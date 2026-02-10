大型複合コミュニティ「風の野 学南」竣工式を開催

両備ホールディングス株式会社

両備グループ（事務局：岡山県岡山市北区下石井 両備ホールディングス株式会社内）が、岡山市北区学南町の岡山放送（OHK）跡地にて2023年12月から開発を進めておりました大型複合コミュニティ「風の野(かぜのの) 学南」 が完成し、2月5日（木）に竣工式を執り行いました。

「風の野」では、分譲マンション、学生マンション、一戸建て、地域に開かれた共用空間を一体的に整備しました。集合住宅と戸建て住宅を融合させた構成で、さまざまな世代が同じ場所で暮らし、自然な形で交流が生まれることを目指しています。

分譲マンションには、屋上庭園や共用キッチン、学生マンションには入居者専用食堂や勉強部屋があり、入居者同士が自然にコミュニケーションを育める共用施設が備えられています。また、敷地内には、居住者以外の方も利用できる開放的な遊歩道「学南ストリート」を設け、犬を散歩させたり、ベンチに座っておしゃべりを楽しんだり、地域の人々が気軽にコミュニケーションをとれる場所としています。

なお、「風の野」を構成する学生マンション「ロイヤルジェルム学南町」については、現在入居者予約受付中。

物件の詳細や問合せ先については、下記をご覧ください。

■大型複合コミュニティ「風の野 学南」について

コミュニケ―ションの場「学南ストリート」学南ストリート内の「ドックラン」分譲マンションの「屋上庭園」分譲マンションの「共用キッチン」学生マンションの「専用食堂」学生マンションの「スタディルーム」

「風の野 学南」は、ヨーロッパの街並みのように一貫性を持つことが地域の価値となり、住民の誇りになることを目指してます。学南町は、自然・スポーツ・学問をいつでも楽しめ、交通機関にも恵まれた程よい都市型生活が可能な地域です。ここに環境や安全に配慮した性能を備えることで、未来の理想の暮らし方を提案します。

～ 新しいまちの形は、集合住宅と戸建住宅のハイブリッド ～

■交通

・ JR津山線「法界院」駅 徒歩7分

・ 岡電バス「学南町」停 徒歩7分

・ 岡山大学（津島キャンパス） 徒歩14分

■分譲マンション「ロイヤルガーデンシティ学南町」詳細

＜特徴＞

・ 岡山大学近接の文教地区に位置する好立地

・ 緑あふれる住環境(こどもの森：徒歩約 2 分、岡山県総合グランド：徒歩約 7 分)

・ マルナカ、天満屋ハピータウンなどのスーパーマーケット、ショッピングモール(ラ・ムータウン)が徒歩圏内

・ 敷地西側道路を 4m から 6m に拡幅し、地域住民・マンション居住者の安全に配慮したランドプラン

・ 全 139 戸南向き

・ ニュースタイルロイヤルガーデン誕生

イールド監修：外観デザイン(タイル・吹付) を一新、室内の仕様変更(サッシュの形状や色変更、開放廊下側の窓を引違いから押出しに形状変更、クロス・玄関タイル・巾木変更など)

・ 多彩な間取り１8 タイプ(専有面積 56.65 平方メートル ～283.58 平方メートル )

・ 最上階プレミアムタイプ 4 戸(専有面積 117.78 平方メートル 、143.77 平方メートル 、163.40 平方メートル 、283.58 平方メートル )

・ 敷地内駐車場 156 台完備(設置率約 112％)

・ 充実の共用部分(多目的室、防音室、ゲストルーム、シェアキッチン、コワーキングラウンジを完備) ・ 敷地内に地域住民とのつながりを可能にする緑あふれるメインストリート(名称：学南ストリート)を配置(ストリート内にドッグラン、東屋完備)

・ サステナブルな取り組み(EV カー用充電設備、EV シェアカー、高圧一括受電、東棟屋上に太陽光発電設備、エントランス屋根に屋上庭園、ZEH-M Oriented 取得予定)

・ 共用スペースに便利な自動販売機、コインランドリーを設置

・ 各階フロアーに 24 時間ゴミ出し可能なゴミステーションを完備

■学生マンション「ロイヤルジェルム学南町」詳細

■学生マンション「ロイヤルジェルム学南町」 お客様からのお問い合わせ先

株式会社ジェイ・エス・ビー 西日本企画開発部

所在地：岡山市北区奉還町1丁目2-1 MKビル6階

連絡先：086-800-0039

[学生マンション運営会社] 株式会社ジェイ・エス・ビー

https://www.jsb.co.jp/works/detail/

■分譲マンション「ロイヤルガーデンシティ学南町」物件概要

■物件名：ロイヤルガーデンシティ学南町

■建築地：岡山県岡山市北区学南町三丁目2番15号

■工期：着工2024年2月～竣工2026年1月

■発注者：株式会社和田コーポレーション

■総合デザイン・監修：イールドインテリアプロダクツ

■設計監理：株式会社GEN設計

■施工者：ライフデザイン・カバヤ株式会社

■構造：鉄筋コンクリート造 地上15階建

■規模：敷地面積：6,826.81平方メートル （建築確認対象面積）建築面積：2,669.05平方メートル （建築確認表示面積）延床面積：15,476.61平方メートル （建築確認表示面積）

■建物高さ：約45M

■用 途：共同住宅（分譲マンション）

■総戸数：139戸 (管理事務室を除く)

■学生マンション「ロイヤルジェルム学南町」物件概要

■物件名：ロイヤルジェルム学南町

→Germe フランス語で「芽」を意味します。

■建築地：岡山県岡山市北区学南町三丁目2番21号

■工期：着工2025年2月～竣工2026年1月（入居開始2026年3月）

■発注者：株式会社和田コーポレーション

■設計監理：株式会社GEN設計

■施工者：ライフデザイン・カバヤ株式会社

■運営会社：株式会社ジェイ・エス・ビー

■構造：鉄筋コンクリート造 地上7階建

■規模：敷地面積 1,336.33平方メートル 建築面積 701.80平方メートル 延床面積 3,417.08平方メートル

■建物高さ：約22M

■用途：共同住宅（学生専用賃貸マンション）

■総戸数：124戸 １Kタイプ（18.5平方メートル ～18.8平方メートル ） 他１Rタイプ（18.6平方メートル ）

■会社概要

両備グループ https://ryobi.gr.jp/

事務局：岡山県岡山市北区下石井二丁目10番12号 杜の街グレース オフィススクエア5階

両備ホールディングス株式会社本社内

代表者：両備グループCEO 小嶋光信

主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど

株式会社和田コーポレーション https://www.royalgarden-wada.com/corp/

本社所在地：香川県丸亀市大手町1-3-11 和田大手町ビル

代表者：代表取締役社長 松田 敏之

事業内容：分譲マンション事業、認定中古マンション事業、不動産売買・仲介事業

事業所：高松支店、岡山支店、松山支店、徳島支店、高知支店

両備ホームズ株式会社 https://ryobi-homes.co.jp/

本社所在地：岡山県岡山市南区福富中一丁目3番7号

代表者：代表取締役COO 宇佐美 正彰