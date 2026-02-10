「サンクゼールの森」をおもしろく学ぶ！井田ハカセ率いる“森ラボチーム”の特別教室 【イベント報告】

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町／代表取締役社長：久世良太）は、2026年2月6日（金）、パートナー（従業員のこと。以下、パートナー）を対象としたイベント『「サンクゼールの森」をおもしろく学ぶ！井田ハカセ率いる“森ラボチーム”の特別教室』を実施いたしました。

本イベントは、事前にお知らせした通り ※PR TIMES（1/23）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000158568.html)、当社が継続して取り組んでいる森林保全活動の一環として、パートナーが森に親しみ、自然環境への理解を深めることを目的に開催したものです。

イベントの当日の様子

特別教室 パネルディスカッション[表: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/157_1_8ce1dca89d1a1ef726eb41c639509296.jpg?v=202602111251 ]

プログラムでは、まず信州大学教育学部 森林生態学研究室 井田秀行教授ら「井田ハカセの森ラボチーム（以下、森ラボチーム）」の講義からスタート。サンクゼールの森のエリア分けの意味・専門分野からみた森の素晴らしさについて学びました。

その後、森の活動や自然への関心が高いパートナー6名と、森ラボチームによるパネルディスカッションを実施。野生動物との共生や森の未来、楽しみ方をテーマに直接意見を交わし、パートナーが自然環境について多角的に理解を深める機会となりました。

参加したパートナーからは、以下のような声が寄せられました。

●改めて恵まれた自然環境の中で仕事をしていることを知り、感謝の気持ちが生まれた。

●これまで知らなかった、サンクゼールの森の魅力や楽しみ方を知ることができた。

●今後は、サンクゼールの森の整備活動に積極的に参加したい。

こうした声からも、パートナーが“自分たちが働く場所の価値”を再認識し、自然とともに歩む企業としての姿勢を改めて実感する機会となったことが伺えます。

ネイチャーポジティブの実現に向けて

サンクゼールは、自然環境と調和し、自然の豊かさが将来世代へと受け継がれていく社会、ネイチャーポジティブの実現を目指しております。今後も継続的に森林保全活動を行うほか、周辺地域との連携を強化し、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

サンクゼールの森 自然共生サイト認定 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000158568.htmlサンクゼールの森は、地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトに認定されています。

