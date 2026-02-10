【イベントレポート】超特急 ユーキ、タカシ、マサヒロが出演！『FM OSAKA 55th Anniversary ちょうたび supported by tabiwaトラベル』を開催しました！

株式会社エフエム大阪

メインダンサー＆バックボーカルグループの超特急が旅について喋る番組『ちょうたび』。

これまで、期間限定で放送してきた番組の初の公開収録イベント

『FM OSAKA 55th Anniversary ちょうたび supported by tabiwaトラベル』を、

1月31日(土)大阪・松下IMPホールにて開催した。

イベントは2部制で開催し、約1,700人のリスナーが集結した。

番組には、超特急からメンバー2人が日替わりで出演していたが、

今回のイベントには、徳島県出身5号車のユーキ、大阪府出身7号車のタカシ、山口県出身12号車の

マサヒロと、西日本出身のメンバー3人が出演した。

≪イベントレポート≫

【1部】

イベントは番組でお馴染みのBGMからスタート。

メンバーの登場と共に、満員の会場からは大きな歓声が。さらに、メンバー3人が「超特急！」とコールすると、「超特急！」と観客からも大きな声が上がり、会場はスタートから熱気に包まれた。

最初は『ちょうたび』にちなんだ「旅の必需品」を紹介するコーナー。

メンバーが、実際に私物を持参し、旅の必需品を1人ずつ紹介すると、ユーキは沢山のリハーサル着、タカシはシルバニアファミリー、マサヒロは手作りの長おにぎり等、個性あふれるアイテムが続々と登場。時には、メンバー同士でツッコミが入る場面もあり、会場からは笑い声が上がった。

さらに、メンバーの必需品だけではなく、8号車(超特急のファンネーム)から寄せられた「旅の必需品」も紹介された。

ユーキとマサヒロは、それぞれの地元である徳島県と山口県のおすすめ情報も紹介。

とっておきのご当地グルメを2人が熱く語ると、それを聞いたタカシも思わず「おいしそうすぎる!!」とリアクション。

後半には、ユーキとマサヒロが、大阪といえばコレ！という超定番グルメの食レポ対決に挑戦！

先攻は、数々の食レポをこなしてきたと自信満々のユーキ。「このマッチ具合、俺とリョウガみたい！」と決め台詞でレポートを締めくくり、会場からは黄色い歓声が上がった。

一方、後攻はマサヒロ。食レポ初挑戦ながらも豊富なワードセンスで、グルメの魅力を全力でアピール。大阪のグルメを熟知しているタカシは2人の食レポをどう判定したのか…

気になる勝敗の行方は、特別番組にて。

【2部】

1部の熱気が冷めやらぬ中、2部の公開収録がスタート。

最初は「移動中の過ごし方」についてトーク。

移動中に音楽を聴いていることが多いというタカシは、イベント当日も久保田利伸のベストアルバムを聴きながら移動したと話すと、それを聞いたマサヒロから「1曲歌って！」と無茶ぶりが。

その無茶ぶりを受け、タカシがアカペラで『LOVE RAIN ～恋の雨～』を披露すると、会場は一気に大盛り上がりとなった。

続いては、事前に8号車から募集した「旅行中に聴きたい超特急の楽曲」を集計し、ランキング形式で発表するコーナー。

観客の「お～！」という掛け声に合わせて、5位から順に楽曲が発表された。

1位には、応募の約6割を占め、圧倒的人気を誇ったあの1曲がランクイン。

果たしてどの楽曲がランクインしたのか、放送をお楽しみに。

後半には、ユーキとマサヒロがそれぞれ選んだ、徳島と山口のおすすめグルメをタカシが食レポ。

タカシが幸せそうな表情で堪能していると、会場は温かい空気に包まれた。観客から「かわいい」と声が上がったタカシの食レポを、お聴き逃しなく。

こうして、メンバーと8号車が、同じ時間を楽しく過ごした初の公開収録は幕を閉じた。

この日の模様の一部は、2月15日(日)19:00～19:55に

FM大阪『FM OSAKA 55th Anniversary ちょうたび supported by tabiwaトラベル』で放送予定。

会場の盛り上がりを、ぜひ特別番組にてお楽しみください。

【特別番組概要】

タイトル：『FM OSAKA 55th Anniversary ちょうたび supported by tabiwaトラベル』

放送日時：2026年2月15日(日) 19:00～19:55

出演：ユーキ、タカシ、マサヒロ（超特急）

radiko：https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260215190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260215190000)