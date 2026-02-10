映画『夜勤事件』公開記念！ゲームクリエイターChilla‘s Art史上“最も怖い”と評される名作ホラーゲームをDMMショートでオリジナルドラマ化！「深夜放送」2月10日(火) より独占配信開始！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」にて、「深夜放送」を2月10日（火）より独占配信することをお知らせいたします。また、配信開始に合わせ、原作のChilla’s Artと主演の半田周平よりコメントが到着。場面写真と予告映像も解禁いたします。

映画『夜勤事件』とのコラボ企画！Chilla’s Art屈指の恐怖作を縦型ショートドラマ化！

2月20日（金）に公開を控えた映画『夜勤事件』の公開記念として製作された本作は、同作の原作を手がけた Chilla’s Art による人気ホラーゲーム「深夜放送」を原作としたショートドラマ。DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービス「DMMショート」にて、2月10日（火）正午より独占配信がスタート、第8話までは無料で楽しむことができる。

「深夜放送」は、2021年10月30日にゲームクリエイターのChilla’s Artよりリリースされた、深夜のラジオ局を舞台にしたミステリーホラーゲーム。SNS上では「チラズアート史上、最も怖い」と評されるなど、ファンの間で高い評価を獲得してきた話題作だ。

作中では、映画『夜勤事件』の2月20日（金）の公開を記念し、コラボレーションを実施。映画オリジナルポスターの登場や、映画で田鶴結貴乃役を演じた南琴奈が同役で特別出演し、原作『深夜放送』ファンのみならず『夜勤事件』ファンも必見の一作となっている。

物語は、主人公・鬼川治男が、謎の自殺を遂げたラジオDJの弟・将喜の死の真相を追い、山奥のコミュニティラジオ局を訪れたところから幕を開ける。残されていたのは、弟が遺した番組収録の音声テープ。再生される声、言葉の端々に滲む違和感――音声を辿るほどに、封じられていた“呪われた真実”が、静かに、しかし確実に姿を現していく。

主人公・鬼川治男役を演じるのは、縦型ドラマ『こねこフィルム』のメインキャストとして注目を集めた半田周平。さらに原作ゲームでも将喜の声を演じているまるたろー氏が本作でも同役で声の出演をし、原作ファンも没入できる仕掛けが散りばめられている。

ゲーム、映画、そしてショートドラマ──。異なるメディアを横断して展開される、Chilla’s Artワールドの新たな恐怖体験に注目したい。

■原作：Chilla’s Art（チラズアート） コメント

「夜勤事件」に続き、「深夜放送」がショートドラマ化されると聞き、驚きと同時にとても嬉しかったです。ストーリーが好きと言ってくださる方も多い作品なので、以前から映像化に向いていると思っていました。実際に形にしていただけたことが本当にありがたいです。台本の段階ではゲームそのままの空気感がありましたが、完成映像はショートドラマとして見事に仕上がっていて、ゲームがドラマになった瞬間を見た気がしました。半田さんの演技も素晴らしく、物語が確かに息づいていました。ぜひ多くの方に観ていただけたら嬉しいです。

■主演：半田周平（鬼川治男 役）コメント

「果たして、自分にやり遂げられるだろうか…」怖い作品が苦手…とりわけ日本のあの独特な湿り気のあるホラーが…怖すぎてとても演技なんて出来ない…そんな思いで向かった初打ち合わせ…監督が「怖さの部分は任せて下さい」と御守りのような言葉をくださいました。心配せずに主人公・鬼川治男を生きればいいと。その途端に「やるしかない…やり遂げてみせる」という主人公の想いとも一致する想いにスイッチが入り…撮影中は我を忘れて演技さえ忘れて作品に没入し物語を実体験している感覚でした。各部所スタッフ皆さんのご尽力により“ホラーの概念を超えた”本作『深夜放送』の世界にぜひ皆様も主人公目線でどっぷりとはまり込んで下さい！！

映画『夜勤事件』主演の南琴奈が演じる田鶴結貴乃の登場シーンを含む場面写真を公開

「チラズアート史上、最も怖い」と評される「深夜放送」予告映像も公開

ショートドラマ「深夜放送」の予告映像は、半田周平演じる主人公・鬼川治男が、弟の不可解な自殺を知る場面から始まる。真相を確かめるため、治男は弟が生前に働いていた山奥のコミュニティラジオ局を訪れ、得体の知れない違和感に包まれていく。「今どきカセット…」という言葉をきっかけに、弟の死に繋がる“鍵”が、番組収録用の音声テープであることが浮かび上がる。遺されたカセットには「全部聞け」という、不吉なメッセージ。再生される弟の声は、静かに現実を侵食していく。

続けて、治男が弟の残したテープを探し、さまざまな場所を彷徨う姿が映し出される。その途中、「そのテープは」「最後まで聞いたら」「戻れない」というテロップが重なり、逃げ場のない運命を強く印象づける。やがて、ドラマ本編で描かれる不可解な出来事の断片が畳みかけるように提示され、最後は「いったい何が起きているんだ？」という謎めいた言葉とともに映像は幕を閉じる。音声に隠された真実とは何か――。弟の死をめぐる“声の記録”が、恐怖の扉を静かに開いていく。

▼「深夜放送」予告映像▼

https://youtu.be/2wh0LzW05Xo(https://youtu.be/2wh0LzW05Xo)

■作品概要

【タイトル】深夜放送

【配信スケジュール】

2026年2月10日(火)正午よりDMMショートで全話独占配信スタート！

※第8話までは無料で視聴いただけます

【視聴URL】

https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=s2ogpdg75zj7qijypzwz0f6v9

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

【出演】半田周平 河野万史 坪内守 まるたろー（特別出演） ／ 南琴奈

【脚本】宍戸英紀

【監督】鳥居康剛

【原作】「深夜放送」Chilla’s Art

【制作】キャンター

【コピーライト】(C)︎DMMショート

※写真使用の際はコピーライトの表記をお願いいたします。

■あらすじ

物語はラジオパーソナリティであった弟の不可解な自殺の真相を追い、山奥のコミュニティラジオ局を訪れたところから始まる。そこにあったのは、弟の番組が収録された音声テープ。再生される声、言葉の端々に滲む違和感――音声を辿るほどに、静かに、しかし確実に禍々しい真実が、逃げ場のないかたちで浮かび上がってくる。

作品クレジット

作品タイトル：「深夜放送」

配信表記：2026年2月10日(火)よりDMMショートで独占配信スタート！

作品URL：https://tv.dmm.com/shorts/detail/?season=s2ogpdg75zj7qijypzwz0f6v9

コピーライト：(C)DMMショート

映画「夜勤事件」とは

2月20日（金）より全国公開

Z世代を中心に絶大な人気を誇る日本のインディーゲーム制作チーム・Chilla’s Art（チラズアート）。日常のすぐ隣に潜む“違和感”を鋭く切り取るその作風は、国内外に熱狂的なファンを生み続けている。なかでも人気を決定づけたホラーゲーム『夜勤事件』は、深夜のコンビニを舞台に、じわじわと迫る恐怖と不可解な現象の連鎖を描き、YouTubeでの実況動画は総再生数6,000万回を突破（※2025年8月28日現在）。ゲーム実況文化とともに社会現象的な広がりを見せた話題作だ。

その実写映画化を手がけるのは、『きさらぎ駅』シリーズなど数々の都市伝説系ホラーでスマッシュヒットを連発し、“現代ホラーの旗手”として確固たる評価を築く永江二朗監督。ゲーム特有の没入感やプレイヤー視点の恐怖を、実写ならではの空気感とリアリティで再構築することに挑んでいる。

主演を務めるのは今夏のドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」(25/関西テレビ・フジテレビ系)、映画『ミーツ・ザ・ワールド』(25)で注目を浴びる透明感と存在感を持つ、次世代を担う若手俳優・南琴奈。映画初主演かつホラー初挑戦で映画初主演かつホラー初挑戦で「最後まで目が離せない作品」と意気込む。演者にはシリアスからコメディまで幅広い役柄を巧みにこなす実力派俳優・竹財輝之助、さらに「ONE N’ ONLY」（ワンエンオンリー）のボーカルとして注目を集め、俳優としても活躍を広げる関哲汰ほか、田中俊介、五頭岳夫、櫻井淳子、加藤夏希ら実力派キャストが脇を固める。

日常と非日常の境界線がゆっくりと侵食されていく恐怖。ゲーム原作ならではの構造と、永江監督の演出が生む“じわりと迫る気配”。その二つが融合したとき、スクリーンにはこれまでにない新たなホラー体験が立ち現れる。

◇公式サイト：https://yakinjiken.com/

■「DMM TV」とは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

■DMMショートについて

DMMショートは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信するサービスです。月額550円（税込※）のDMMプレミアム会員に登録することで、ショートドラマを見放題でお楽しみいただけます。毎週新作が追加され、年間ではオリジナルの約40作品を含む約100作品・3,000話（予定）のショートドラマコンテンツを配信予定です。また、DMM TVで配信するアニメやドラマ、バラエティなどの見放題対象コンテンツも同様にご視聴いただけます。

※ App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

【「DMMショート」公式SNS】

公式X：https://x.com/dmmshort_pr

公式YouTube：https://www.youtube.com/@DMM-short

公式Instagram：https://www.instagram.com/dmmshort_pr/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmshort_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/