【2/10発行】事業承継はゴールじゃない！未来へ動き出す後継者たち『Bplatz press（ビープラッツプレス）』2月号！

写真拡大

公益財団法人大阪産業局



『Bplatz press（ビープラッツプレス）』の最新号

今回の特集タイトルは「Next Chapter　後継者が見据えている次の__へ」。
事業承継は、会社の歴史を引き継ぐと同時に、新たな一歩を踏み出すタイミングでもあります。
本特集では、承継に至るまでの苦労や背景よりも、「継いだあと、何をめざし、どんな一手を打とうとしているのか」に焦点を当てました。品質を磨く、世界へ踏み出す、経営を再設計する、眠っていた価値を掘り起こす--。承継をきっかけに、それぞれの立場で新たな挑戦に踏み出す6社の後継者の姿を通して、事業承継を“次の章の始まり”として捉える一冊です！


＜特集インタビュー＞


◎次の“挑戦”へ「継承した挑戦者精神で　さらなるグローバル化へ」


　　株式会社ミナミダ　　代表取締役社長　南田 剛志氏


◎次の“品質”へ「創業113年の老舗メーカー　品質を受け継ぐ4代目社長の覚悟」


　　アサヒ産業株式会社　　代表取締役　山上 翔平氏


◎次の“価値”へ「眠っている財産×顧客ニーズで　過去最高収益を視野に」


　　株式会社山元紙包装社　　代表取締役　山元 康平氏


◎次の“経営”へ「人情派から理論派へ　円滑な従業員承継を実現」


　　株式会社デジック　　代表取締役会長　上野 雅弘氏、代表取締役社長　倉田 慎介氏


◎次の“世界”へ「イタリアから日本へ　祖父の思いと夢を継いだ3代目」


　　株式会社OEG　　代表取締役　アンセルミ 百合子氏


◎次の“飛躍”へ「父の技術を世に問う　双子アトツギの覚醒」


　　有限会社電研　　専務取締役　桐島 誠氏、桐島 豊氏


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……他


●Webでも読める！記事はコチラから


https://bplatz.sansokan.jp/archives/category/202602


　・過去の特集はコチラから


　　https://bplatz.sansokan.jp/press



●「Bplatz press」とは


2001年1月、大阪産業創造館の開業に合わせて創刊したフリーペーパー。「中小企業のまち大阪が元気になるには、がんばっている大阪人がいることを大阪人に伝えるのが一番」というコンセプトのもと、関西で活躍する元気でパワフルな経営者やユニークな取り組みを行う中小企業にフォーカスした記事を掲載しています。


◎発行日　 　　隔月（2月、4月、6月、8月、10月、12月）


◎判型　　　　 AB判　12～16ページ


◎発行部数　　 3万部


◎配布場所　　 Osaka Metro 駅構内 共用掲示板下部のパンフレット設置スペース 22駅


（東梅田、本町、なんば、天王寺、淀屋橋、堺筋本町、野田阪神、新大阪、なかもず、大日、太子橋今市、天神橋筋六丁目、天満橋、谷町九丁目、喜連瓜破、住之江公園、大阪港、日本橋、天下茶屋、大正、蒲生四丁目、ポートタウン東）、金融機関、ビジネスホテル、シェアオフィス・コワーキングスペース、大学をはじめとした教育機関、大阪市の主要施設



●「大阪産業創造館」とは


大阪市の中小企業支援拠点として2001年1月に開業。大阪市の中小企業支援施策の執行を担う「公益財団法人大阪産業局」が運営しており、経営相談をはじめ、セミナーやビジネススクール、商談イベント、交流会、情報発信など経営に役立つさまざまな事業を展開しています。民間出身者による運営で、「現場主義」で柔軟な発想のもと企業支援事業を行っています。