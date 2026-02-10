いま、空前の編み物ブーム！ 2月10日の「ニットの日」を記念して、全国のニッターさんに大好評の『パティさんの編み物知恵袋』のkindle版を20％OFF！

株式会社朝日出版社

2年ほど前から続いている編み物ブームですが、その勢いはいっこうに衰えることなく、手芸店や100円ショップの毛糸売り場は、連日、若い人たちでにぎわっています。

そんな社会背景もあり、『パティさんの編み物知恵袋』（朝日出版社刊行）は2023年12月の発売当初より多くのニッターさんに支持され、大好評をいただいています。

著者のパティ・ライオンズさんは、アメリカ各地の毛糸ショップ、編み物イベント等で講座を開催している著名な編み物講師。

編み目の構造にはじまり、ゲージ、パターン、作り目、増し目と減目、やっかいな問題とひみつの解消方法、仕上げについてなどを各章で丁寧に解説。もっとかんたんに、かつきれいに編める棒編みのスゴ技を、本書の中で余すことなく披露しています。

ブームにあやかって、最近編み物を始めたばかりの初心者でも、目からウロコの「技法」が満載です。

また、翻訳を担当した西村知子さんは、人気のニットデザイナー。

ニューヨークで過ごした幼少時代に、祖母と母親の影響で編み物に興味を持ち、学生時代から手編みのオリジナル作品を手がけるように。

社会人になってからは、通訳・翻訳を仕事とする一方で、編み物の研鑽も重ね、やがてその両方を活かした編み物の仕事がライフワークとなり、現在は英文パターンを用いたワークショップや講座、編み物関連の通訳や翻訳、オリジナルデザインの提案など、幅広く活躍されています。

本書の翻訳にあたっては、原文の英語と日本語の編み目の表し方のちがいに留意しながら、できるだけわかりやすいように補足しながら表現してくれました。

朝日出版社では2月10日の「ニットの日」を記念して、『パティさんの編み物知恵袋』のkindle版をアマゾンストアで20％OFF！のキャンペーンを実施いたします。

ぜひ、本書を参考にして、より素敵な編み物の作品を作ってみてはいかがでしょうか。

【キャンペーン実施期間】

2月10日（火）～2月23日（月）

【キャンペーン内容】

電子書籍版 通常2,090円(本体1,900円+税)のところ20%オフの1672円（税込）でご提供。

https://amzn.to/4qZsSJb

【タイトル】 パティさんの編み物知恵袋

【著者】パティ・ライオンズ 著 / 西村知子 訳

【定価】紙書籍版 2,090円(本体1,900円+税)

【サイズ】Ａ４判並製 208ページ

【発売元】朝日出版社

【URL】https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255013619/