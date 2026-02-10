【3/7・8開催】Disney・ILM・DNEGなど一流スタジオのアーティストが集結｜世界基準のアニメーション制作を学ぶ2日間｜Premier Insights Vol.3

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/）は2026年3月7日(土)・8日(日)に、世界の一流スタジオで活躍するCGアーティストによるスキルアップイベント『Premier Insights Vol.3』をオンラインで開催いたします。

本イベントは、世界の一流スタジオで活躍するアーティストから、現場で求められる思考プロセスと実務に直結するテクニックを学べる、全8セッションのスキルアップイベントです。

第3回となる今回は「アニメーション」をテーマに、キャラクターアニメーション、フェイシャル表現、カメラワーク、効率的な制作フローなど、アニメーション制作に欠かせない要素を多角的に深掘りします。

世界基準のアニメーション制作に触れたい方、次のステップを目指すCGアーティストの皆さまは、ぜひご参加ください。

※全セッション日本語字幕付き

■セッション紹介

リアルな四足動物のアニメーション

スカルプトからストーリーへ ～コンセプトから最終レンダリングまでのキャラクター制作～

講師：Arda Uysal（Animation Supervisor @ DNEG）

眼で語る ～フルフェイスを使った台詞のアニメーション～

講師：Ere Santos（Animation Supervisor @ Walt Disney Animation Studios）

アニメーション作業の効率化

講師：Arturo Garcia Verde（Senior Animator @ Guerrilla Games）

説得力のあるカメラアニメーションの作り方

講師：Ben Krolick（Animation Supervisor @ Industrial Light & Magic）

指先に命を宿す ～"なんとなく"の手を、"語る手"に変える～

講師：Michal Makarewicz（Supervising Animator @ Skydance Animation）

サイクルを活用したアニメーションへの実践的アプローチ

～リファレンス分析からシネマティックパフォーマンスまで～

講師：Sergio Diez（Lead Animator @ Skydance Animation）

骨格が語る"動き"の真実 ～解剖学、進化、行動を活用した卓越したパフォーマンスの創出～

講師：Jeremy Stewart（Senior Animator @ Paramount Pictures）

3Dアニメーションにおけるフェイシャルパフォーマンスとリップシンク

～手付けアニメーションでゼロから作る、説得力のある表情演技～

講師：Gaizka Alarcia Elorza（Senior Cinematic Animator @ CD PROJEKT RED）

■開催概要

