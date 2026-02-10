『マッハGoGoGo』デザインのトートバッグが販売スタート！『ComeBack MATERIAL』

株式会社タツノコプロ

株式会社タツノコプロ(本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：十川 淳)がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『マッハGoGoGo』と、廃棄エアバッグをアップサイクルするyoccattaTOKYO (ヨカッタトーキョー) (本社：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤 卓哉)は、コラボモデル『マッハGoGoGo』イラスト入りトートバッグの販売をスタートします。

■yoccattaTOKYOとは

廃棄エアバッグの現実を知ることで、プロダクト（製品）の中に宿る『見えない誰かを“想う”気持ち』の大切さに気づきました。

『事故に遭わずにヨカッタ！』…エアバッグエンジニアの想いをストレートにブランド名にしました。

yoccattaの商品は、工業エンジニアとファッションデザイナーの言わば “作り手側の想い” を宿したアイテムです。

廃材とは思えない完成度の高いプロダクト（製品）を創り出しています。

■『守ってあげたい！プロジェクト』

『マッハGoGoGo』イラストバッグは、創業10年目に新たに始めた『守ってあげたい！プロジェクト』活動の一環として、企画されました。



事故に遭った人がいる…

障がいを持った人がいる

学校に行けない子どもがいる…

『守ってあげたい』人がいる…



『マッハGoGoGo』アニメファンと自動車愛好家に向けて、また作画の力に引き寄せられた若い世代に向けて、『安全は当たり前ではない！』『安全に携わる人への感謝』をアピールすべく、制作されました。

素敵な商品に惹かれにて購入し、後になって、廃材再利用であることや売上から交通遺児を応援する団体に寄付されることに気がつきます。

カッコいいから・楽しいから…欲しい！これがファッションのエネルギーですが、

それだけでは無い、そこには『見えない誰かを“想う”気持ち』が宿っている。

作り手、売り手、そして買い手までもが、知らないうちに社会に貢献する事になる…これがyoccattaとタツノコプロのコラボ商品です。

▪️品番：YCJ-012/WHMH

▪️価格：\14,500＋税

▪️サイズ：H36 W33 D12(ハンドルの高さ22)

▪️撥水仕様

▪️HP：https://yoccatta.tokyo/index.html

▪️オンラインショップ：https://yoccatta.com

▪️インスタグラム：https://www.instagram.com/yoccatta_official/

■『マッハGoGoGo』モデル取扱店

富士モータスポーツミュージアム 3F OFFICIAL SHOP『Fan Terrace』

住所：静岡県駿東郡小山町大御神645 3F FanTerrace

TEL：0550-78-2481

REBIRTH PROJECT：https://rebirthproject-store.jp

VARIETY：http://www.variety-saga.jp

■『ComeBack MATERIAL』（カムバックマテリアル）

エアバッグの為の“生地の開発”で作られ、使い道がなく破棄される『試験生地』をファッション用に再加工して蘇らせるプロジェクトを『ComeBack MATERIAL』と銘打って、スタートしました。

再現性の高い『マッハGoGoGo』のイラストは、この廃棄エアバッグ生地を利用して作製されています。

■『マッハGoGoGo』とは

1967年～1968年に放送されたTVアニメーション（全52話）。

少年レーサー三船剛が7つの特殊機能を搭載したレーシングカー・マッハ号に乗り、世界の大地を駆け抜ける。ダイナミックなカーアクションを軸に、サスペンスやロマンスも盛り込んだ、海外でも今なお根強いファンを持つカーレースアクション。

■株式会社タツノコプロについて

1962年に設立されたアニメーション制作会社。「世界のこどもたちに夢を」をスローガンに『マッハGoGoGo』『科学忍者隊ガッチャマン』『タイムボカンシリーズ』など、あらゆるジャンルのヒット作品を世に送り出しました。現在も多くのキャラクターたちが、時代を超えて世界中の人々から愛され続けています。

社名 ： 株式会社タツノコプロ

代表者 ： 代表取締役社長：十川 淳

所在地 ： 東京都武蔵野市中町1-19-3 武蔵野YSビル2F

事業内容： アニメーション映画等の企画／制作、

キャラクターの企画／デザイン／制作、

映像やキャラクター等の国内外ライセンス

設立 ： 1962年10月19日

URL ： https://tatsunoko.co.jp

公式X ： https://x.com/tatsunoko_pro