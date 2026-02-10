ウェブセミナー『勝てるECは“改善8ステップ”で動いている　運営改善を仕組み化したいEC担当者の実践講座』を2026年2月25日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年2月25日（水）にマーケティングアソシエーション株式会と、2社共催ウェブセミナー「勝てるECは“改善8ステップ”で動いている 運営改善を仕組み化したいEC担当者の実践講座」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0061/?utm_source=260210hatme_prtimes_seminar&utm_medium=press【このような課題はありませんか？】

・ECの売上が伸び悩み、改善の打ち手が見えなくなっている

・サイト改善や施策を行っているが、成果につながっていない

・新規獲得はできているものの、リピーターが増えない

・問い合わせ対応に追われ、改善や分析まで手が回らない

・改善の優先順位が定まらず、運営が属人的になっている

【本セミナーで学べること】

本セミナーでは、

売上に直結するECサイト改善の7ステップと

リピーター獲得につなげる顧客対応の改善ステップを組み合わせ、

勝てるECが実践している“改善プロセス”を8ステップとして体系化して解説します。

具体的には、

・GA4などのデータを活用した課題発見とサイト改善の進め方

・購入率・客単価を高めるための導線・UI改善の考え方

・顧客対応がLTV・リピート率に与える影響

・問い合わせ内容を改善施策へ還元する運用設計

・改善を属人化させず、継続的に回すための体制づくり

といった内容を、実行段階を見据えてお伝えします。

すでにECを運用しており、

改善を「考える段階」から「回し続ける段階」へ進めたい

EC事業者様・ご担当者様に最適な内容です。

ぜひこの機会にご参加ください。

■共催企業



▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・ECを運用しているものの、どこから改善すべきか判断に迷っている事業者様・ご担当者様

・顧客対応とECサイト運営を分断せず、一体で見直したい方

・売上拡大につながる具体的な改善施策を知りたい方

・顧客対応の改善に課題を感じており、リピーター獲得につなげたい方

・EC改善の優先順位を整理し、継続的に回せる運営体制を構築したい方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/350_1_c7cbcb0d5db0abccb658f8999fe82ca2.jpg?v=202602111251 ]

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/