「Orient」からコンテンポラリーコレクションの『オリエントストレット』にカラフルな新色が登場

ウオッチブランド「Orient（以下、オリエント）」は、コンテンポラリーコレクションを代表する『オリエントストレット』シリーズから、2026年春夏シーズン限定モデルおよび数量限定モデルを2月26日より発売します。ポップ＆メタリックをテーマにカラフルな文字板を展開する『オリエントストレット デイト』5モデルと『オリエントストレット サンアンドムーン』1モデルは、モダンで都会的なデザインに弾けるカラーがアクセントとなり、ファッション意識が高く機械式時計を手軽に楽しみたい愛好家に最適です。

『オリエントストレット』は2025年に新シリーズとして誕生しました。「ストレット」とは、クライマックスを演出するためにテンポを加速させるイタリア語の音楽用語に由来し、高揚感のある都会での豊かなライフスタイルをイメージさせます。都市の情景を形作る現代建築から着想を得た文字板のディテールやケースのラグもデザインに印象的なアクセントを添えています。

中3針で日付表示が備わる直径38.5mmの『オリエントストレット デイト』は、ベーシックなカラーを採用するこれまでとは一変して、ポップ＆メタリックをテーマにした5種類の鮮やかなカラーが取り入れられています。円弧を描く放射仕上げを施し、高層ビルを思わせる立体的な楔型インデックスを配した『オリエントストレット』の特長的な文字板は、26年春夏シーズン限定モデル4種類ではグリーン、ブルー、ピンク、オレンジで彩られ、弾けるような色彩がインパクトを放ちます。そして2,300本の数量限定（国内300本・海外2,000本）モデルの文字板は、型押しのストライプ模様と上下のブルーグラデーションを組み合わせた特別なデザインに仕上げられています。

26年春夏シーズン限定モデルとして発売される『オリエントストレット サンアンドムーン』は、『オリエントストレット デイト』の26年春夏シーズン限定モデルの文字板を彩る4色をすべてひとつのダイヤルに取り込む試みが成されています。太陽と月のモチーフで1日の昼夜を示す4時位置のサンアンドムーン表示部はブルー、10時位置の指針式の曜日表示と楔型インデックスの下をくぐる同心円のサークルはオレンジ、アクセントとしてピンクの分目盛、秒針にグリーンというように、実にカラフルな配色が目を奪います。

また『オリエントストレット』シリーズの自社製ムーブメントは、短時間でフル巻き上げが可能な両方向巻き上げ式の自動巻き（手巻き付）で、日差プラス25秒からマイナス15秒の安定した高精度と40時間以上のパワーリザーブを実現。5気圧防水のケースやキズに強いサファイアクリスタルのガラスと合わせて、日常のさまざまな場面で快適に使えます。

