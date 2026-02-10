長崎県内初！湖越えジップトリップコースが3/20 (金) 誕生！野岳湖の上を滑空する、全長600mの爽快体験

株式会社フォレストアドベンチャー※ジップトリップコース イメージ写真

株式会社フォレストアドベンチャー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田桑正樹）は、長崎県大村市の「フォレストアドベンチャー・おおむら長崎」にて、「ジップトリップコース」を2026年3月20日（金）にオープンいたします。長崎県内としては初めての湖越えジップスライドを楽しめるコースとなります。

フォレストアドベンチャー・おおむら長崎 :https://foret-aventure.jp/park/fa-omuranagasaki/

■野岳湖の魅力を“空から”体感する新アウトドア体験

新たに設置される「ジップトリップコース」は、野岳湖の上空を一気に滑空できる、全長約600mのロングジップスライドをメインとしたコースです。湖の上を滑空するこのコースならではの高さと開放感は格別で、風を切って進むスピード感は、まるで空を飛んでいるかのような感覚を味わえます。また、アドベンチャーコースやキャノピーコースと組み合わせることで、森遊びをより一層満喫できる点も魅力です。

自然豊かな野岳湖の魅力を、これまでとは異なる“空からの視点”で体感できる本コースは、フォレストアドベンチャー・おおむら長崎の新たな目玉コンテンツとして、ご家族連れや友人同士、観光で訪れる方々に、忘れられないアウトドア体験をお届けします。

■大村市長が初滑り！新設ジップトリップコースお披露目について

オープンに先駆け、3月18日（水）15時より大村市 園田市長を、本コース「1人目のお客様」としてご招待し、実際に湖越えのジップトリップコースを体験いただきます。また、3月18日（水）、3月19日（木）は地元企業の皆様もご招待し、体験いただく予定となっております。

■新コース「ジップトリップコース」詳細

オープン：2026年3月20日（金/祝）

場 所：フォレストアドベンチャー・おおむら長崎

(〒856-0002 長崎県大村市東野岳町1596-1)

利用条件： 身長130cm以上、体重100kgまでの方

料 金：2500円/1名様（税込）

予約方法：2月20日（金）より公式ホームページの専用サイトから受付開始

https://foret-aventure.jp/park/fa-omuranagasaki/

■フォレストアドベンチャー・おおむら長崎について

フォレストアドベンチャー・おおむら長崎は、自然豊かな野岳湖公園に隣接した森に2025年4月にオープンしました。大村ICから車で約15分、長崎空港から約20分とアクセスも良好で、隣接する野岳湖公園では、四季折々の景色やキャンプ、BBQ、サイクリングなども楽しむことができます。団体での貸切や利用にも対応しており、アウトドア環境を生かした企業研修やチームビルディング研修も可能です。

<施設概要>

名 称： フォレストアドベンチャー・おおむら長崎

所 在 地： 長崎県大村市東野岳町1596-1

利用料金： アドベンチャーコース 4,000円

キャノピーコース 3,000円

ジップトリップコース 2,500円

※いずれも税込価格、大人・小人同一料金

利用条件： 各コースにより異なります。HPをご確認ください。

公式サイト： https://foret-aventure.jp/park/fa-omuranagasaki/

Googleマップ： https://maps.app.goo.gl/CoLRjAmMNKU4nXMj9

フォレストアドベンチャーについて

フォレストアドベンチャーは、森を森のまま自然を最大限活用しているフランス生まれの「自然共生型アウトドアパーク」です。フランスのアルタス社と業務提携を結び、2006 年に富士山麓に日本初のフォレストアドベンチャー「フォレストアドベンチャー・フジ」をオープンしました。現在は全国40 か所以上でその土地の森に合わせた個性豊かなパークを展開しています。（2026年2月現在46 か所）

▶公式サイト： https://foret-aventure.jp/

▶ブランドムービー： https://youtu.be/ZkZd6uiUwo8?si=mBOcSGtPaUBiX8a4