【タカミスキンピール】累計ベストコスメ 106冠*¹受賞。

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*²以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、 www.takami-labo.com(https://www.takami-labo.com/)) の、「タカミローションI・II」が発売からわずか約2か月でシリーズ累計べスコス9冠*³を受賞しました。また、ロングセラーアイテムの「タカミスキンピール」は、累計受賞数106冠受賞*¹ 、さらに累計出荷数1850万本*⁴を突破しました。

■美容賢者からも、読者の方からも。

発売からわずか2か月でべスコス累計9冠*³獲得の高機能化粧水

2025年10月に発売した「タカミローション」は、べたつかないのに内側からしっかり潤う心地よさと、あふれるハリ感・透明感*⁵を両立した高機能化粧水です。

みすみずしい感触の「タカミローションI」は、「美的 美容賢者が選ぶ2025下半期ベストコスメ スキンケア部門 角質ケア編 第1位」など、2025年下半期べスコス3冠*⁴を受賞。

とろりとした感触の「タカミローションII」は、「BAILA 下半期ベストコスメ 2025年下半期 30代のための相棒ベストコスメ 大賞」や「和樂 匠の技コスメグランプリ2025 ベストコスメ 感動賞」など、2025年下半期べスコス6冠*⁴を受賞し、「タカミローション」シリーズ累計べスコス9冠*³を獲得しました。

■263万人*⁶に選ばれ続けるロングセラー「タカミスキンピール」

タカミのロングセラー製品「タカミスキンピール」は、塗って3分待つだけで、角質を剝がさず、肌の生まれ代わりのリズムに寄り添い、キメの整ったうるおいあふれる美しい肌へと導く角質美容水です。

「美的 読者が選ぶ2025年間ベストコスメ スキンケア部門/ブースター編 3位」「VOCE 名品べスコス毛穴ケア部門 3位」「Harper's BAZAAR ビューティアワード2025 いつもそばにいてほしい定番ケア部門」など、べスコス多数受賞。発売から累計受賞数106冠*¹となりました。

発売当初から多くのお客様に選ばれ続け、2025年12月末時点で累計販売数1850万本突破・累計購入者は263万人を突破しました。

※1 雑誌、オンライン媒体およびメイクアップアーティスト主催のアワードにおける、「販売名：タカミスキンピール」が受賞したアワード（1~3位・受賞）の合計数（2010/6～2025/12） ※2 2008年1月~2016年8月の延べ人数 ※3 2025年12月末時点（「販売名：タカミローションE」シリーズ累計） ※4 2025年12月末時点 ※5 うるおいを与えることによる肌印象 ※6 2025年12月末時点ご購入者の合計

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

* 2008年1月~2016年8月の延べ人数

