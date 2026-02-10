吉田カバン 90 周年を記念して、アロマの香りとオリジナルインセンスが2WAYで楽しめるスペシャルセット「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」発売

株式会社ライブラリーデザイン

東京発信のオルファクティブブランド、BALLON。

2009年のデビュー以来、 「アンティーク」の静謐な世界観とアロマの静かな空気感を表現した石膏でできた アロマオーナメント(R)を中心とした様々な商品を発表。 現在、東京、パリを中心に20か国以上で展開しています。

この度、2025年に90周年を迎えた吉田カバンのアニバーサリープロジェクトNO.12として、アロマの香りとオリジナルインセンスが 2WAYで楽しめるスペシャルセット 「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」を発売いたします。

PORTERの店頭でにこやかに出迎えてくれるキャラクター「ポーターくん」を石膏で表現しました。ポーターくんの胸には 90 周年のエンブレム、背中には吉田カバンのモットーである「一針入魂」を意味する「Heart and Soul into Every Stitch」の文字を施しています。 石膏表面はさらっとした艶やかな面と、素材感の残るきめの粗い面を使い分け、立体感が出るようこだわりました。

香りは、吉田カバンとBALLONの共通点でもあり、最新カルチャーと長い歴史が交差する街「東京」をイメージしたオリジナルの香り。香木文化として日本で最も古い歴史を持つ白檀、日本の柑橘として世界で愛される柚子と日本の建築を支えてきたヒノキ。日本の歴史を支えてきた香りを現代的にアップデート。東京から世界の街へと発信する旅立ちをイメージしています。

アロマオーナメントとして だけでなく、インセンスホルダーとしても使用することができる特別仕様。

同じ香りでもアロマオイルとインセンス スティックでは香り方が異なります。

気分や体調に合わせて、2WAYでの楽しみ方ができます。

「BALLON × PORTER AROMA ORNAMENT & INCENSE SET」詳細

商品内容：アロマオーナメント、オリジナルアロマオイル 10ｍl、インセンススティック30本

サイズ：アロマオーナメント本体：W70mm×D63mm ×H175mm パッケージサイズ：W172mm×D228mm×H95mm

重量：352g

金額：\33,000（税込）

発売日：2026 年 2 月 11 日（水）

＜販売店舗＞

・国内の PORTER STORE 全店

・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

・伊勢丹新宿店 メンズ館 1 階 コスメティクス BALLON

・Bibliotheque Blanche STACK by BALLON（GYRE B1 CIBONE 内）

・BALLON オンラインブティック（ https://ballon.jp/）

※吉田カバンオフィシャルオンラインストア、BALLON オンラインブティックでは PM12:00（正午）から発売します。

※完全数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ PORTER STOREの海外店舗では発売いたしません。

＜PORTER＞

1935年にカバン職人の吉田吉蔵が立ち上げた株式会社 吉田（吉田カバン）。自社ブランド「ポーター」を1962年に発表しました。「一針入魂」をモットーに、日本製にこだわったバッグをつくり続けています。ホテルなどでお客様の荷物を預かるポーターが、常に鞄に触れ、その善し悪しを知ることから敬意をこめてブランド名に起用しています。

https://www.yoshidakaban.com/

ABOUT BALLON

2009年、東京にて設立。ブランド名”BALLON”は、フランス語で“気球”あるいは“風船”を意味し、世界を旅しているようなゆったりとした時間を過ごせるようにという願いが込められています。

すべて東京のアトリエで一つ一つ職人が手作業で作りあげるアートのように精巧な石膏のアロマオーナメント(R)シリーズは各方面より高い評価を受け、日本国内だけでなく欧米、アジアを中心に海外へも展開中。そのデザイン性とクオリティは、パリのColetteやミラノの10 Corso Comoなど、世界中の有名セレクトショップや有名百貨店からも注目を集め、ヴェルサイユ宮殿が監修した“マリー・アントワネット展 美術品が語る王妃の真実”やChristian Dior生誕70周年記念のエキシビジョンなど、様々な展覧会でもオリジナル商品を企画。その他、世界のファッションセレクトブランドやパリコレクションブランドなどとのコラボレーション、香港が誇る高級ホテルザ・ペニンシュラなど、様々な分野とのコラボレーション商品を発表しています。

ブランド名に込められた「素晴らしい風船旅行」のように、世界を旅しているようなゆるやかに素晴らしい時間を過ごすためのプロダクトを提案していきます。

■BALLONオフィシャルインスタグラム：@ballontokyo_official

https://www.instagram.com/ballontokyo_official/



■商品に関するお問い合わせ

LIBRARY DESIGN inc.

www.ballon.jp

担当：鈴木 / info@ballon.jp