【3.5｜無料ウェビナー開催】サイバーセキュリティ最前線～最新事例に学ぶ、実効性のあるサイバー攻撃対応BCPの要諦～

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島　一也）は、3月5日（木）12:00～13:00に無料セミナー「サイバーセキュリティ最前線～最新事例に学ぶ、実効性のあるサイバー攻撃対応BCPの要諦～」を開催いたします。




お申し込みはこちら :
近年、製造業を中心にランサムウェア等によるサイバー攻撃被害が急増しており、工場の長期稼働停止やサプライチェーンの断絶といった深刻な事態が相次いでいます。こうした状況下では、侵入を防ぐ「防御」に加え、万が一被害に遭った際に事業を止めない、あるいは早期復旧させる「サイバーレジリエンス（回復力）」の重要性が高まっています。



本セミナーでは、情報システム部門にとどまらず、事業部門や経営層を巻き込んだ全社的な体制で有事に備えるための、サイバー攻撃対応BCP構築のステップをわかりやすく解説します。さらに、実際の被害事例をもとにした実践的なサイバー演習の手法や、短時間でも高い効果を生み出す演習運営のポイントについても紹介します。




詳細・お申し込みはこちら :
■本セミナーで解説する主なポイント


- 防御」と「事業継続」の一体化
情報システム部門のセキュリティ対策と、事業部門のBCPをどのように連携させ、全社として機能させるかを解説します。
- 現場を動かす演習設計
参加者が“自分事”として捉えられるよう、最新のインシデント事例をもとにした効果的な演習シナリオの設計手法を紹介します。
- 実効性の評価と強化ポイントの明確化
自社の対応力が現状どのレベルにあり、どこまで引き上げるべきかを判断するための基準と考え方を提示します。

■このような方にオススメです


- セキュリティを担当していてBCPとの連動を検討されている方
- BCPを担当していてサイバー攻撃対応を組み込む必要のある方
- BCPの取り組みは進めているものの、サイバー攻撃が発生した際に対応できるか不安を感じている方
- サイバー攻撃対応をどこまで進めたらよいか、その要求レベルを知りたい方


お申し込みはこちら :
■開催概要


開催日時　：3月5日（木）12:00-13:00


開催形式　：オンライン（事前登録制）


参加費　　：無料


主催　　　：ニュートン・コンサルティング株式会社


申込サイト：https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260305.html


■登壇者


ニュートン・コンサルティング株式会社　


チーフコンサルタント


黒川 楓


IT・サイバーセキュリティを中心に、セキュリティ評価や体制構築などの支援に従事。サイバーセキュリティ対策からBCP（事業継続計画）、IT-BCPの策定まで、企業の安全性を包括的に高めるコンサルティングを多数経験。 既存の枠組みにとらわれることなく、組織の実情や現場のニーズに即した柔軟かつ具体的な支援の提供を大切にしている。






ニュートン・コンサルティング株式会社　


チーフコンサルタント


木村 俊輔


IT・サイバーセキュリティを中心に、官民問わず幅広いお客様を支援しており、直近ではサイバー演習支援やセキュリティガバナンス構築に関する業務を多数経験。お客様の課題解決を第一とし、一般論ではなく実情にあった支援の提案を心掛けている。






【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】


https://www.newton-consulting.co.jp/


社名　 ：ニュートン・コンサルティング株式会社


所在地　：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F


設立　 ：2006年11月13日


資本金　：30,000,000円（2025年12月末時点）


代表者　：代表取締役社長　副島 一也


事業内容　：リスクマネジメントに関わるコンサルティング


【サポート実績】


民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する


～お客様事例～　


https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/


【本件に関するお問い合わせ先】


ニュートン・コンサルティング株式会社　


担当：吉田


TEL：03-3239-9209　 FAX：03-5913-9950


E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp