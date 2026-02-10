Ｊストリーム、AIで資料を動画化する新サービス『EQ Presentation Cloud』先行公開

株式会社Ｊストリーム

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308 代表取締役社長：石松 俊雄、以下Ｊストリーム）は、AIを活用した動画生成サービス「EQ Presentation Cloud」（Prsentation Cloud）を2026年4月に正式リリース予定です。

EQ Presentation Cloudはパワーポイント資料をアップロードするだけで、AIで自動的に「ナレーション付き動画を生成する」クラウドサービスです。撮影や録音、ナレーション台本は不要で、誰でも簡単に動画を作ることができます。生成後は“いつでも任意で”スライドやナレーションの再編集が可能です。動画共有や視聴分析まで一元管理でき、動画ポータルや動画eラーニングと組み合わせて“個人別の活用状況や学習進捗を把握し、必要なフォローや改善に活かす”こともできます。繰り返し行う研修や業務説明の効率化、これまで手が回らなかった動画での製品紹介や情報発信、動画による制度案内による問い合わせ削減にも貢献します。

EQ Presentation Cloudは2026年2月18日・19日に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」で先行公開します。現地ではサービス紹介やデモを実施、EQ Presentation Cloudで生成した動画も実際にご覧いただけます。

当社ブースへのご訪問予約はこちら https://eightexpo.eight-event.8card.net/booth/59-1/

EQ Presentation Cloud開発・提供の背景

Ｊストリームは、法人向け動画共有・配信プラットフォーム「J-Stream Equipmedia」（EQ）を通じて、企業の動画活用を支援してまいりました。さらに、動画コンテンツの内製化をサポートするJ-Stream Equipmediaの機能や制作サービスを提供してきましたが、生成AIの登場により、動画を制作するプロセスは大きく変革されつつあります。こうした中、動画を業務に活用することが、より自然で日常的なものとなるよう、当社は「動画をつくる」領域をこれまで以上に強力に支援していくことを重要なミッションの一つと捉え、EQ Presentation Cloudを開発、提供してまいります。

EQ Presentation Cloudについて

EQ Presentation Cloudは、累計導入アカウント4,500超を誇る法人向け動画共有・配信プラットフォームJ-Stream Equipmediaのファミリーサービスです。

EQ Presentation Cloudの主な機能

EQ Presentation Cloudは、撮影も録音もいらないAIによるパワーポイント資料からの動画生成に加え、共有・配信・分析まで、1つのサービスで完結できます。また、動画生成後にパワーポイント資料に修正が発生した場合も、管理画面から数クリックで動画に反映できるため、少ない運用負荷で動画活用が継続できます。

さらに、「すでに動画を多数保有している」「一か所に動画を集めて関係者に分かりやすく共有したい」といった場合には、認証型ポータルサイト「EQポータル」や動画eラーニング「J-Stream ミテシル」へ動画タグを貼り付けることで連携でき、動画活用を深めることが可能です。

※開発段階の計画のため、予定が変更となる場合があります

EQ Presentation Cloudの主な利用シーン

・教育研修・業務説明

… 繰り返し行う説明を動画化し、手間を削減するとともに、話者や場面による説明の揺らぎを解消

・営業活動

… 営業説明のバラつきを解消し、難しい商材を営業に代わって説明することで顧客理解を向上

・マーケティング

… 更新頻度の高い商品や数多くの商品の動画制作・更新を効率化し、情報発信の負担を軽減

・問い合わせ窓口・制度案内

… 制度や手順を動画で伝え、問い合わせ削減につなげることで、業務効率化を実現

EQ Presentation Cloudがあれば、撮影や録音を必要とせず動画を生成できるため、企業内の情報を動画化して活用することが、より手軽で身近になります。

※「パワーポイント」は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

J-Stream Equipmediaについて

J-Stream Equipmediaは、動画マーケティングや企業プロモーション、社内情報共有や教育・研修など幅広い企業活動を支援する、国内最大級の法人向け動画配信プラットフォームです。動画配信やコンテンツ管理にまつわる高度なセキュリティや、認証型のポータルサイトを簡単に作成・公開できる機能をはじめ、動画配信に必要な機能をオールインワンで提供します。

J-Stream Equipmediaの詳細 https://www.stream.co.jp/service/platform/equipmedia/

Eight EXPO 2026出展および先行公開について

2026年2月18日（水）～19日（木）にかけて東京ビッグサイトで開催されるEight EXPO 2026に出展します。出展エリアは南3・4ホールの営業DX比較・導入展、[小間番号：SDX019]となります。当社ブースでは、「顧客の興味・関心が把握できない」「商品の魅力が伝わらない」「スキルの属人化」といったお悩みをお持ちの営業・マーケティング部門の方向けに、動画活用ソリューションをご紹介します。EQ Presentation Cloudのサービス紹介やデモを実施いたします。皆さまのご来場をお待ちしております。

Eight EXPO 2026の詳細 https://eight-event.8card.net/eightexpo/

当社ブースへのご訪問予約はこちら https://eightexpo.eight-event.8card.net/booth/59-1/

株式会社Ｊストリーム（東証グロース：4308)について

Jストリームは1997年の設立以来、動画配信を主軸に事業展開を続けております。

自社で保有・運営する独自のコンテンツ配信ネットワーク（CDN）を活用した動画配信に加え、これまで積み上げてきたノウハウを活かした動画の企画・制作・運用やWebサイト制作、システム開発、動画広告による収益化支援まで総合的なサービスとソリューションを提供することで、年間1,200社・10,000案件以上の企業活動における動画活用を支援しています。

社名（商号） ： 株式会社Ｊストリーム （英語表記：J-Stream Inc.）

設立 ： 1997年5月

代表者 ： 代表取締役社長 石松 俊雄（いしまつ としお）

URL ： https://www.stream.co.jp/