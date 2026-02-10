Live2D主催イベント『alive 2025』セッションアーカイブを一挙公開

株式会社Live2D

2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D（ライブツーディー）」の研究開発を中心に事業を展開している株式会社Live2D（本社：東京都新宿区、代表取締役：中城哲也、以下、Live2D社）は、2026年2月10日(火)に昨年開催したLive2D社主催イベント『alive 2025』のセッションアーカイブを公開いたしました。

『alive 2025』とは？

alive 2025 メインビジュアル

『年に一度、2D表現を愛する人々が集う祭典』

「alive」は、2D表現に関わるすべてのクリエイター・企業・教育機関が集まり、技術・表現・情熱を共有するLive2D社主催のイベントです。

2025年12月12日(金)に開催されました。

『alive 2025』セッションアーカイブ一覧

2025年12月12日(金)に開催したイベント『alive 2025』内で行われたセッションのアーカイブ動画を公開いたしました。

製品の最新情報から、現役で活躍しているプロのノウハウまで。Live2Dに関するさまざまな情報をキャッチアップできます。

セッションの感想は引き続きハッシュタグ #Live2D_alive2025(https://x.com/search?q=%23Live2D_alive2025&src=typed_query&f=live) を付けてSNSにご投稿ください。

また、まとめて視聴ができる便利なYouTube再生リストもございます。ぜひご活用ください。

YouTube再生リストはこちら :https://youtube.com/playlist?list=PLqbLt-S6_fh64f0WNcOASnMcLvYhP5oc4&si=nCzeZxV53BYXmWz9基調講演[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fZT5L3r9PT4 ]

登壇：株式会社Live2D

第12回 Live2D Creative Awards 表彰式[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=O-BdSN2wyjY ]

コンテストの結果は特設サイトからもご確認いただけます。

【コンテスト特設サイトはこちら】(https://www.live2d.com/event/awards12/)

『1999 トコヨビル』は3人のクリエイターによって作られた小規模インディーゲームでどうやってLive2D表現を実現したのか？[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=C3_6sJIvfsM ]

登壇：常世不動産

Live2DとAfterEffectsを活用し、遊技機映像・ガチャ演出映像等での効果的なイラストアニメーションの制作方法[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=Skva6rnK_C4 ]

登壇：株式会社イクリエ

【企業がLive2Dバーチャル社員をパワーアップさせたお話】[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=31SZlirqI54 ]

登壇：株式会社サムザップ

Live2Dで“映える”キャラを作るには？ VTuberデザインのためのCLIP STUDIO PAINT活用講座[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=sKBnfVwSADg ]

登壇：CLIP STUDIO PAINT

Live2Dの活用の幅をさらに広げ進化し続ける、オンライン動画エディター『nizima ACTION!!』のご紹介[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=_zUeLqHjlxk ]

登壇：nizima ACTION!!

Live2D JUKU×ののん。さん×Kira Omoriさん『プロになるためのスキルアップ方法とは？』[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=sLz_cFjCw0Q ]

登壇：Live2D JUKU

デザイナー必見！処理負荷を最適化し、表現力を最大化するLive2Dモデルの制作テクニック[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=u4L5zGH7OfY ]

登壇：株式会社Live2D / Cubismグループ

イベント特設サイト：https://www.live2d.com/event/alive2025/

