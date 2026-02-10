ガーゼ服のao、2026春夏の販売会「きなりとあお」開催。ガラス作家・八木麻子とコラボ

株式会社 アオ

株式会社アオ（本社：新潟県糸魚川市、代表取締役：五十嵐昌樹）が運営するガーゼ服ブランド「ao（アオ）」は、2025年に迎えたブランド設立20周年という大きな節目を経て、21年目への新たな一歩を踏み出します。 この度、新しい季節を彩る2026年春夏（SS）コレクションの販売会「きなりとあお。 / POP UP STORE」を、2026年3月5日(木)より東京・代々木上原の「(tefu) yoyogi uehara」にて開催いたします。

本イベントのテーマは「きなりとあお」。ガーゼの原点である「きなり」と、ブランドの名でありアイデンティティである「あお」。この二つの色を軸に、春の穏やかな空気に溶け込む新作ウェアをご紹介いたします。 会場では新作販売のほか、ガラス作家・八木麻子氏の作品販売や、PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGIの焼き菓子販売など、衣・食・住を豊かにする特別なコンテンツをご用意。また、卸関係者に向けた「2026秋冬（AW）展示会」も同会場にて併催し、aoの現在（いま）と未来を同時にご体感いただける空間となります。

やわらかなガーゼの肌触りと、春の訪れを告げる透明感ある作品たち。ぜひこの機会に、代々木上原へ足をお運びください。

■ao オンラインショップ

https://shop.ao-daikanyama.com/

イベントの見どころ・展開コンテンツ

1. 2026 SS Collection & Collaboration Textile - 八木麻子氏とのコラボテキスタイルを発表

21年目を迎えるaoが掲げる2026SSのテーマは「きなりとあお」。ブランドの根幹である素材の色「きなり」と、ブランドカラーの「あお」に立ち返りつつ、新しい風を吹き込みます。 最大の注目は、ガラス作家・八木麻子さんと共に作り上げたオリジナルテキスタイルのアイテムのお披露目です。八木麻子さんのガラス作品が持つ豊かな色彩や透明感を、aoのガーゼ服で表現しました。会場では、インスピレーションの源となった八木麻子さんの作品や、ジュエリーブランド 「syui（シュイ）」の展示・販売会も同時開催いたします。

八木麻子氏のガラス作品イメージ八木麻子氏のガラス作品イメージ2. Special Shop in Shop - PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI の焼き菓子

東京・等々力に店を構え、丁寧で美しい焼き菓子や生菓子を日々生み出されている「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」が、ショップインショップとして登場します。 宝石のように美しいスイーツは、春のギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI の焼き菓子イメージPÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI の焼き菓子イメージ3. Space Coordination - mogana による会場装飾

暮らしの中の「あったらいいのにな。」を集めたセレクトショップ＜mogana＞が、本展では暮らしの視点から、ささやかな空間のしつらえで参加しています。(tefu) yoyogi uehara のモダンな空間に、aoのガーゼ服と春の気配が静かに調和する、心地よい時間をお楽しみください。

■在廊日

3/5(木)15:00 -16:00、3/6(金)13:00 - 16:00

※オーナー在廊時のみ商品販売あり

クリエイタープロフィール

■八木麻子

1987年生まれ、東京都出身。武蔵野美術大学大学院造形研究科デザイン専攻工芸工業デザインコースを2012年に修了。氷菓子のような繊細さと優しい色合わせで在学中から注目を集めるガラス作家。プレート、オブジェ、ジュエリーなど、様々な形体でガラスの魅力を伝える作品を発表している。

■PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI

シェフパティシエール岩柳麻子が自身の名前を冠した「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」を2015年東京都世田谷区等々力にオープン。宝石のように美しいスイーツが、多くのスイーツファンを魅了しています。

公式サイト：http://www.a-patisserie.com

開催概要

■内容

・ao 2026 S/S Collection 販売会

・ao 2026 A/W Collection 展示会（卸・関係者向け）

・ASAKO YAGI small exhibition & コラボアイテムお披露目

・PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI 焼き菓子特別販売

■期間

2026年3月5日(木) ～ 3月8日(日)

■開場時間

・3/5(木) 15:00 - 19:30

・3/6(金) 10:00 - 19:00

・3/7(土) 10:00 - 19:00

・3/8(日) 10:00 - 15:00

※日によって営業時間が異なりますのでご注意ください。

■会場

(tefu) yoyogi uehara

〒151-0066 東京都渋谷区西原3丁目1-10

（小田急線・東京メトロ千代田線「代々木上原駅」より徒歩5分）

会社概要

会社名：株式会社アオ

所在地：新潟県糸魚川市大字中宿942

代表者：五十嵐昌樹

ブランド設立：2005年

URL：https://www.ao-daikanyama.com/

事業内容：アパレル企画、販売、卸売、OEM事業

■お客様からのお問い合わせ先

株式会社アオ e-mail：mail@ao-daikanyama.com