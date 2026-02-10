ウェブセミナー『勝てるECは“改善8ステップ”で動いている 運営改善を仕組み化したいEC担当者の実践講座』を2026年2月25日に開催！
マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月25日（水）にマーケティングアソシエーション株式会と、2社共催ウェブセミナー「勝てるECは“改善8ステップ”で動いている 運営改善を仕組み化したいEC担当者の実践講座」を、開催いたします。
お申し込みはこちら :
https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0061/?utm_source=260210hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press
【このような課題はありませんか？】
・ECの売上が伸び悩み、改善の打ち手が見えなくなっている
・サイト改善や施策を行っているが、成果につながっていない
・新規獲得はできているものの、リピーターが増えない
・問い合わせ対応に追われ、改善や分析まで手が回らない
・改善の優先順位が定まらず、運営が属人的になっている
【本セミナーで学べること】
本セミナーでは、
売上に直結するECサイト改善の7ステップと
リピーター獲得につなげる顧客対応の改善ステップを組み合わせ、
勝てるECが実践している“改善プロセス”を8ステップとして体系化して解説します。
具体的には、
・GA4などのデータを活用した課題発見とサイト改善の進め方
・購入率・客単価を高めるための導線・UI改善の考え方
・顧客対応がLTV・リピート率に与える影響
・問い合わせ内容を改善施策へ還元する運用設計
・改善を属人化させず、継続的に回すための体制づくり
といった内容を、実行段階を見据えてお伝えします。
すでにECを運用しており、
改善を「考える段階」から「回し続ける段階」へ進めたい
EC事業者様・ご担当者様に最適な内容です。
ぜひこの機会にご参加ください。
■共催企業
▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社
▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社
■ こんな方におすすめ
・ECを運用しているものの、どこから改善すべきか判断に迷っている事業者様・ご担当者様
・顧客対応とECサイト運営を分断せず、一体で見直したい方
・売上拡大につながる具体的な改善施策を知りたい方
・顧客対応の改善に課題を感じており、リピーター獲得につなげたい方
・EC改善の優先順位を整理し、継続的に回せる運営体制を構築したい方
■ セミナースケジュール及び内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/350_1_c7cbcb0d5db0abccb658f8999fe82ca2.jpg?v=202602111251 ]
会社概要
HATME株式会社
設立：2022年7月1日
代表取締役 ：中園 広和
事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業
■コーポレートサイト：https://hatme.jp/
■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/