インドの伝統菓子を製造・販売するGoDesiへ出資

ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社

ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社（京都府京都市、代表取締役 柿本優祐）は、当社が運営するファンド「エンリッションSU25インド投資事業匿名組合」を通じて、インドの伝統菓子を製造・販売するGodesi Mandi Private Limited（インドカルナータカ州、代表取締役 Vinay Kothari、以下「GoDesi（ゴーデジ）」）のシリーズBラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。

GoDesiについてGoDesiの主力製品「DESi POPz」。マンゴーやタマリンドなどのフルーツを原料にさまざまなフレーバーを展開

インドには、毎食後にスイーツを楽しむ文化が根付いており、チョコレートなどの西洋菓子が普及する現在においても、伝統的なスイーツは日常消費として高い支持を維持しています。その結果、インドの伝統菓子市場は約1.5兆円規模に達する一方、市場の約9割はいまだ非包装製品が占め、衛生面や品質のばらつき、また添加物を多く含む加工菓子の摂取に対する健康面の懸念といった課題が残されています。

GoDesiは、こうした市場構造と健康志向の高まりを背景に、昔ながらのインドの伝統菓子を現代の生活に取り入れやすく再構築するスタートアップです。人工甘味料や着色料を使用せず、フルーツなどの自然素材を取り入れ、高い衛生基準を満たす自社工場で製造・包装することで、インド全土において均質な製品提供を可能にしています。さらに、個包装設計とEC販売を組み合わせることで、従来ローカル流通に依存してきた伝統菓子を、クイックコマースなどを通して若年層の消費行動に適合した形で提供しています。また、製造プロセスにおいては、地元農家との連携や女性労働者の雇用促進にも取り組んでいます。

ENRISSION INDIA CAPITALは、「子どもには新しく、大人には懐かしい」インド伝統菓子の販売を通じて、インドの食文化を次の世代の日常へとつなげるGoDesiの成長を支援してまいります。

GoDesiの工場で働く従業員（一部）

GoDesi会社概要

会社名：Godesi Mandi Private Limited

設立年：2018年

代表者：Vinay Kothari

所在地：カルナータカ州

URL：https://godesi.in/

事業内容：インド伝統菓子の製造・販売

ENRISSION INDIA CAPITAL 会社概要

会社名：ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社

設立年：2024年

代表者：代表取締役 柿本 優祐

所在地：京都府京都市上京区

URL：https://eic.capital-enrissionindia.jp/

事業内容：インド工科大学関連スタートアップへの投資

グループ：株式会社エンリッション、Mitty株式会社、ENRISSION INDIA PVT LTD（インド現地法人）

ENRISSION INDIA CAPITALについて

ENRISSION INDIA CAPITALは「投資を通じて、日本とインドの発展に貢献する」というミッションのもと、インド工科大学（IIT）を中心とするアーリーステージのスタートアップに投資するベンチャーキャピタルです。インド工科大学内に複数の拠点を設け、現地市場の動向を迅速に捉えながら日本とインド両国の専門チームが連携することで、社会課題の解決に取り組むスタートアップを支援しています。