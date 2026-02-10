片山財務大臣・金融担当大臣「来賓挨拶」｜Digital Space Conference 2026

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟※サムネイル画像は「首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/104/meibo/daijin/katayama_satsuki.html)」掲載の写真をもとにDSC2026運営事務局が加工・作成したものです。片山財務大臣・金融担当大臣が登壇決定

一般社団法人日本デジタル経済連盟（所在地：東京都港区、代表理事：北尾吉孝、以下「当連盟」）は、株式会社CoinPost（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：各務貴仁）が企画・運営協力を行う大規模カンファレンス 「Digital Space Conference 2026（以下、DSC2026）」 において、片山財務大臣・金融担当大臣の登壇が決定したことを発表いたします。

【Digital Space Conference 2026 について】

DSC2026は、「未来を考え、今日を切り拓く」をテーマに掲げ、AI、Web3、メタバース、サイバーセキュリティなどの最新技術や先進事例を幅広く取り上げます。産業横断で今後の社会構造や価値循環について議論・体感することを通じて、参加者の皆さまに新たな示唆と実践的な気づきを提供します。

また、本年は展示会場内に新設エリアとしてピッチステージを設置します。官公庁、業界団体、金融機関、テクノロジー企業、スタートアップなど、経済活動を牽引するキーパーソンが一堂に会し、展示ブースやネットワーキングを通じて、業種・業界を越えた対話と共創の機会を創出します。

【Digital Space Conference 開催の背景】

近年、生成AIやWeb3といった先端技術は急速に進展する一方で、

「将来、社会や産業はどのような構造へ向かうのか」

「その未来を見据え、今どのような打ち手を講じるべきか」といった、中長期視点に立った実践的な議論は、十分に行われているとは言えません。

DSC2026では、こうした課題意識を踏まえ、未来の社会構造や価値循環の在り方を起点に、そこから現在の意思決定や技術実装を逆算する“バックキャスティング型”のアプローチを重視します。政策・制度設計の視点、金融・産業における実装事例、スタートアップの挑戦を横断的に取り上げることで、参加者が自社・自組織に持ち帰り、次の一手につなげられる新たな示唆や実践的な気づきを提供します。

第4回となる2026年は、「未来を考え、今日を切り拓く」 をテーマに、構想から実装へと進む転換点を捉えます。

▼過去の開催テーマ

2023年：「我々は、デジタル空間に新しい経済を築けるか？」

2024年：「生成AI・Web3・リアルとバーチャルの融合による価値創出」

2025年：「次世代を見据えた技術と社会の関係性の多角的議論」

【Digital Space Conference 2026 開催概要】

名称：Digital Space Conference 2026

主催：一般社団法人日本デジタル経済連盟

企画・運営：株式会社CoinPost

日時：2026年2月17日（火）12：00～18：00（11：00開場）

アフターパーティー 18：30～20：30 （18：00 開場）

会場：東京都港区虎ノ門1丁目23-3 虎ノ門ヒルズ 森タワー5階「虎ノ門ヒルズフォーラム」

イベント費用：無料（要事前登録）

公式サイトURL：https://jdsef.or.jp/event/dsc(https://x.gd/5xOo9)

【参加方法】

イベント公式サイトより事前参加登録を受け付けています。ご登録は無料です。

https://jdsef.or.jp/event/dsc/ticket(https://x.gd/rVgXM)

【登壇者概要】

出典：「片山 さつき 財務大臣プロフィール」（首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/104/meibo/daijin/katayama_satsuki.html)）

片山 さつき

財務大臣

内閣府特命担当大臣（金融）

租税特別措置・補助金見直し担当