SNSデータで振り返る！衆院選2026：Meltwaterが選挙に関するオンライン上の声を可視化するダッシュボードを公開

Meltwater Japan株式会社

ソーシャルリスニングツールを開発・提供するMeltwater Japan株式会社（所在地：東京都渋谷区、執行役員社長：赤田将之、以下「Meltwater」）は、2026年2月に実施された衆議院選挙をテーマに、SNS上で注目を集めた政党や政策トピックなどを可視化するインタラクティブ・ダッシュボード「SNSデータで振り返る！衆議院選挙2026」を無料公開しました。

選挙期間中、Meltwaterのデータは主要メディアで多数引用され、選挙におけるSNSの影響力が年々高まっていることを改めて示しました。有権者の関心・感情、政治家の発信、争点の変化など、選挙の“今”はX（旧Twitter）などのSNS上にリアルタイムで現れます。

本ダッシュボードは、Meltwaterが提供するSNS・メディアなどのデータと、AIを活用した独自のインサイト抽出技術により、選挙期間中そして開票後に注目を集めた政党や政策、候補者に関する話題のトレンドを多角的に可視化しています。データソースにはSNSやブログ、掲示板、オンラインニュースやそのコメント欄なども含みます。

ダッシュボードは以下のURLより、パスワードの入力にてアクセス可能です。

◼️ SNSデータで振り返る！衆議院選挙2026ダッシュボード

https://app.meltwater.com/report/public/yTRg9AF4izk2Q8TVFZZ2Z4Tr/snapshot

パスワード: Meltwater

調査期間：2026年1月27日～2月9日

◼️ 全体傾向・注目点

- 投稿数・エンゲージメントの推移衆議院選挙期間中に確認されたSNS投稿は約1,040万件、エンゲージメントは約7,900万件にのぼった。投稿量は公示以降、投票日前日に向けて緩やかに増加しており、選挙終盤にかけて関心が高まる自然な推移が見られた。- 主な関心テーマトピック別では、税制に関する話題が相対的に高い関心を集めた。- 政党別の注目動向政党別に見ると、自由民主党が発話量・注目度の両面で高い水準を維持していた。

◼️ 主要トピック別に見る国民の関心

今回の衆議院選挙期間中は、税制に関する話題が発話量およびエンゲージメントの両面で最も高い水準を維持していたことが確認された。特に参議院選挙時のデータと比較すると、税制は相対的に注目度が高まっており、今回の選挙期間における主要な関心領域の一つであったことがうかがえる。 一方で、前回の参院選において高い関心を集めていた外国人政策については、今回の衆院選では相対的に関心度合いが低下しており、トピック間の重心に変化が見られた。

＜ダッシュボードから抜粋＞主要トピックに関するの発話数・リーチ数・エンゲージメント数を表すバブルチャート

◼️ 政党別に見るSNS上の存在感

政党別に見ると、選挙期間を通じて自由民主党が発話量および注目度の両面で高い水準を維持していた。この傾向は参議院選挙時と比較しても大きくは変わらず、全体構造としては、自民党が中心となり、それ以外の政党が続く構図が維持されている。具体的には、参院選との比較においても、自民党が全体の約30～40％程度、その他の政党が概ね15％前後から以下に準ずるという分布構造に大きな変化は見られなかった。

＜ダッシュボードから抜粋＞衆院選関連の各政党に関するの発話数・リーチ数・エンゲージメント数を表すバブルチャート

◼️過去の選挙関連のダッシュボードはこちら

SNSデータで振り返る！参議院選挙2025

https://radarly.linkfluence.com/snapshots/?uid=9ebd42a0-e3ad-492f-ac89-09d7cdb40897

SNSデータで振り返る！自民党総裁選2025

https://radarly.linkfluence.com/snapshots/?uid=e770da2d-1038-4d12-a4c0-b92d1e2af738

選挙関連データに限らず、Meltwaterが提供するデータやダッシュボードは日々変化する市場や生活者の声・感情をリアルタイムで捉える手段としても活用可能です。あらゆるビジネスシーンにおける戦略立案や課題解決の情報源として、ぜひお役立てください。

当社では今後も、ソーシャルリスニング・消費者インサイトの活用を通じて、データに基づいた意思決定を支援してまいります。

※ダッシュボードのデータを引用・転載される際は、必ず「データ提供：Meltwater」と出典を明記いただくようお願いします。

※ダッシュボードの一部または全部を改変して引用・転載することはお控えください。

◼️Meltwater Japan社について

Meltwaterは2001年にノルウェーで設立され、現在はアメリカに本社を置く、メディア・ソーシャル・消費者インテリジェンス分野のリーディングカンパニーです。世界27,000社以上の企業に導入されており、日本法人は2009年に設立されました。

世界中のニュース、ソーシャルメディア、オンラインデータをリアルタイムで分析し、企業のPR、マーケティング、ブランド戦略におけるデータドリブンな意思決定を支援しています。

代表者：執行役員社長 赤田将之

日本現地法人：東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル5F

事業内容：メディアインテリジェンスツールの開発・提供

URL：https://www.meltwater.com/jp