「クロスメディアHR総合研究所」所長に、弊社代表 河本英之が就任

シーズアンドグロース株式会社

クロスメディアグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小早川幸一郎）内の研究機関であるクロスメディアHR総合研究所が手がける、学生・求職者が自分の価値観で企業を選べる世界を目指すWebメディア「こんな会社で働きたいWeb」（https://good-companies.jp/）のリニューアルオープンに伴い、弊社代表の河本英之が当研究所の所長に就任いたしました。

URL：https://good-companies.jp/

想いとミッション ― 働く未来の意思決定を支える

「こんな会社で働きたいWeb」は、企業と働き手がより深く出会い、主体的なキャリア選択ができる社会を目指して運営されています。

運営母体であるクロスメディアHR総合研究所は、企業の組織・採用・人的資本に関する知見を収集・分析し、実践につながる情報を提供する専門研究機関です。

クロスメディアHR総合研究所が掲げる3つのミッション

1.企業の人事・組織運営の最前線に関する知見を収集・分析し、実践的な情報として提供すること

2.企業の魅力を正しく伝えるコンテンツ制作を通じて、採用・育成戦略を支援すること

3.求職者が自身の価値観や志向に基づき、納得感のあるキャリア選択ができる環境を支えること

今回のリニューアルは、これらのミッションをより具体的に形にするため、コンテンツと体験価値を拡充したものです。

「こんな会社で働きたいWeb」は、単なる企業紹介サイトではありません。

企業の社会的価値や独自の文化、そこで働く人の声を丁寧に紡ぎ、「就社」ではなく「就職」という選択の背景にある意思決定を支えるコンテンツを提供しています。当事者でも広告でもない立場から企業の魅力を伝えることで、働くことの意味やキャリアの可能性を立体的に描き出します。

私たちは、企業の取り組みや価値を、第三者の視点から公平に編集・発信する場をつくると同時に、学生やビジネスパーソンが自らのキャリアの道筋を描くための判断材料を届けていきます。

企業と働き手が相互理解を深め、ともに成長し、社会により良いインパクトを生み出す。その橋渡し役であることが、私たちの使命です。

所長 就任のご挨拶

新所長 河本英之は、これまで600社以上の採用・育成支援に携わってきた経験から、就職という意思決定を“運命の出会い”と捉え、次のように語っています。

『多くの学生は、名前や知名度で企業を選びがちです。

しかし、そこに自分の価値観や軸があるとは限りません。

日本には、まだ知られていない魅力的な企業が数多く存在します。

就職活動は、本来“運命の一社”と出会う旅。

名前だけではなく、“企業の背景にあるストーリー”に触れることこそが、良い出会いを生む出発点になると考えています。』

新所長 河本英之

この想いをもとに、サイト全体の編集方針・コンテンツ構造の再設計が行われました。

本リニューアルにより、

学生にとっては「自分の軸で企業を選ぶための判断材料」

企業にとっては「採用広報・人的資本・DEIの取り組みを社会に伝える場」

を提供します。

企業の取り組みや背景を、第三者の編集を通じて可視化し、学生がそれを自分の価値観で受け取る。

その双方向の関係性を育てることが、本メディアの目指す姿です。

サイト概要

サイト名：こんな会社で働きたいWeb

URL：https://good-companies.jp/

運営：クロスメディアHR総合研究所（クロスメディアグループ）

リニューアル：2026年2月5日

所長プロフィール

河本 英之

クロスメディアHR総合研究所 所長

1981年広島県生まれ。高校中退後、大検を取得し2001年に上智大学経済学部に入学、2005年に卒業。新卒で株式会社リンクアンドモチベーションに入社し、採用戦略や組織人事領域に従事。企業規模を問わず600社以上の採用・育成コンサルティングを担当し、社内MVPも獲得。2010年7月、シーズアンドグロース株式会社を設立し、代表取締役に就任。2026年1月にクロスメディアHR総合研究所、所長に就任。著書に『新卒採用の常識を変える カレッジ型イベント』金風舎刊、『後継社長のための会社を変える「新卒採用」』『本質採用』クロスメディアパブリッシング刊など多数。

シーズアンドグロース株式会社

当社は、新卒採用に特化したコンサルタント会社です。大手至上主義になりがちな就活市場において、私たちは、”どの企業にも必ず、知名度、売上高、ブランド力に勝る魅力がある“と考え、『誰もがイキイキと働ける社会をつくっていきたい』という思いで、ご支援する全ての企業様の採用成功を目指しております。

＜企業概要＞

社名 ：シーズアンドグロース株式会社

代表 ：代表取締役 河本 英之

本社所在地：東京都中央区日本橋堀留町1-4-2 日本橋ノーススクエア3階

設立年 ：2010年7月

資本金 ：990万円

従業員数 ：16名（代表を除く役員以下の人数。2026年2月時点）

事業内容 ：顧客の採用課題からソリューションを組み立てる、完全オーダーメイドの新卒採用に特化したコンサルティングサービスの提供

URL ： https://seeds-and-growth.co.jp/