内のドアは開閉可能なため、プライベート環境も守ってくれます。お子様連れでの家族旅行や友人とのグループ旅行の際に、部屋が別々になってしまう悩みも解決してくれる、春休みや週末の旅行に最適の客室です。

ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋は、心斎橋駅から徒歩6分の立地を誇り、道頓堀や難波、梅田などの人気観光スポットへもアクセス抜群の大阪を楽しみ尽くす絶好のホテルです。さらに、ハイクオリティのベッドや硬さの選べる枕などを備え、ぐっすり眠りたいゲストの快適で安らかな眠りをサポート。バスルームには、ワンランク上のシャワー体験をお届けする「パワーシャワー」も備え、旅の疲れを癒してくれます。そして、当ホテルはご宿泊者すべてのお客様にご朝食が付き、和風・洋風の多彩なメニューをビュッフェスタイルにてご提供します。お急ぎの方に便利なテイクアウトの「Grab&Go」もご利用いただけます。

また、開業4周年を記念した「開業4周年アニバーサリープラン」も2026年3月31日（火）まで予約受付中。Tabio靴下屋別注による、ホテルオリジナルの刺繍が入ったソックスなどがアメニティとして付いてきます。靴下と共に、心も体も安らぐ寛ぎ時間をお部屋でお過ごしください。



【ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋 総支配人：秋山幹雄】

2026年1月、ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター

御堂筋の総支配人に就任。

秋山は兵庫県出身。1998年に大阪市内の外資系ホテルに入社。

2003年よりシンガポール、バンコク、上海、マカオにて10年間に

わたり、複数のグローバルホテルチェーンで経験を積みました。

その後も国内外のホテルにおいて要職を歴任し、営業・宿泊部門

およびホテル全体の運営に携わるとともに、オペレーション改善、

収益性向上、人材育成など幅広い分野で実績を重ねてきました。

その後、IHGホテルズ&リゾーツに入社し、ANAクラウンプラザ千歳で副総支配人として勤務。ブランド価値の向上と事業成長を牽引

してきました。これまでの実績と経験を活かし、独自の魅力に

あふれる日本で唯一のホリデイ・イン エクスプレスブランドである

当ホテルの価値向上と、ゲスト体験のさらなる進化に取り組んで

まいります。

「プレミアムコネクティング（4ベッド）ルーム」に関するコメント：

グループやご家族でのご旅行のニーズに叶う客室を販売開始できることを嬉しく思います。心斎橋や道頓堀、難波などの観光名所、京セラドームや大阪城ホールへのアクセスも便利な場所に位置する当ホテルをご利用いただき、より充実した大阪旅行をお届けできることを期待しております。

【ホリデイ・イン エクスプレス大阪シティセンター御堂筋「プレミアムコネクティング（4ベッド）ルーム」概要】

・ 部屋タイプ：二つの部屋を室内のドアで自由に行き来できるコネクティングタイプ

・ ホテル電話番号：06-4963-2422

予約はこちら :https://x.gd/VOxBD

ホリデイ・イン エクスプレス(R)について:

IHGホテルズ＆リゾーツで最も成長しているブランドであるホリデイ・イン エクスプレスは、シンプルな場所を求める世界中のトラベラーに愛されています。ぐっすり眠れる客室、心温まるサービス、無料の朝食など、お客様にとって最も大切なものを高く素晴らしいクオリティでご提供します。洗練されたシンプルな旅を実現し、人と人との心からのつながりを築くことを目指しています。ブランドの詳細については、下記をご覧ください。www.holidayinnexpress.com(https://www.holidayinnexpress.com/hotels/gb/en/reservation) Facebook https://www.facebook.com/holidayinnexpress TikTok https://www.tiktok.com/@holidayinnexpress

Instagram www.instagram.com/holidayinnexpress(https://www.instagram.com/holidayinnexpress)

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,800軒超の開業中ホテル、100万軒超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

● ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

● プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

● エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

● スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

● エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語）: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語）：https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ: https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

最新情報はこちら：

https://www.ihgplc.com/en/news-and-media

https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels