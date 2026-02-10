ロロ・ピアーナの新たなエクセレンス、「ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)️」

ロロ・ピアーナ ジャパン株式会社

ロロ・ピアーナは、テキスタイルの世界での独自性を探求し続けるなかで、絶対的な軽さ、ほのかな光沢、そして類まれな質感を体現する新しいエクセレンス、ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)を発表します。ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)は、シルクとメリノウールの混紡糸であり、シルクとカシミヤのブレンド生地でもあります。これらは、メゾンの最先端施設であるイタリアのロッカピエトラとクアローナの工場での2年間にわたる広範な研究と綿密なプロセスを経て、専任チームによって開発されました。

繊細さの新たな高みに到達したロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)の糸は非常に細く、メゾンの比類ない専門的で深いテキスタイルの知識なしで編むことはほぼ不可能です。このような細い繊維を扱うには、糸が切れないように究極の精度、スキル、ノウハウが必要です。

ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)の糸は、貴重なシルクと、驚くほど細い13.5ミクロンの最高品質のメリノウールを丁寧にブレンドしています（メリノウールの世界年間生産量のわずか0.05%が13.0～13.8ミクロンの範囲に入ります）。オーストラリアとニュージーランドから調達されたメリノウールは、わずか21デニールの世界最高品質のシルクで、ロイヤルシルクとしても知られるマルベリーシルクとブレンドされ、特別な仕上げにより繊細さと独自の光沢が加えられています。この工程は、貴重な原材料を櫛でとかし、紡ぎ、数値を正確に測定しながら2本の糸を撚ることから始まります。メゾンの熟練した職人によるこうした工程により、各繊維固有の特性が強化され、シグネチャーの軽さと微妙な反射を持つ超極細の糸が生まれます。その後、独自の技術を用いた厳格なプロセスを経て、優美なニットウェアに仕立てられます。

ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)の生地は、貴重なマルベリーシルクと最高品質のカシミヤの特別な組み合わせから生まれ、イタリアでも一握りの工房の熟練した職人だけが提供できる複雑な工程により織り上げた生地です。21デニールのオルガンジーノシルクと15ミクロンの長繊維のカシミヤを組み合わせたこのダブルフェイスの生地は、1メートルあたりの重さはわずか350グラムです。シルクの糸は、光沢、ほのかな艶、織りに必要な強度を与えるためにカシミヤの周りに巧みに巻かれています。最終段階では、織られた生地を丁寧にタンブル加工してふわふわと起毛させ、ロロ・ピアーナの特徴的な肌触りを実現します。最後に、ブラッシング、起毛、シェービングをし、深みと方向性を加え、光を反射する独特の質感を実現します。ウェアのさまざまな部分の準備が整ったら、生地の層を分離し、エッジを細かいテープで補強。その後、最も複雑で時間のかかる工程であるフェルステッチを施します。古くから伝わるこの職人技は、ウェアの外側と内側の両方を滑らかで完璧に仕上げるために、完全に手仕事で行われます。

ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)の新作は2月11日より、ロロ・ピアーナのセレクトされた店舗とオンラインストアで発売されます。