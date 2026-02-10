“にゃアートアクアリウム美術館?!” 2月22日は猫の日！2月10日～25日は、館内に猫出没?!

　アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）では、2月22日の猫の日に合わせた館内ミニ企画を2月10日(火)～2月25日(水)の期間限定で開催いたします。作品展示エリアには猫が出現！さらに、浮世絵展示エリアでは、歌川国芳の“猫”浮世絵作品を展示します。



さらに、ミュージアムショップでは、ハローキティコラボグッズ第二弾が新登場！猫をモチーフにしたグッズも揃います。



アートアクアリウム美術館ならではの猫の日企画で、遊び心満載の演出や、キュートな猫グッズのお買い物をお楽しみください。




■歌川国芳浮世絵展示―猫―

期間中は、浮世絵展示エリアにて、歌川国芳の代表的な猫作品を13点展示いたします。


大の猫好きとしても知られる国芳。猫への愛情あふれる作品が並びます。猫でことわざを表現したり、猫を擬人化させて歌舞伎役者にしたり・・・国芳の自由自在なアイデアが光る作品群を解説付きでぜひご鑑賞ください。


展示作品（一部）


・金魚づくし「百ものがたり」


百の怪談話を終えてロウソクの火を消すとバケモノが現れる…という“百物語”の場面が、化け猫と恐怖で逃げようとする金魚たちでユーモラスに描かれています。



・たとゑ尽の内


猫にまつわることわざや言葉が猫の仕草で表現されています。


猫好き国芳ならではの猫の姿・表情に注目してみてください。






・流行猫の曲手まり


人気曲芸師「菊川国丸」の曲芸が流行したことから描かれた作品で、擬人化された猫が様々な曲てまりの芸を披露しています。着物にも注目してみると、鈴や小判など、猫に関連付けた柄が描かれています。 　



・猫の百面相　忠臣蔵


扇子紙の絵を描くのも、浮世絵師の仕事の一つ。国芳はここでも様々な擬人化猫を描いています。


「猫の百面相」は、猫になった役者たちの「仮名手本忠臣蔵」七段目を描いた作品です。






●展示作品一覧（13作品）


流行猫のおも入 / 猫の当字　ふぐ / 流行猫の曲手まり / 流行猫の戯・「梅が枝無間の真似」


池の金魚とねこ / たとゑ尽の内 / 其まま地口　猫飼好五十三疋 / 猫の源氏　賢木 / おぼろ月猫の盛


猫の左仮 / 猫の百面相　忠臣蔵 / くつろぐ夏の猫美人たち


■アートアクアリウム美術館の浮世絵展示

歌川国芳は生き物を題材とした作品を多く制作しており、当館では金魚と鯉が描かれた作品も展示しています。アートアクアリウム美術館の水槽作品で金魚×猫の展示を鑑賞したあとは、浮世絵の世界でも金魚と猫をお楽しみください。



【浮世絵】 －江戸っ子の大衆メディア


浮世絵は江戸時代、鑑賞用の美術品ではなく、江戸の人々の生活に密着した「メディア」や「ポップアート」として存在していました。


そのため、人々の情報ツールとなり、現代ではテレビや雑誌、インターネットで情報を得るように、江戸の人々は浮世絵で様々な情報を得て、その生活を豊かにしていたのです。様々な浮世絵のジャンルは、それぞれ現代でいうと、ポスターやファッション雑誌、旅行雑誌などの役割を果たしていました。その娯楽は、現代の我々が日々楽しんでいるエンターテイメント全般に通ずるものがあります。



【歌川国芳】－ 江戸時代末期の人気クリエイター


自由自在なアイデアと、斬新なデザイン、迫力のある大胆な画面構成、奇想天外な画風で「奇想の絵師」と称される歌川国芳。江戸の人々はもちろん、現代の日本人、世界からも高く評価される、まさに「奇才絵師」です。


国芳は歴史上の有名な武将や英雄を描く武者絵というジャンルで人気浮世絵師の地位を築き、“武者絵の国芳”として名声を高めました。彼の大胆な作風で描かれたヒーローたちに、江戸の人々は新鮮な驚きを覚え、魅了されました。さらに活動範囲は武者絵にとどまらず、美人画や風景画、役者絵、戯画など、幅広く作品を残しています。


江戸の人々の生活や社会が垣間見れる題材を、ユーモアとシニカルにあふれる作風で表現した彼の世界観は、まさに江戸のポップアートといえるでしょう。




■ミュージアムでは“金魚”や“猫”の浮世絵グッズを販売中！
　ハローキティコラボグッズ第二弾が新登場

ミュージアムショップでは様々な猫グッズをご用意しています。作品展示をお楽しみいただいたあとは、歌川国芳の“猫”浮世絵グッズでぜひお好きな猫を見つけてみてください。


大人気ハローキティコラボグッズからも新商品がラインナップします。



ハローキティステッカー 各種　460円（税込）


ハローキティガラスアンブレラマーカー 各種　750円（税込）







モクリルスタンド流行猫の曲手まり(歌川国芳）
モクリルスタンド岡部 猫名の由来(歌川国芳)


各 660円（税込）






ハローキティコラボグッズ


クリアファイル2枚セット　800円（税込）


ステッカー　500円（税込）


アクリルキーホルダー　750円（税込）






クリアファイル　流行猫の曲手まり(歌川国芳)


クリアファイル　ふぐ(歌川国芳)　　　　　　　　


各 440円（税込）






うつし金蒔絵・かご猫


うつし金蒔絵・猫の家族


うつし金蒔絵・にらみ鯛


各 660円（税込）





■開催中の企画展
　特別企画「Flower Aquarium Gala ～金魚と花の彩展～」

2025.11.28～2026.2.25


この冬、アートアクアリウムが花に囲まれる



冬の季節を鮮やかに彩る、“花と金魚の共演”


今冬のアートアクアリウムは、人々が花に託した「美・想い・変化・季節」を表現した演出でより情緒のあるアプローチの金魚鑑賞と没入体験をお届けします。


彩り鮮やかな祝宴・祭典を意味する“GALA”。まさに金魚と花の彩りが重なる特別な演出が広がります。


寒い冬の季節こそ、目も心も踊らせてくれる鮮やかな花と金魚の幻想的な共演をお楽しみください。




