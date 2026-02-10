今年開催30周年を迎える、世界最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ」2026年9月17日(木)～21日(月・祝)に幕張メッセにて「東京ゲームショウ2026」開催決定！

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会

一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(略称:CESA、会長:辻本春弘)は、株式会社日経BP(代表取締役社長CEO:井口哲也）、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(代表取締役執行役員社長:大谷英彦)との共催のもと、東京ゲームショウ2026(略称:TGS2026)の開催を決定し、本日から出展申込の受付を開始しました。

TGS2026は、リアル会場をメインに、公式番組等オンラインでも催しを実施しハイブリッド形式で開催。幕張メッセ(千葉)に設置するリアル会場の会期は、2026年9月17日(木)から21日(月・祝)までで、史上最長の5日間開催となります。17日(木)・18日(金)がビジネスデイ、19日(土)～21日（月・祝）が一般公開日になります。リアル会場は、開催30周年ならではの周年イベントを数多く企画しており、ビジネスパーソンから家族連れまで幅広く来場いただける枠組みを用意しております。公式番組などオンラインでは地域や時間の制約を超えたさまざまな情報・体験を提供します。

■TGS2026の3つの特徴

●史上最長の5日間開催！

今年はTGS初の5日間開催となります。一般公開日は終日多くの来場者で賑わっていますが、その反面試遊できるタイトルが限られていました。一般公開日を1日増やすことによって、混雑緩和に加え、より多くの来場者がこれまで以上に東京ゲームショウを楽しめる機会の創出を目指します。

●来場者満足度向上に向けた新しいチケット

2026年よりビジネスデイおよび一般公開日の入場チケットに新しい券種を設けます。限られた会場インフラの中で、来場者により満足していただくためのサービスを付加したチケットを発売することにより、東京ゲームショウの価値をさらに高めてまいります。

●よりグローバルを意識したイベントへ

これまでの海外の出展社や来場者に多く参加していただいている東京ゲームショウですが、さらにプロモーションを強化していきます。海外での出展社説明会でも新たな都市を追加し、また東京ゲームショウ以外のゲーム・エンターテインメントイベントにも出展し、新しいキャンペーンを立ち上げ、世界のTGSという地位をより強固なものにしていきます。

■TGS2026のテーマ

「史上最長、遊びづくしの5DAYS」

東京ゲームショウは今年、新たなステージへと進みます。

世界中のゲームと人が集い、

年齢や国境を越えて遊び、つながり、未来を描いてきたTGS。

2026年、舞台は史上最長の5日間へ。

遊びの量も、熱量もスケールアップして、

ゲームを遊びつくすSHOWがはじまります。

■TGSは今年で開催30周年

2026年はTGS開催30周年を迎えます。

それを記念し、会場はもちろん、会期前にもお楽しみいただける特別企画を予定しております。

詳細は今後公式リリース、公式サイト、公式SNS等で順次発表予定です。

■30周年限定ロゴ公開！

30周年企画第一弾として、特別なロゴを作成しました。

周年記念にふさわしいゴールドカラーも用意し、特別な一年を盛り上げます。

※詳細は公式サイト(https://tgs.cesa.or.jp)にてご確認ください。

■東京ゲームショウ2026開催概要

名称:東京ゲームショウ2026(TOKYO GAME SHOW 2026)

主催:一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

共催:株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

会期:

2026年9月17日(木) ビジネスデイ 10:00~17:00

2026年9月18日(金) ビジネスデイ 10:00~17:00

2026年9月19日(土) 一般公開日 9:30~17:00

2026年9月20日(日) 一般公開日 9:30~17:00

2026年9月21日（月・祝）一般公開日 9:30~16:00

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

会場:幕張メッセ(展示ホール1~11、国際会議場）、TKP東京ベイ幕張ホール

来場予定者数:30万人

募集小間数:3,500小間予定

公式サイト:https://tgs.cesa.or.jp

■出展募集・選定会・説明会スケジュール

42小間以上の出展申込締切日:2026年5月8日（金）

※140小間以上の出展社は、4月30日（木）までに事務局へ必ずご一報ください

42小間未満の出展申込締切日:2026年5月22日（金）

42小間以上の小間位置選定会:2026年6月9日（火）

42小間未満16小間以上の小間位置選定会:2026年6月22日（月）

公式番組・イベントステージ 出展社説明会（オンライン）:2026年6月30日(火)

16小間未満小間位置選定会兼出展社説明会: 2026年7月8日（水）

公式番組枠・イベントステージ枠選定会（出展社説明会会場）:2026年7月8日(水)

※「出展のご案内」は公式サイト(https://tgs.cesa.or.jp)にてご確認ください。

※公式番組の選定会優先順位

優先順１. セット販売購入申し込み順

優先順２. 家庭用ゲーム機のプラットフォーマー

優先順３. TGS2025の公式番組の実績のある出展社

優先順４. TGS2026の一般出展社

優先順５. その他の出展社

※1次募集締切時点で、各出展社様の希望枠に被りがない場合は、申し込み時点での内容で決定のご連絡をさせていただきます。