「日々の暮らしに寄り添う、佐賀の贈りもの」ミマツ工芸POPUPを開催します。

さが県産品流通デザイン公社（所在地：佐賀市、所長：石井法子）が運営する、九州佐賀国際空港内のスーベニアショップ「sagair（サガエアー）」では、2026年2月13日（金曜日）から3月1日（日曜日）までの17日間、贈り物需要が高まるシーズンに合わせたミマツ工芸のPOPUPを開催いたします。

佐賀県・神埼市に工房を構えるミマツ工芸は、家具づくりで培った確かな技術を背景に、デザイナーと協働しながら、暮らしに心地よさをもたらす木のプロダクトを制作しています。

今回のPOPUPでは、国産の木材を使用したNENRIN（年輪時計）やAroma Diffuserを中心に、素材本来の美しさ、暮らしに心地よさをもたらす木のプロダクトを取り揃えております。

丁寧なものづくりから生まれた品々は、日常の暮らしに自然と溶け込みながらも、贈る方の想いがしっかりと伝わる“特別な一品”です。大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自身へのご褒美としてもお選びいただけるラインナップとなっており、佐賀のものづくりの魅力を感じていただける機会となっております。

春は出会いと別れの季節。春の訪れとともに、新しい出発をされる方に感謝を込めた贈り物を探しに、sagairへお立ち寄りください。

「日々の暮らしに寄り添う、佐賀の贈りもの」ミマツ工芸POPUP概要

１ 開催日時： 2026年2月13日（金曜日）から3月1日（日曜日）

２ 会 場： sagair（佐賀市川副町大字犬井道9476番地187 九州佐賀国際空港2階）

3 主な取扱商品：NENRIN（年輪時計）、Aroma Diffuser ほか

ミマツ工芸とは

1972年創業の家具部品メーカーとしてスタートし、現在は地域材を活用した製品づくりに取り組んでいます。2018年には、国産木材のみを使用した自社ブランド「NENRIN」（年輪）を立ち上げ、シンプルでありながら日本らしさを感じるアイテムを展開しています。年輪をモチーフにした掛け時計や、木の温もりを活かしたランプシェード、フラワーベース、ティッシュケースなど、日々の暮らしに寄り添うアイテムをご紹介。

材料の調達から製造までをすべて国内で行い、木を無駄なく使い切るサステナブルな製品づくりにこだわっています。長年の経験と技術を活かし、質が高くシンプルな製品づくりを基本とするなかに、日本を感じるモノづくりを行っていきたいと思っています。

有限会社 ミマツ工芸 （佐賀県神埼市千代田町柳島1265-1）

HP：http://www.mimatsu-craft.jp/

販売商品概要（一部）

NENRIN CLOCK 175 波紋 / 26,510円（税込）

年輪でできた”人生を刻む唯一無二の時計“

年輪は1年に1本刻まれます。理由は春に幹の成長が盛んで夏季にはゆっくりになるためです。ゆっくりと成長した部分が濃く跡として残るので年輪として人生を流れる時間にも、年輪と近いものを感じませんか？大変なときもあれば、楽しい時もある。

いろんな経験をして1年で1歳、人は歳を取る。

1本の杉から作られた同じもののない唯一無二の時計とともに人生を歩んでみませんか？

COLON Aroma Diffuser / 11,000円（税込）

五感で緑を楽しむアロマディフューザー。植物ベースのアロマオイルを使用することで、気軽に緑の気配を感じることができるアイテムです。コロンとした柔らかなフォルムと淡い色の繊細なグラデーションが、可愛らしく空間を彩ります。美しくなめらかに仕上げられた手触りと有機的な形は、ただ触っているだけでも不思議と心が落ち着きます。リビングや玄関など、パブリックな空間で香りを楽しむのに最適なサイズです。

COLON Flower Vase / 11,000円（税込）

コロンとした愛らしいフォルムと柔らかなひのきの風合いが、可愛らしく空間を彩ります。美しくなめらかに仕上げられた手触りと有機的な形は、ただ触っているだけでも不思議と心が落ち着きます。リビングや玄関など、パブリックな空間で楽しむのに最適なサイズです。

sagair とは

佐賀県の特産品を集めたスーベニアショップです。

佐賀に広がる「空」の下、佐賀の「空気」が最も感じられる場所として、佐賀にまつわる情報を特産品の販売や試飲体験を通し、外の世界へと広く発信していきます。

佐賀の素直で素敵な逸品を探して、伝える、オリジナルブランド「SAGASU」や「sagair」でしか手に入らない商品など、選りすぐりの特産品を取り揃えています。

住 所：佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476番地187 九州佐賀国際空港2階

電話番号：0952-46-2080

営業時間：8時30分～最終便出発15分前

※飛行機の便の状況によって異なりますので、HPをご確認ください。

公式ホームページ：https://sagair-saga.com/

（公財）佐賀県産業振興機構 さが県産品流通デザイン公社とは

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

■支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式ホームページ「SAGAPIN」：https://www.sagapin.jp/