minitmute（ミニットミュート）26SSコレクション『Pale Sun』2/12（木）発売
毎シーズン、シンプルなデザインと独自のカラー、そして差別化されたクオリティで韓国で根強く支持されているminitmute（ミニットミュート）が、2月12日（木）に26SSコレクションを新たに発表します。
今回の26SSコレクションは、冬が終わり春が始まる淡い光「Pale Sun」をテーマにし、ブランドの定番アイテムを再解釈して発売します。
定番商品である「tobo bag」が、ショルダータイプの「tobo shoulder」に再解釈されました。従来のtobo bagより収納力がアップ。また、軽さが特徴なのでデイリーバッグとして最適です。色はblack, ivory, woodyの3色展開です。
従来の「brett bag」は「new brett」に再解釈され、新しく登場します。ストラップを調整し、ショルダーバッグからクロスバッグまで、自由にコーディネートでき、さまざまなシーンを楽しめます。革素材のivory, shy pink, soft black、そして時間が経つほどヴィンテージムードが深まるsuede beigeまで、多彩なラインナップで展開されます。
根強い支持を受けている「clo circle」は、春の光を宿した色合いとサテン素材で展開しています。色はsatin green, satin blue, satin peachの3色展開。素材はヘビーサテン生地を使用し、特有のほのかな光沢感と滑らかな手触りを最大限に引き出しました。
今回の26SSコレクションは、バッグに加えて雑貨類も同時に展開されます。クレジットカードや小銭はもちろん、リップやAirPodsなどの小物が収納できる「m pouch wallet」。また、鍵やバッグチャームとして活用できる「m silver logo keyring」もご覧いただけます。
26SSコレクション『Pale Sun』は、2月12日（木）minitmute東京店・日本公式オンラインストアにて同時発売されます。
tobo shoulder
ivory, woody, black - \35,420（税込)
new brett
ivory, shy pink, soft black, suede beige - \46,750（税込)
clo circle
satin peach, satin blue, satin green - \12,650（税込)
m pouch wallet
ivory, shy pink, soft black - \16,500（税込)
m silver logo keyring
ivory, shy pink, black - \10,780（税込)
■minitmute
公式Instagram : @minitmute(https://www.instagram.com/minitmute/) @minitmute_jp(https://www.instagram.com/minitmute_jp)
公式オンラインストア : minitmute.jp(https://minitmute.jp/)
■minitmute東京店について
営業時間 : 12:00 - 20:00（年中無休）
住所 : 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-33-2 原宿ハイム1F minitmute