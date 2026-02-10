菰野町70周年ロゴマークを作成しました

菰野町

昭和32年（1957年）１月15日に当時の菰野町（現在の菰野地区、鵜川原地区と竹永地区）と朝明村（現在の朝上地区と千種地区）が合併し、現在の菰野町の姿となりました。

当町が令和８年度（2026年度）に70 年を迎えることから70周年記念ロゴマークを作成しました。

70周年記念ロゴ

ロゴマークは菰野高等学校に作成を依頼し、選択授業で美術を選択した1年生と3年生の生徒全員が、授業の一環でロゴマークを制作し、その中から優秀な３作品の中から、町長が選定しました。

選定されたのは、中村心美さん（３年）の作品です。

デザインについて説明する中村心美さん(菰野高等学校３年)ロゴマークのデザインについて

70の0の部分は、菰野町の獣であるニホンカモシカの蹄とすることで、町がこれまで歩んできた軌跡を表現し、それを彩る菰野町の花であるコモノギクで明るい印象になるようデザインしています。70の7の上には御在所岳を配置し、御在所岳から流れる鮮やかな水流は、それぞれ三滝川、朝明川、湯の山温泉を表しており、菰野町がこれからも豊かな自然と共に発展していく未来を表現しています。

令和8年1月30日（金）に菰野町70周年ロゴマーク発表会を菰野町役場４階会議室にて開催し、町関係者、菰野高等学校校長、同校生徒、教諭らが出席しました。

発表会では、ロゴマークのデザイン発表に続き、制作者の生徒へ表彰を行いました。

左から森下教諭、中村さん、中島さん（３年）、浅川さん（１年）

今後、この70周年記念ロゴマークは、町の広報物や記念事業において幅広い活用を予定しています。

菰野町は、町民や関係者とともに70周年を迎えることへの感謝を伝えるとともに、今後のまちづくりに引き続き取り組んでまいります。

菰野町70周年ロゴマーク発表会の様子