【2/10発行】事業承継はゴールじゃない！未来へ動き出す後継者たち『Bplatz press（ビープラッツプレス）』2月号！

公益財団法人大阪産業局

『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号

今回の特集タイトルは「Next Chapter 後継者が見据えている次の__へ」。

事業承継は、会社の歴史を引き継ぐと同時に、新たな一歩を踏み出すタイミングでもあります。

本特集では、承継に至るまでの苦労や背景よりも、「継いだあと、何をめざし、どんな一手を打とうとしているのか」に焦点を当てました。品質を磨く、世界へ踏み出す、経営を再設計する、眠っていた価値を掘り起こす--。承継をきっかけに、それぞれの立場で新たな挑戦に踏み出す6社の後継者の姿を通して、事業承継を“次の章の始まり”として捉える一冊です！

＜特集インタビュー＞

◎次の“挑戦”へ「継承した挑戦者精神で さらなるグローバル化へ」

株式会社ミナミダ 代表取締役社長 南田 剛志氏

◎次の“品質”へ「創業113年の老舗メーカー 品質を受け継ぐ4代目社長の覚悟」

アサヒ産業株式会社 代表取締役 山上 翔平氏

◎次の“価値”へ「眠っている財産×顧客ニーズで 過去最高収益を視野に」

株式会社山元紙包装社 代表取締役 山元 康平氏

◎次の“経営”へ「人情派から理論派へ 円滑な従業員承継を実現」

株式会社デジック 代表取締役会長 上野 雅弘氏、代表取締役社長 倉田 慎介氏

◎次の“世界”へ「イタリアから日本へ 祖父の思いと夢を継いだ3代目」

株式会社OEG 代表取締役 アンセルミ 百合子氏

◎次の“飛躍”へ「父の技術を世に問う 双子アトツギの覚醒」

有限会社電研 専務取締役 桐島 誠氏、桐島 豊氏

……他

●「Bplatz press」とは

2001年1月、大阪産業創造館の開業に合わせて創刊したフリーペーパー。「中小企業のまち大阪が元気になるには、がんばっている大阪人がいることを大阪人に伝えるのが一番」というコンセプトのもと、関西で活躍する元気でパワフルな経営者やユニークな取り組みを行う中小企業にフォーカスした記事を掲載しています。

◎発行日 隔月（2月、4月、6月、8月、10月、12月）

◎判型 AB判 12～16ページ

◎発行部数 3万部

◎配布場所 Osaka Metro 駅構内 共用掲示板下部のパンフレット設置スペース 22駅

（東梅田、本町、なんば、天王寺、淀屋橋、堺筋本町、野田阪神、新大阪、なかもず、大日、太子橋今市、天神橋筋六丁目、天満橋、谷町九丁目、喜連瓜破、住之江公園、大阪港、日本橋、天下茶屋、大正、蒲生四丁目、ポートタウン東）、金融機関、ビジネスホテル、シェアオフィス・コワーキングスペース、大学をはじめとした教育機関、大阪市の主要施設

●「大阪産業創造館」とは

大阪市の中小企業支援拠点として2001年1月に開業。大阪市の中小企業支援施策の執行を担う「公益財団法人大阪産業局」が運営しており、経営相談をはじめ、セミナーやビジネススクール、商談イベント、交流会、情報発信など経営に役立つさまざまな事業を展開しています。民間出身者による運営で、「現場主義」で柔軟な発想のもと企業支援事業を行っています。