今日も一日がんばった足に。コリ・血流改善ができる管理医療機器サポーター『bloom me 磁気付き足指サポーター/足指ふくらはぎサポーター』新発売
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、女性の健康をサポートするフェムケアブランド「bloom me(ブルームミー)」から、履くだけで足すっきり「bloom me 磁気付き足指サポーター/足指ふくらはぎサポーター」の発売を開始致しました。
bloom me 磁気付き足指サポーター
足裏に配置した永久磁石が血行とコリを改善します。
指先が開く設計で縮こまった指と指の間をパッとひらいて心地よくストレッチ。
【商品名】bloom me 磁気付き足指サポーター
【販売価格】3,300円(税込)
【適応サイズ】(約)足サイズ22～25(cm)
【商品重量】45g
【材質】ポリエステル、ポリウレタン
管理医療機器(家庭用永久磁石磁気治療器) 販売名：マグネットフットケアー 医療機器認証番号：220AIBZX00088000 磁束密度：100mT±20mT
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/health/116-footsupporter/1333-446101
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-5%E6%9C%AC%E6%8C%87%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9F%E3%83%BC-%E7%A3%81%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%8D%E8%B6%B3%E6%8C%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B0GJZNHWW3/ref=sr_1_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=BDNJ8W2A3CAE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.xDcfyYo0WSCB9TVy1LbcWR0CUOsUzNvIhgFJYaICjH0yV6UJ0YYD0dSgHW5hI3UlImiZ4qmyXXBzEguugwYh8S4KfkU7PEhD0w3FWui1C-YpQqQoLHSGJ3wMzq-rI3flASBBLigG-GU_MzNZVaSF_EcUB9qmxCRGb_uU1bPTT1ekbCUtEt1Xft_Qa7-eKzOKvoGM7ce9oSdtLMAimmnHJiaXUckO-l3W1zM86vZONnQinnJlzRVKH_KMWEKB-1i36w-ggDmdH-NpjE4tC9q9tI-ku89IXxlW63nLEiSGoYs.brFDLyDWGmfEl7RZTgB4EEoBA4c1Izu1Bl53NfJlV9k&dib_tag=se&keywords=%E7%A3%81%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%8D%2B%E8%B6%B3%E6%8C%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1770687649&sprefix=%E7%A3%81%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%8D%2B%E8%B6%B3%E6%8C%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C194&sr=8-2&th=1
bloom me 磁気付き足指ふくらはぎサポーター
ふくらはぎの内側に２個配置した永久磁石が血行とコリを改善します。
指先が開く設計で縮こまった指と指をパッとひらいて心地よくストレッチ。
締め付けすぎない適度な着圧でふくらはぎをサポート。
【商品名】bloom me 磁気付き足指ふくらはぎサポーター
【販売価格】4,400円(税込)
【適応サイズ】(約)ふくらはぎ周り30～38・足サイズ22～25(cm)
【商品重量】95g
【材質】ポリエステル、ポリウレタン
管理医療機器(家庭用永久磁石磁気治療器) 販売名：磁気レッグウェア 医療機器認証番号：228AIBZX00018000 磁束密度：100mT±20mT
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/health/116-footsupporter/1332-446002
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-5%E6%9C%AC%E6%8C%87%E7%9D%80%E5%9C%A7%E3%82%BD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9F%E3%83%BC-%E7%A3%81%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%8D%E8%B6%B3%E6%8C%87%E3%81%B5%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%AF%E3%81%8E%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B0GJZXLK5H/ref=sr_1_6?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=BDNJ8W2A3CAE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.xDcfyYo0WSCB9TVy1LbcWR0CUOsUzNvIhgFJYaICjH0yV6UJ0YYD0dSgHW5hI3UlImiZ4qmyXXBzEguugwYh8S4KfkU7PEhD0w3FWui1C-YpQqQoLHSGJ3wMzq-rI3flASBBLigG-GU_MzNZVaSF_EcUB9qmxCRGb_uU1bPTT1ekbCUtEt1Xft_Qa7-eKzOKvoGM7ce9oSdtLMAimmnHJiaXUckO-l3W1zM86vZONnQinnJlzRVKH_KMWEKB-1i36w-ggDmdH-NpjE4tC9q9tI-ku89IXxlW63nLEiSGoYs.brFDLyDWGmfEl7RZTgB4EEoBA4c1Izu1Bl53NfJlV9k&dib_tag=se&keywords=%E7%A3%81%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%8D%2B%E8%B6%B3%E6%8C%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&qid=1770687649&sprefix=%E7%A3%81%E6%B0%97%E4%BB%98%E3%81%8D%2B%E8%B6%B3%E6%8C%87%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%2Caps%2C194&sr=8-6&th=1
・bloom meとは
忙しすぎる、欲張りすぎる、頑張りたい
でも、一瞬でいい、ふっと力を抜くことができたら...
そう感じている全ての女性に、寄り添い、サポートするためのブランドです。
今日も私が咲くように。
いつまでも私が私でいられるように。
bloom me
【ブランドサイト】：https://www.al-phax.co.jp/brand/bloomme/
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation