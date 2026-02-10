『龍が如く』×「すしざんまい」コラボ実施！2/12(木)～3/11(水)迄　シリーズ最新作発売を記念して「龍のにぎり　琉球セット」が登場 コピー

株式会社 喜代村https://prtimes.jp/a/?f=d26339-29-59ba703c5083d93c3f2132a9d39229f9.pdf『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』×「すしざんまい」オリジナルコラボポスター

寿司チェーン店「つきじ喜代村すしざんまい」を運営する株式会社喜代村（本社：東京都中央区）は、株式会社セガのゲームソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念し、2026年2月12日（木）～3月11日（水）の期間、すしざんまい全店で限定コラボメニュー「龍のにぎり 琉球セット」を販売します。

限定コラボメニューを注文したお客様には本作オリジナルステッカーをプレゼントするほか、注文したメニューを撮影しXとInstagramに投稿すると抽選で豪華賞品が当たるSNSキャンペーンを同時開催。ゲーム内にも登場する「すしざんまい」に実際に足を運んで、より深く『龍が如く』の世界をお楽しみください。

コラボメニュー詳細

龍のにぎり 琉球セット

■商品名：龍のにぎり 琉球セット

■販売価格：3,333円（税込3,666円）

■商品内容：本鮪中とろ・本鮪赤身・龍穴子・海ぶどう・あじのりゅうきゅう・チャンプルー風 ゴーヤ玉子・いくら・赤海老・ズワイガニ・蒸しガキ・づけ鯛・いか・トロたく細巻き・もずく酢・ゴーヤと青のりのお椀

■販売期間：2026年2月12日（木）～3月11日（水） 28日間

■販売店舗：すしざんまい全店（「廻るすしざんまい」を除く）

『龍が如く』とすしざんまいのコラボでは、作品の世界観をお寿司でも楽しんでいただけるよう趣向を凝らしたメニューを開発しています。第4弾となる「龍のにぎり 琉球セット」は、本作の舞台の一つである「沖縄・琉球街」をヒントに、海ぶどう、ゴーヤ、もずくといった沖縄の食材を使用。玉子は炒めたゴーヤと合わせて「チャンプルー風」にアレンジし、本メニュー限定の桐生一馬、峯義孝と木村社長が並ぶ3ショットのフードピックを飾りました。あじをゴマダレで和えた「あじのりゅうきゅう」軍艦は、沖縄から伝わったといわれる郷土料理「りゅうきゅう」がベースになっています。

限定デザインのフードピック

前回のコラボで好評だった一本穴子を龍に見立てたにぎり「龍穴子」や、本まぐろをはじめとしたすしざんまいの定番人気ネタの盛り合わせに、もずく酢、ゴーヤと青のりのお椀を合わせたボリューム満点のセットになっています。

本メニューをご注文のお客様にはオリジナルステッカーをプレゼントするほか、後述のSNSキャンペーンにもご応募いただけます。

SNSキャンペーン概要

オリジナルステッカー

■キャンペーン期間：2026年2月12日（木）～3月11日（水） 28日間

■応募方法：すしざんまい公式Xアカウント『@zanmai_man(https://x.com/zanmai_man)』もしくは、公式Instagramアカウント『@sushizanmaiofficial(https://www.instagram.com/sushizanmaiofficial/)』をフォローの上、コラボメニューを注文・撮影、ハッシュタグ「#龍が如くざんまい」をつけて投稿。

PS5(R)版『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

■賞品：・PS4版『龍が如く８』

・龍スタオリジナルグッズセット（スマホスタンド/フェイスタオル/マグ/アクセサリーケース/折り畳み傘/コットンバッグ/充電ケーブル/ステッカー）

・すしざんまいお食事券2,000円分

上記のセットを抽選で8名にプレゼント

龍スタオリジナルグッズセット

■注意事項・詳細 ：https://www.kiyomura.co.jp/others/ryukiwami3-collaboration

「すしざんまい 神室町店」

2012年発売『龍が如く５ 夢、叶えし者』より、ゲーム内の歓楽街「神室町」の飲食店として「すしざんまい 神室町店」が登場しています。社長立像やロゴ、看板、店内に至るまで、リアルなすしざんまいが表現されています。

過去のコラボビジュアル

『龍が如く』について

「すしざんまい 神室町店」店頭2012年2014年2016年2017年2024年■『龍が如く』シリーズとは

「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。

◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/

◆龍が如くスタジオ 公式X（旧Twitter）アカウント：https://twitter.com/ryugagotoku

◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official

■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。

『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語、『龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公とした物語が描かれます。

公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/

コラボキャンペーン詳細を見る :https://www.kiyomura.co.jp/others/ryukiwami3-collaboration

株式会社喜代村

2001年4月、日本初の24時間・年中無休の店として築地場外市場に１号店「すしざんまい 本店」をオープン。以降、関東を中心に出店を重ね、現在、全国に46店舗を展開中。

2026年の豊洲市場の初競りでは、大間産243kgの本マグロを史上最高値となる5億1,030万円で落札し、2019年の当社落札価格3億3,360万円の記録を更新しました。今後も、自慢の本まぐろをはじめ、つねに新鮮で美味しいお寿司を手頃な価格で提供し、お寿司を通じて世界中の人々の幸せに寄り添っていきます。

【公式HP：https://www.kiyomura.co.jp/】