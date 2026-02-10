「JAPAN サウナ・スパ EXPOセミナー」に代表取締役社長の山口敬人が登壇します

株式会社ファンくる

お客さまの声を最先端の分析でファン増加につなげる企業、株式会社ファンくる（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口敬人）の代表山口が、2026年2月18日（水）に外食・宿泊・レジャー業界に向けた展示会「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」にて開催される 合同展示ブース「JAPAN サウナ・スパ EXPOセミナー」に登壇いたします。

実施概要

「JAPAN サウナ・スパ EXPO2026」は、サウナや温泉、温浴施設等、温浴業界に特化した最先端技術や製品・サービスなどが集結し、数多くのビジネスチャンスが創出される温浴業界最大の展示会です。本展示会会場の2月18日（水）13:20～14:00にて、「自店の情報だけではわからない！他社との比較で導く『お客様の声』のフル活用法」と題し、弊社代表の山口が登壇いたします。

「自店の情報だけではわからない！

他社との比較で導く『お客様の声』のフル活用法」について

昨今の温浴業界では、トレンドを背景とした大規模な設備投資や、SNS・MEO対策をはじめとするデジタル施策が活発化しています。その一方で、「投資に見合ったリピート率が得られない」「口コミ対策に奔走し、現場の改善が後回しになっている」といった課題を抱える施設も少なくありません。

本セミナーでは、顧客体験マネジメントSaaSサービス「ファンくるCR」「ファンくるMR」を運営する代表の山口が登壇します。感覚やトレンドに頼りがちな施設運営の在り方を定量化し、実データから「人気店が繁盛している真の理由」を紐解きます。あわせて、設備改修だけに頼らない持続可能な店舗経営のヒントを、具体的な事例とともに解説いたします。

セミナー詳細

■日時

2026年2月18日（水）13:20～14:00

■会場

東京ビッグサイト 西展示棟1ホール（東京都江東区有明3丁目11－1）

■参加費

無料

■申し込み方法

セミナーの聴講登録には来場事前登録が必要です。

来場事前登録は【こちら(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?_gl=1*1vp4lhz*_gcl_au*OTAyNzc5NDM5LjE3Njc2NzkwMDI.*_ga*MTAwODMyOTQ3OS4xNzY3Njc5MDAy*_ga_L22N6YVY4H*czE3Njg5ODkwNDMkbzYkZzEkdDE3Njg5OTA2MDckajYwJGwwJGgxNDIxMjYzODA0)】 から

※座席は自由席となっております。満席の際は立ち見またはサテライト会場(ライブビューイング形式)となりますので、あらかじめご了承ください。

■セミナー公式サイト

https://hcj.jma.or.jp/visitor/seminar_saunaspa.html

-----------------------------------------

【ファンくるについて】

お客様や従業員の声を独自の特許技術で分析することにより、店舗運営、商品開発、営業活動、従業員エンゲージメント等の向上を支援する様々なWebサービスをあらゆる業界に対して提供しています。また、体験型情報サイト「ファンくる」の運営や、インターネットリサーチなどのマーケティング支援も行っております。

-----------------------------------------

【会社概要】

■会社名：株式会社ファンくる

■代表者：代表取締役社長 山口敬人

■資本金：1億円

■創業：2004年8月26日

■所在地：東京都千代田区岩本町 1-10-5 TMMビル4F

■URL：https://www.fancrew.co.jp/

■事業内容：来店客調査「ファンくるCR」の運用・開発

消費者モニター調査「ファンくる MR」の運用・開発

販促・店頭調査「ファンくる PR」の運用・開発

契約率向上ツール「ファンくる ICR・CSR」の運用・開発

従業員満足度調査「ファンくる ES」の運用・開発

体験型情報サイト「ファンくる」の運用・開発

インターネットリサーチ/マーケティング支援

【本件に関するお問い合わせ】

■株式会社ファンくる 広報担当（pr@fancrew.co.jp）