リンクバルが株主優待としてデジタルギフト(R)︎を採用
株式会社デジタルプラス
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/290_1_33612ef2764627a314e798139cdcdada.jpg?v=202602111251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/290_2_a00de6d0706c5f788c5b2dbcf502ae6a.jpg?v=202602111251 ]
株式会社リンクバル（代表取締役社長：吉弘 和正、東証グロース：証券コード 6046）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を株主優待としてご活用いただくことになりました。
■今回のお取り組みについて
リンクバル適時開示：https://ssl4.eir-parts.net/doc/6046/tdnet/2753788/00.pdf
■デジタルフィンテック運営サービスについて
・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/pages/shareholder-benefit/
・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/
・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/
■株式会社デジタルプラス 会社概要
■株式会社デジタルフィンテック 会社概要
