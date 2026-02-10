「うちの宿にロボットを導入したら、こう変わった！」～宿泊施設のリアルな導入事例と費用を解説するセミナーを開催します！～

東京都

東京都では、宿泊施設におけるロボット導入事例や、ベンダー企業によるロボット導入成功のポイントをご紹介する「ロボット導入支援セミナー」を開催します。ロボット導入における技術面・費用面の不安を解消し、宿泊施設における省力化の取組を後押しします。ぜひご参加ください。

・開催日時

令和８年２月27日（金）14：00～16：00

・開催形式

オンライン（先着100名）

・内容

１.ロボット技術の最前線と宿泊業界での応用可能性

サービスロボット研究開発の専門家をお招きし、最新のロボット研究動向と、宿泊業界における活用の可能性などをご紹介します。

登壇者：

東京都立大学 システムデザイン学部 准教授 和田 一義氏

２.宿泊施設におけるロボット導入事例紹介

実際の宿泊施設でのロボット導入事例をもとに、導入の背景や効果をご紹介。

導入時の課題や工夫した点など、ロボット導入の参考になる内容をお伝えします。

３.宿泊施設における清掃・配膳ロボット導入の実践ポイント

（株式会社USEN、リ・プロダクツ株式会社）

２.のロボット導入事例を踏まえ、導入成功のポイントを解説。

検討から運用開始、サポートまでの一連の流れを紹介し、導入を進めるための実践的な情報をお伝えします。

※上記のほか、東京都で実施しているロボット導入支援策をご紹介します。

・対象者

都内の宿泊事業者（その他の観光関連事業者、観光関連団体等も参加可）

・参加費

無料

・問合せ先

申込はこちら :https://research.surece.co.jp/260227seminar/令和8年2月26日まで申込受付中！

宿泊施設向けロボット導入支援セミナー運営事務局（株式会社サーベイリサーチセンター）

電話：03-5990-9307