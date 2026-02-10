めざせコンプリート！参加20店舗が決定！わったー那覇めしウォーク×けものフレンズ！おきなわちほーデジタルスタンプラリー2/13(金)～2/28(土)

Age Global Networks株式会社

けものフレンズプロジェクトは、沖縄県で開催される「わったー那覇めしウォーク」とコラボし、飲食店を巡るデジタルスタンプラリーを2026年2月13日（金）から2月28日（土）まで実施する。この度、「わったー那覇めしウォーク」参加20店舗を公開。期間中対象店舗やスポットで取得できる「フレンズ証明書」を集めると、達成条件に応じて限定グッズをプレゼントする。




また、9年ぶりとなる沖縄県開催の「けものフレンズ OKINAWA SHOP」及び東京都・新宿マルイ メン「けものフレンズ３ 2026 SHOP」で販売される新グッズを公開。


さらに「けものフレンズ３ 2026 SHOP」では、アプリゲーム「けものフレンズ３」内イベントで昨年好評だった「けもの西遊記」の主要キャラクターたちが勢揃いした華やかなキービジュアルを解禁した。新グッズとして、「けもの西遊記」キャラクターのアクリルキーホルダー図鑑も販売する。



「けものフレンズ３ 2026 SHOP」キービジュアル

わったー那覇めしウォーク × けものフレンズ　開催概要


■場所：わったー那覇めしウォーク参加店舗他


■期間：2026年2月13日（金）～2月28日（土）



■参加方法


日本全国の様々なスポットを実際に訪れて位置情報や二次元コードをもとにデジタルコンテンツを集める体験を提供している「けものフレンズDiary」を活用し、期間中対象店舗やスポットで取得できる「フレンズ証明書」をスタンプラリーのように集めると特典がもらえます。


１.「けものフレンズDiary」にてアカウントを作成(無料)


２.対象店舗やスポットで「フレンズ証明書」をゲット


３.フレンズ証明書が貯まったら、達成条件によってスタンプラリー限定グッズをゲット


（グッズの引き換えは2月27日（金）～3月1日（日）けものフレンズ沖縄SHOP会場で承ります。）





■参加店舗


１.Fruit marry (フルマリ）　２.DRUNK TACOS　３.鮮魚・炉端 たけすみ　４.炉端ダイニング ウグイス　５.串焼きダイニング ウグイス　６.しゃぶ邸 慶 那覇店　７.餃子マニア　８.焼肉家かずちゃん　９.和食居酒屋 クーパーズ　１０.地酒炭火酒場 ちろり　１１.Spice Studio るゥ～　１２.〇〇と米　１３.島のめしや うおたろう　１４.焼肉炎凰　１５.琉球バル ちむぐくる　１６.炭火焼肉 BISTRO 山城牛　１７.てびち屋本舗　１８.肴蔵～ATEZOU～　１９.酒場あのあじ　２０.我自由家


※参加店舗の場所は各サイトなどご確認ください。


■スタンプラリースポット


県民広場、那覇市観光案内所、第一牧志公設市場


（位置情報のみ）





■景品


達成条件に応じてオリジナル缶バッジ、とても大きな缶バッジなど


わったー那覇めしウォーク対象店舗コンプリートで、オリジナル描き下ろしアクリルキーホルダーをプレゼント。



20店舗コンプリートグッズ


<オリジナルイラストアクリルキーホルダー>





「けものフレンズDiary」　https://diary.rural.ne.jp/


「第13回わったー那覇めしウォーク」公式サイト　https://nahameshi.okinawa/


【沖縄開催】けものフレンズ OKINAWA SHOP　開催概要


【開催場所】


てんぶす那覇１F「ショップなは」


（〒900-0013　沖縄県那覇市牧志3-2-10）



【開催期間】


2026年2月27日（金）～3月1日（日）



【営業時間】


10:00～18:00


※最終日のみ17:00まで





【ご入場について】


開店時よりフリー入場を予定しております。


※混雑状況により、整列入場または整理券配布を実施する場合がございます。予めご了承ください。



【お買い上げ特典】


期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げで、しおり(全4種)よりランダムで1枚プレゼント！また、エポスカードのご利用もしくはお現金払いでご提示いただいたお客様は、プラス1枚お渡しいたします。



※エポスカードご提示の場合、お支払い方法は現金精算のみとなります。


※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。


※入場規制中は、1入場1会計とさせていただきます。


※レシートの合算は出来かねます。


※レジにてご精算を2回以上に分けることはできません。


※特典のお渡しは当日のレシートのみ有効とさせていただきます。


※エポスカード以外のクレジットカードでのお支払いの場合はプラス1枚の対象外となります。


※景品は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。



【エポスカード新規入会特典】


期間中イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様には、しおり(全4種)コンプリートセットをプレゼント！



※お持ちのエポスカードから「けものフレンズ」エポスカードにお切替えいただいた方にも特典をプレゼントします。


※特典はイベント期間中に、当イベントショップにてご入会された方が対象です。


※イベント期間中のWEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。


※お申し込みには、別途審査がございます。お申し込みいただけない場合もございますのであらかじめご了承ください。


※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）


※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【けものフレンズエポスカードデビュー！】


2026年1月23日(金)に「けものフレンズ」エポスカードがデビュー！


お申込みはマルイ・モディの店舗に加え、エポスカードのホームページにて承ります。



施設HP：


https://www.naha-navi.or.jp/magazine/2024/11/17543/



けものフレンズ OKINAWA SHOP詳細はこちら


https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1051



沖縄・東京で販売！「けものフレンズ OKINAWA SHOP」「けものフレンズ３ 2026 SHOP」　新グッズ

・けものフレンズ 沖縄グラス 2,420円


・なみなみアクリルスタンド<全3種> 各2,200円


※全て消費税込




・アクリルキーホルダー図鑑 <全19種> 各715円


・缶バッジ<全19種> 440円


※全て消費税込


※後日一部商品を通販等行なう予定があります。






【東京開催】「けものフレンズ３ 2026 SHOP」　開催概要

【開催場所】　新宿マルイ メン 8Fイベントスペース　（〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目16-4）


【開催期間】　2026年2月28日（土）～3月15日（日）


【営業時間】　11:00～19:00



新宿詳細はこちら>>　https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=140733&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/074/event/detail.html?article_seq=140733&article_type=sto)



【2月28日(土)のご入場について】　混雑が予想されるため、抽選整理券（当日配布）でのご入場とさせていただきます。



＜配布方法＞


１.開店前１F店頭にて抽選入場整理券を配布いたします。


２.抽選整理券配布時間内にお越しいただいた方に、番号が記載された整理券を順番に、おひとり様一枚お渡しいたします。


３.待機列は形成いたしません。整理券を受け取られた方はその場で立ち止まらず、ご移動をお願いいたします。


４.スタッフが入場の順番を決める抽選を行います。


５.抽選結果は「新宿マルイ アニメイベント (@marui_shinjuku(https://x.com/marui_shinjuku))」公式Xアカウント及び、8Fショップ前にて発表いたします。



＜対象日時＞　2026年2月28日（土）


＜抽選整理券配布時間＞　2026年2月28日（土）10:30～10:35


＜配布場所＞　新宿マルイメン 店頭


＜抽選発表及び初回ご入場時間＞　2026年2月28日（土）


抽選番号発表　10:55頃


初回ご入場時間　11:10頃


※当日の整理券・フリー入場に関しては、「新宿マルイ アニメイベント (@marui_shinjuku(https://x.com/marui_shinjuku))」公式Xアカウントにてお知らせします。



★ご注意★


※先着順の入場ではございません。番号をシャッフルしたランダムでのご入場となります。


整理券をお持ちのすべてのお客様が同じ条件となります。


※いかなる理由におきましても、時間を過ぎてからの配布は行いません。


※整理券はおひとり様一枚までです。複数枚所持を確認した場合、入場をお断りする場合がございます。


※集合時間に遅れた場合ご入場いただけますが、入場時間枠の最後尾でのご案内となります。


※規定人数を上回った場合、抽選の結果ご入場いただけない場合がございます。


発表された表に番号の無い方はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。


※整理券配布時間前にお並びいただけません。お時間厳守いただきますようお願いいたします。


※近隣の方のご迷惑となりますので、ご案内時間前からのご集合はご遠慮ください。


※整理券配布時は、整理券１枚につき1入場1会計のご案内とさせていただきます。


※混雑緩和のため、会場内の人数を制限させていただきます。当選時間内でもショップ内へのご案内までに少々お待ちいただく場合がございますのでご了承ください。


※当日の状況によっては、お品切れが発生する場合もございますのであらかじめご了承ください。


※状況に応じ、入場方法を変更させていただく場合もございます。



【お買い上げ抽選会】


期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのお客さまは、1会計につき１回抽選会にご参加いただけます。お会計時にエポスカードでご精算、またはご提示いただき現金でお支払いのお客さまは、抽選会にプラス1回ご参加いただけます。



A賞　ミニスタンディ (全8種)　


B賞　しおり (全8種)　コンプリートセット　


C賞　しおり (全8種)　ランダム１枚


※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。


※不正行為が発覚した場合はお断りさせていただきます。


※エポスカードはお会計時にご提示下さい。お会計時以外にご提示いただいても抽選会にはご参会いただけません。


※エポスカード以外のクレジットカードでのお支払いの場合、抽選会プラス1回の対象外となります。


※ご提示の場合、お支払い方法は現金のみにて承ります。


※抽選会へのご参加は1会計につき1回（エポスカードをお持ちの方は2回まで）とさせていただきます。税込3,000円ごとではございません。


※入場規制中は、1入場1会計とさせていただきます。


※いかなる場合も精算を2回以上に分けることはできません。


※レシートの合算はいたしかねます。


※抽選会はお買上げ当日のレシートのみ有効とさせていただきます。


※景品はなくなり次第終了とさせていただきます。


※抽選会の内容は予告なく変更になる場合がございます



【エポスカード新規入会特典】


期間中イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様には、しおり(全8種)コンプリートセットをプレゼント！




※お持ちのエポスカードから「けものフレンズ」エポスカードにお切替えいただいた方にも特典をプレゼントします。


※特典はイベント期間中に、当イベントショップにてご入会された方が対象です。


※イベント期間中のWEBからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください。
→2026年2月21日(土)まで「けものフレンズエポスカード事前入会キャンペーン」を開催いたします。


詳しくは、下記【けものフレンズエポスカード事前入会キャンペーン】の欄をご確認ください。



※お申し込みには、別途審査がございます。お申し込みいただけない場合もございますので


あらかじめご了承ください。


※お申し込み条件は満18歳以上の方です。（高校生を除く）


※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



【お並び情報・完売情報・その他ご案内】


▼新宿マルイ アニメイベント公式X：@marui_shinjuku(https://x.com/marui_shinjuku)


▼マルイノアニメ公式X：@marui_anime(https://x.com/marui_anime)


東京で販売！「けものフレンズ３ 2026 SHOP」　新グッズ

・アクリルキーホルダー図鑑 <全10種> 各715円


※全て消費税込


※「けものフレンズ OKINAWA SHOP」では販売されません。




・しっぽTシャツ 3,960円


・タブレットケース 3,300円


・リボンコイルストラップ<全7種> 各1,100円


・ブリスター風キーホルダー<全7種> 各980円


※全て消費税込


※「けものフレンズ OKINAWA SHOP」では販売されません。




・けものフレンズめもすた！ラッキービーストかまくら 1,430円


・けものフレンズ ジャパリパーク非常口 サインマグネットステッカー<全2種> 各2,200円


・けものフレンズ ジャパリマート クルーネームプレート 1,100円


※全て消費税込


※「けものフレンズ OKINAWA SHOP」では販売されません。




けものフレンズとは

▼「けものフレンズ」とは 『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2025年にはプロジェクト10周年を迎え、現在も次の10年に向けて新商品やイベントを提供し続けている。



▼公式X(旧Twitter)アカウント けものフレンズプロジェクト公式アカウント


@kemo_project(https://x.com/kemo_project)



▼公式サイト けものフレンズプロジェクト


https://kemono-friends.jp/



■権利表記 (C)️KFP