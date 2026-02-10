奥寺 康彦 氏 強化アドバイザー就任のお知らせ
この度、奥寺 康彦氏がヴィアティン三重トップチーム（JFL所属）の強化アドバイザーに就任することが決定しましたので、お知らせいたします。
奥寺 康彦 / Yasuhiko OKUDERA
■生年月日
1952年3月12日（73歳）
■出身地
秋田県
■選手歴
横浜市立舞岡中学校 - 相模工業大学付属高等学校 - 古河電気工業サッカー部（1970～1977年）- 1.FCケルン（1977～1980年）- ヘルタ・ベルリン（1980～1981年）- ヴェルダー・ブレーメン（1981～1986年）- 古河電気工業サッカー部（1986～1988年）
■監督歴
1996年 ジェフユナイテッド市原
2017年 横浜FC
■その他 経歴
1999年に横浜FCゼネラルマネージャー就任。その後は、代表取締役ゼネラルマネージャー（2000年11月～）、代表取締役社長（2001年～）、代表取締役会長（2006年4月～）を歴任し、現在は横浜FC シニアアドバイザー（2022年2月～）を務めている。
2012年6月～現在 一般社団法人横浜FCスポーツクラブ代表理事
2012年8月 日本サッカー殿堂入り
2014年11月 AFC初代殿堂入り
■出場歴
日本代表：32試合出場/9得点
UEFAチャンピオンズリーグ：2試合/1得点
UEFAヨーロッパリーグ：15試合/2得点
■獲得タイトル
1976年 日本サッカーリーグ 優勝
1976年 天皇杯 優勝
1977～1978年 ブンデスリーガ 優勝
1977～1978年 DFBポカール 優勝
1986～1987年 アジアクラブ選手権 優勝
1976年 ムルデカ大会 得点王
1986年 JSL東西対抗戦（オールスター戦）最優秀選手賞（MVP）
奥寺 康彦 氏 コメント
この度、強化アドバイザーに就任いたしました奧寺康彦です。
数十年前になりますが、私は日本代表選手として、また海外でプロサッカー選手としてもプレーしてきました。ドイツでは、地域に深く根差したクラブ文化の中でプレーをして、その価値と力強さを学びました。また、横浜FCでは立ち上げ期から関わり、Ｊ１、Ｊ２昇格を経験するなど、ゼロから積み上げていくクラブの成長過程を現場で体感してきました。
現在のヴィアティン三重の姿は、横浜FC創設期と重なる部分が多くあります。地域に支えられながら一歩一歩前へ進んでいく姿勢こそが将来の大きな飛躍に繋がると信じています。Ｊリーグ参入を目指す道のりは決して平坦ではありません。しかし、明確なビジョンと覚悟を持ち、日々の努力を積み重ねれば必ず道は開けて来ます。
選手のみなさんは、地域の多くの応援をしてくれる人たちと共に、クラブの歴史をつくっているという誇りを持ち、毎日のトレーニングや一試合一試合を大切にして欲しいと思います。私の経験が少しでもチームの成長と目標達成の力になれば幸いです。そして、クラブが地域の誇りとなり、多くの方々に愛される存在へと発展していくことを心から願っています。よろしくお願いします。
ヴィアティン三重
ヴィアティン三重は、三重県を拠点にＪリーグ入りをめざして活動するサッカークラブです。
総合型地域スポーツクラブとして、なでしこ2部に所属するレディースチームや全国リーグに所属するバレーボール、バスケットボールなども活動しています。
クラブ概要 :
