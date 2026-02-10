2月11日（水・祝）よりクイーンズ伊勢丹にてブラジルフェア開催！フルッタフルッタのキッチンカーやアサイー×ヨーグルトフェアも展開決定！

株式会社フルッタフルッタ

この度、株式会社フルッタフルッタ（所在地：東京都千代田区 社長：長澤誠「以下当社」）は、2026年2月11日（水・祝）から24日（火）にクイーンズ伊勢丹各店※で開催されるブラジルフェア「GOSTOSO! BRAZIL Festival」に出店することをお知らせいたします。

同イベントはブラジルのリオデジャネイロのカーニバルの週に合わせて開催され、“おいしいブラジル”見つけよう！を合言葉にさまざまなフードやドリンクが販売されます。

当社は2月13日（金）から15日（日）に武蔵境店にてキッチンカーでホットアサイードリンクや濃厚さにこだわったアサイーボウル、アサイーに継ぐNEXTトレンドとして注目のピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）のドリンクの販売を行います。

店頭では、同国の家庭料理でほぐした鶏肉をじゃがいもで包んで揚げた「コシーニャチキン」、同国で親しまれているもちもち食感が特徴の「ポンデケージョ」、国際的に注目されながらも世界への流通量が少ないブラジルのワインなど、ブラジルの暮らしに触れられる商品が登場します。

ダイナミックでエネルギッシュなブラジルを取り入れて、日常に活力を！「ゴストーゾ（おいしい！）」をテーマに五感で味わう、おいしいブラジルをぜひご体感ください。

イベント開催期間中には各店舗※の売り場にて「アサイー×ヨーグルトフェア」も同時展開し、冷凍アサイーピューレやアサイースムージー、冷凍庫から出してすぐに食べられるアサイーボウルと、簡単に作れる美味しくて栄養たっぷりなアサイーヨーグルトボウルのご紹介をいたします。

ぜひこの機会にお近くのクイーンズ伊勢丹にお立ち寄りください。

※開催店舗情報はイベント概要にてご確認ください。

■「GOSTOSO! BRAZIL Festival」イベント概要

[日時]2026年2月11日（水・祝）～2月24日（火）

[開催店舗]笹塚店、新高円寺店、仙川店、小石川店、北浦和店、石神井公園店、本八幡店、品川店、白金高輪店、武蔵境店、目白店、国分寺店、新小岩店、十条店

[詳細情報URL] https://www.im-food.co.jp/news/14334.html(https://www.im-food.co.jp/news/14334.html)

※店舗によりお取り扱いのない商品がございます。対象外店舗につきましては各店にご確認ください。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

※販売時期が異なる商品もございます。予めご了承ください。

■武蔵境店での弊社キッチンカー出店について

クイーンズ伊勢丹武蔵境店前にて3日間限定でフルッタフルッタのキッチンカーが登場します。濃厚なアサイーボウルやピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）を使用した特別メニューを販売いたします。

［日時］

2月13日（金）11:00~19:00

2月14日（土）11:00~19:00

2月15日（日）9:30～17:00

※キッチンカーはキャッシュレスのみの販売となります。

※天候の影響、交通事情により入荷のない場合や遅延する場合がございます。予めご了承ください。

［メニュー］※価格は税込価格

アサイーボウル \1,200

人気のアサイーをふんだんに使ったフルッタフルッタ特製の本格濃厚アサイーボウル。アサイーの美味しさを活かしたこだわり配合のスムージーをベースに、グラノーラと2種のベリーやココナッツフレークをトッピングしたボリューム満点のアサイーボウルです。食べ歩きし易いようにドリンクカップに盛りつけてご提供します。

ホットアサイーココア \500

アサイーフリーズドライパウダーをミックスしたホットメニューです。温まりながらアサイーの栄養素をチャージ。ミルクココアにアサイーパウダーを追加することでコクや良質な油脂分もプラスされた濃厚な1杯です。

ピタヤスムージー \500

近年世界ではアサイーに並ぶスーパーフードとして注目が集まるピタヤ（レッドドラゴンフルーツ）とザクロをミックスしたドリンクです。ベタシアニンというポリフェノールの色素による鮮やかなピンク色と、クセがなくやさしい甘味と程よい酸味が特徴です。

※はちみつを使用しているため1歳未満のお子様には与えないでください。

■クイーンズ伊勢丹店内における「アサイー×ヨーグルト」の試食販売について

アサイーのスムージーや冷凍ピューレ、アイスをヨーグルトと合わせて販売いたします。

［開催スケジュール］

2月13日(金)～15日(日)11:00~19:00 笹塚、小石川、石神井公園、品川、武蔵境

2月14日(土)～15日(日)10:00~18:00 伊勢丹立川

2月20日(金)～21日(土)11:00~19:00 本八幡、横浜

2月20日(金)～22日(日)11:00~19:00 仙川、北浦和、白金高輪

■株式会社フルッタフルッタについて https://www.frutafruta.com/

2002年に創立し日本にアサイーを初上陸させたアサイーのパイオニア兼リーディングカンパニー。「自然と共に生きる」を理念に、森をつくる農業「アグロフォレストリー」の発展にビジネスの力で貢献し、経済と環境が共存共栄する持続可能な社会の実現を目指す。

ブラジルのトメアス総合農業協同組合（CAMTA）よりおもにアグロフォレストリーで栽培されたアマゾンフルーツ原料を輸入し、メーカーや外食チェーンへ販売を行うほか、「ナチュラル・新鮮・おいしい・本物」をモットーとする自社製品の製造と販売などを展開。