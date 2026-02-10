日本ビズアップ「クラウド発展会計」と株式会社PFU「ScanSnap」を連携

日本ビズアップ株式会社

日本ビズアップ株式会社(所在地：東京都、代表取締役 吉岡 和守、以下「日本ビズアップ」)は、提供するクラウド型会計システム「クラウド発展会計」において、株式会社PFU(所在地：石川県かほく市、社長執行役員 平原 英治、以下 PFU)が提供する「ScanSnap」との連携機能を搭載しました。

このデータ連携により、クラウド発展会計の利用者は、スキャンしたデータをデスクトップ等に一時保存することなく、ダイレクトにクラウド発展会計にデータがアップロードされるため、記帳業務の大幅な効率化を実現します。

クラウド発展会計×ScanSnap

クラウド発展会計×ScanSnap連携イメージ

クラウド発展会計とScanSnapのデータ連携により、生成AIを活用した自動仕訳を作成するための資料をスキャンしてデスクトップ等に行っていた一時保存が必要なくなり、クラウド発展会計上のボタン操作だけで自動連携することができます。また、仕訳データ連携時に帳票画像データも自動連携されるため、クラウド発展会計上で仕訳データおよび帳票画像の双方を参照することができ、記帳業務だけでなく顧問先訪問や税務調査に関わる対応業務の効率化に貢献します。

■クラウド発展会計について

クラウド発展会計は、経理業務の効率化から経営管理まで、企業経営のDX化をサポートするオールインワンクラウド会計システムです。会計事務所においては、生成AIの活用により業務効率化だけでなく業績報告の質も飛躍的に向上し、プロフェッショナル業務を支援します。

■日本ビズアップ株式会社について

日本ビズアップは20有余年にわたり、税理士や会計士の皆様に寄り添い、事務所経営のあらゆる課題と向き合ってきました。培ってきたノウハウを集積した多様なサービスで、会計事務所とその先にある顧問先企業の課題解決と発展をサポートいたします。

■PFUについて

株式会社PFUは1960年に創業し、コンピューター開発で培った技術を基に、ScanSnapをはじめとするイメージスキャナーに代表されるドキュメントイメージング関連商品・サービス、並びにお客様の安心安全に貢献するITインフラの構築・運用支援サービスを提供しています。

■会社概要

・日本ビズアップ株式会社

所在地 ： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F

代表者 ： 代表取締役 吉岡 和守

設立 ： 1999年3月

事業内容： 会計事務所・一般企業向けクラウド型業務支援システムの開発・提供

URL ： https://www.bizup.co.jp/

・株式会社PFU (英文名称：PFU Limited)

所在地 ： 石川県かほく市宇野気ヌ98-2

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 平原 英治

設立 ： 1960年11月1日

事業内容： イメージスキャナーに代表されるドキュメントイメージング関連商品・

サービス、並びにITインフラの構築・運用支援サービスの提供

URL ： https://www.pfu.ricoh.com/