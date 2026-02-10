【首都圏の各駅で初開催】「スイーツメディアufu. presents 関東を巡る！大焼菓子博 」に47ブランドが集結！第一弾はJR浦和駅にて2月24日からスタート！

株式会社風讃社

全国のスイーツ情報を発信するwebメディア「ufu.」（ウフ。）を運営する株式会社風讃社（所在地：東京千代田区）は、2月24日(火)から 3月3日(火)の8日間、 JR浦和駅東西連絡通路イベントスペースにて、全国47ブランドのフィナンシェ、レモンケーキ、スコーン、84種が食べ比べできるポップアップイベント 「スイーツメディアufu. presents 関東を巡る！大焼菓子博 」を期間限定で開催いたします。

本イベントの始まりは、2025年4月にJR秋葉原駅のエキナカ商業施設 エキュート秋葉原「AKIBA LINK」にて初開催した「焼き菓子博」。連日多くのお客様にお越しいただき、スイーツ好きの間でも話題のイベントとなりました。そんな「焼き菓子博」が、「スイーツメディアufu. presents 関東を巡る！大焼菓子博 」と題してパワーアップ。

第一弾のJR浦和駅を皮切りに、秋葉原駅、東京駅、横浜駅など、首都圏の駅でポップアップイベントを開催してまいります。

JR浦和駅開催の「スイーツメディアufu. presents 関東を巡る！大焼菓子博 」では、「レモンケーキ」「フィナンシェ」「スコーン」をテーマに、世界で活躍するシェフの焼き菓子、新進気鋭の若手シェフの焼き菓子などを数量限定で販売いたします。

また、「アカシエ」をはじめとした埼玉県の名店の焼き菓子も販売し、開催エリアである埼玉県も盛り上げていくイベントにいたします。

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

「ufu.」編集長 坂井勇太郎コメント

アカシエ興野シェフとの話し合いの中で、埼玉県に住む人も働く人も、お菓子屋さんも、みなさまがお菓子を通じてハッピーになる取り組みをしたいと強く感じました。東京や地方の名店がイベントのために作ってくれるお菓子も揃い、スイーツの街・埼玉を盛り上げていきたいと思っています。ぜひ様々なお店の焼き菓子を食べ比べしてくださいね。

「ACACIER（アカシエ）」興野燈氏コメント

スイーツの消費量日本一。

そんな「浦和スイーツ」をもっともっと盛り上げたい。ずっと想い続けたその願いがついに実現！地元の浦和をはじめ、埼玉県内外の美味しいスイーツが一同に集まるこの「大焼菓子博」でスイーツ好きをもっと笑顔に！たくさんの皆様のご来場をお待ちしております。

JR浦和駅「スイーツメディアufu. presents 関東を巡る！大焼菓子博」

ピックアップブランド

埼玉エリア

【埼玉】 LuLu （ルル）

2024年11月、JR線「東大宮駅」西口から徒歩1分の場所にオープンした「LuLu」。コンセプトに掲げるのは「ひとの心に残り続けるお菓子を」。数々のコンクール優勝経験を持つシェフが贈る「LuLu」のお菓子は心にそっと残る印象的な味わい。職人技が光る、上質な甘いひとときをご堪能ください。

商品名：フィナンシェメープル

商品説明：メープルの深みのある甘さと、ピーカンナッツの香ばしさ、そして発酵バターの豊かなコクと溶け合い贅沢な余韻を残します。

コーヒーや紅茶と共に、ほっとひと息つく時間におすすめです。

売価：520円 （税込）

【埼玉】 COLOLIE（クロリア）

2025年3月にオープンしたパティシエ夫婦が作る“街のケーキ屋さん”「COLOLIE（クロリア）」。シェフパティシエである大和田将希氏は、小竹向原の有名店「クリオロ」で焼き菓子製造責任者を務めた経験を持つ。パティスリーでありながらもイートイン席を完備し、月替わりのパフェまで堪能できます。

商品名：フルール・柚子

商品説明：「フルール・柚子」は、お花の形をした「フルールシリーズ」の新たなフレーバー。徳島県の木頭柚子をコンフィチュールにして生地にたっぷり練り込み、木頭柚子の全てを味わえる生地にしました。また、アクセントに木頭柚子の香りを移した洋梨のセミドライをたっぷりと。木頭柚子の爽やかな香り、ジューシーかつしっとりな味わいがお楽しみいただけます。

売価：520円 （税込）

【埼玉】 Kazu Bake（カズ ベイク）

ケーキ・タルト・焼き菓子など、旬の素材を使用した美しいスイーツがお店に並ぶパティスリー。中でもイートインで堪能できる、スパイスなどを組み合わせる独創的なパフェは予約必死。

商品名：ブルギニョン発酵バターのスコーン

商品説明：素材の新しい一面を伝える、パセリ入りのガーリックバター味。北海道発酵バターでリッチに仕上げています。

売価：550円（税込）

東京他エリア

【東京】 多計雄（タケオ）

1766年創業のパリの最古のレストランの一つ「Laperouse」でパティシエとして腕を振るい、帰国後「dial」でエグゼクティブシェフとして店舗立ち上げにも携わった、清水多計雄シェフの新ブランド。

商品名：あまりんと黒文字の葉のフィナンシェ【大焼菓子博限定】

商品説明： 埼玉県の TOA農園さん で作られている「あまりん」、と岩手県産大船渡市の黒文字の葉を贅沢に生地と合わせ焼き上げたフィナンシェに、そっと「あまりん」のジャムを忍ばせました。 今回の大焼菓子博 のための限定商品となります。

売価：460円 （税込）

【福岡】 Le Mameco（ル マメコ）

20年以上東京、福岡、フランスなどで経験を積んだ菓子職人が徹底的に素材にこだわり、お菓子をひとつひとつ手作業で作っている洋菓子店。季節の素材の香りや、原材料の風味をそのまま生かせるよう、余計なものはなるべく使わずにお菓子作りを行う。バニラとレモンがふわっと香る「レモンケーキ」はファンも多い逸品です。

商品名：レモンケーキ

商品説明：瀬戸内レモンをまるごとぎゅっと閉じ込めました。ふわっと広がるバニラとレモンの香り、菓子職人が毎日ひとつひとち丁寧に仕上げております。

売価：520円（税込）

【東京】 TOLO PAN TOKYO （トロパントウキョウ）

“一歩先”ではなく、“半歩先”。 それは「あったらいいな」を実現する、少し先を行くパンづくり。「TOLO PAN TOKYO（トロパン トウキョウ）」では、「美味しい」のために手間を惜しまず、他にはない、革新的で驚きと感動を与えられるようなパンを作っています。

「スコーン エピス」は、クローヴやカルダモン、シナモンなどのスパイスと、千葉県にある今村製粉のイタリア小麦の全粒粉、チョコチップとカカオニブを合わせた、外はほろっと、中はしっとりとしたスコーン。間にはラズベリーの酸味とみりんの甘み・コクが合うラズベリーみりんジャム入り！ペアリングはコーヒースタンドで深煎りのラテと。

売価：550円（税込）

ブランド一覧

埼玉エリア

Kazu Bake（カズ ベイク）

ACACIER（アカシエ）

Chant d'Oiseau（シャンドワゾー）

Shinfula（シンフラ）

Patisserie Lauthentique（パティスリー ロタンティック）

PÂTISSERIE APLANOS（パティスリー アプラノス）

dolcemente（ドルチェメンテ）

Boulangerie Kishimoto（ブーランジェリー キシモト）

LuLu（ルル）

琥珀月夜 菓子店（コハクツクヨ カシテン）

パティスリーイシノ

Patisserie Porte Bonheur（パティスリー ポルトボヌール）

Patisserie Blanchir（パティスリー ブランシール）

COLOLIE（クロリア）

アルピーノお菓子やさん（アルピーノ オカシヤサン）

他エリア

TERROIR by Daichi Okuno（テロワールバイダイチオクノ）

Emilie Floge（エミリーフローゲ）

パール洋菓子店（パールヨウガシテン）

Abicajo Butter Studio（アビカジョ バタースタジオ）

feuquiage（フキアージュ）

とも栄（トモエ）

PATISSERIE RYOCO（パティスリー リョーコ）

Un Son Doux patisserie（アンソン ドゥ パティスリー）

Patissiere MAYO（パティシエール マヨ）

Limevert（リムヴェール）

Ensoleille（アンソレイユ）

Authentic（オーセンティック）

ondo（オンド）

D.joie（デ ジョワ）

菓子屋カルダモン（カシヤ カルダモン）

MAATle by 珈琲日記（マートル バイ コーヒーニッキ）

TOLO PAN TOKYO（トロパン トウキョウ）

patisserie Promenade（パティスリー プロムナード）

多計雄（タケオ）

Patisserie Plaisiraile（パティスリー プレジレイル）

コロレ

MORI YOSHIDA（モリヨシダ）

BAKESHOP LOTERIE（ベイクショップ ロトリー）

Le Mameco（ル マメコ）

Galet Galet（ガレガレ）

l'atelier de nono（ラトリエ ドゥ ノノ）

お米のお菓子 daigoo.（オコメノオカシ ダイグー）

Cha Tea 紅茶教室（チャティー コウチャキョウシツ）

ちいさなおかしmog（チイサナオカシ モグ）

Atsushi Hatae （アツシハタエ）

Occitanial （オクシタニアル）

Bis（ビス）

大焼菓子博開催概要

※状況によって、変更や中止になることもございます。

JR浦和駅

場所： JR浦和駅 東西連絡通路イベントスペース

開催期間：2月24日（火）～ 3月3日（火）

営業時間：10:00～21:00

※初日2月24日（火）の販売は15:00からを予定しております

※最終日のみ17:00クローズ

住所：〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-16-12 JR浦和駅改札外 東西連絡通路イベントスペース

JR秋葉原駅

場所： JR秋葉原駅構内 エキュート秋葉原 イベントスペース AKIBA LINK

開催期間：4月1日（水）～ 4月14日（火）

営業時間：10:00～21:00

※最終日のみ20:00クローズ

住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目１７―６ JR秋葉原駅構内1階（改札内）

JR横浜駅

場所： JR横浜駅 駅構内

開催期間：5月19日（火）～ 6月1日（月）

営業時間：11:00～21:00

※日曜祝日：11:00~20:00

※最終日のみ20:00クローズ

※初日5月19日（火）の販売は15:00からを予定しております

住所：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 2丁目16 JR横浜駅中央北 改札内

スイーツメディア「ufu.（ウフ。）」について

スイーツ好きと作り手が集まる、スイーツWEBメディア。カフェやパティスリーの新店舗情報から、業界に特化したパティシエを掘り下げるインタビュー記事や、人気アイドルグループによる連載記事まで、様々な切り口のコンテンツで製菓業界を盛り上げています。ufu.が主催するスイーツフェスや、百貨店での催事、企業イベントのプロデュースなど、メディアを超えた事業も展開中。

https://www.ufu-sweets.jp/

会社概要

会社名 ： 株式会社 風讃社

代表者 ： 代表取締役 坂井一之

所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-44 第二石坂ビル4F

https://www.fusansha.com/

お問合せ先

contact@ufu-sweets.jp