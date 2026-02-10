ファンと一緒にVALXを創る場所『VALX “FUN” コミュニティ』が誕生！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）はVALX初となる公式ファンコミュニティサイト『VALX “FUN” コミュニティ』を開設したことをお知らせします。

『VALX “FUN” コミュニティ』は、日頃からVALXを応援してくださっているファンの皆様同士、そしてブランドとのつながりを、より身近に感じていただくとともに、皆様の声をこれまで以上にVALXの活動に反映していくために誕生しました。

「もっと近い距離で、もっと一緒にVALXを創っていきたい」という想いのもと、単なる交流にとどまらず、ファンとともにブランドを育てていくための、前向きな気持ちになれる新たな公式コミュニティの場として展開していきます。

本コミュニティでは、主に以下のような体験をお楽しみいただけます。

１. 頑張る仲間の投稿が、モチベーションに

コミュニティ内では、トレーニングやボディメイク、食事、ライフスタイルなど、さまざまなテーマの投稿を見ることができ、自身の投稿やコメントでの交流も楽しめます。

プロテインの活用法やおすすめの飲み方、日々の頑張りを共有したり、自分の投稿にリアクションや応援コメントがついたりすることで、日々のモチベーションアップにつながります。

２. VALXの商品や“裏側”をいち早く知れる

ここでしか知ることのできないVALXの最新情報や開発の裏側、商品に込めた想いなど、ファンコミュニティ限定コンテンツを随時発信予定です。

また、新商品やキャンペーン、イベント情報などもいち早くチェックでき、VALXの世界観をより深く楽しんでいただけます。

３. あなたの声が、VALXに届く

『VALX “FUN” コミュニティ』では、「こんな商品があったら嬉しい」「こんなイベントをやってみたい」といったアイデアやご意見を投稿することができます。投稿された声は、今後のイベント企画やコンテンツづくり、さらには商品開発の参考として活かされる予定です。

VALXのファンコミュニティに参加することで、ブランドを身近に感じながら、VALXと一緒にこれからの展開をつくっていく体験をお楽しみいただけます。

VALXはこれからも、プロテインやサプリメント、フィットネスを通じて、体づくりの楽しさや前向きなライフスタイルをお届けし、ファンの皆様とともに、進化を続けていきます。

■ サイトオープン記念キャンペーンについて

なお『VALX “FUN” コミュニティ』の開設を記念し、VALX公式X・Instagram（@valx_official）にて「コミュニティサイトオープン記念キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、SNSから参加できる企画と、コミュニティサイト登録で応募できる企画の2つを実施します。

【キャンペーン概要】

■ 実施期間：2026年2月9日(月)～2月23日(月)

１. SNSキャンペーン

VALX公式Xでは該当投稿のリポスト、公式Instagramでは該当投稿への「いいね」またはコメントで応募完了。

抽選で10名様に、ホエイプロテイン個包装6個をプレゼント。

▶︎該当投稿はこちら（X(https://x.com/valx_official/status/2020785062267199661?s=20)・Instagram(https://www.instagram.com/p/DUiAn_5Dx_L/?utm_source=ig_web_copy_link)）

２. コミュニティ登録キャンペーン

期間中に「VALX “FUN” コミュニティ」へ登録した方の中から、抽選で10名様にプロテイン個包装10個盛り合わせ（ホエイプロテイン・EAA9・プロテインスムージー）をプレゼント。

▶︎『VALX “FUN” コミュニティ』の登録はこちら(https://valxfun.commmune.com/)

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/