【ニューエラ】ニューエラ名古屋5周年・原宿15周年・川崎5周年・名古屋栄3周年を記念した限定サイドパッチを発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、ヘッドウェアご購入のお客さま

を対象に、全国のニューエラストアにて、パッチ圧着サービスを無料で実施しております。その一環として、各店限定のサイドパッチを販売（税込1,100円）、アニバーサリーデザインのスペシャルサイド

パッチも数量限定で発売してきました。

※サイドパッチのみの購入はできません。

このたび、ニューエラ名古屋5周年・原宿15周年・川崎5周年・名古屋栄3周年を記念した限定サイドパッチを、それぞれのオープン日に発売いたします。パッチのデザインには店名やオープン年、その地域をイメージしたアートワークやカラーリングなどを取り入れています。

※アニバーサリー限定サイドパッチは、なくなり次第終了となります。

【ラインアップ】

［ニューエラ名古屋5周年］ 発売日:2月10日（火）

【ストア情報】

ニューエラ名古屋(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/nagoya/)（NEW ERA NAGOYA）

営業時間:10:00-21:00

住所:愛知県名古屋市西区二方町40番 mozoワンダーシティ2F

ショップ公式SNS:X @NewEraNagoya(https://x.com/NewEraNagoya)

LINE ＠neweranagoya(https://page.line.me/neweranagoya)

［ニューエラ原宿15周年］ 発売日:2月26日（木）

【ストア情報】

ニューエラ原宿(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/harajuku/)（NEW ERA HARAJUKU）

営業時間:10:00-21:30

住所:東京都渋谷区神宮前3-20-9 WAVEビル2F

ショップ公式SNS:X @NewEraHarajuku(https://x.com/NewEraHarajuku)

LINE @ neweraharajuku(https://page.line.me/neweraharajuku)

［ニューエラ川崎5周年］ 発売日:3月12日

【ストア情報】

ニューエラ川崎(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/kawasaki/)（NEW ERA KAWASAKI)

営業時間:10:00-21:00

住所:神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 ラゾーナ川崎プラザ2F

ショップ公式SNS:X @NewEraKawasaki(https://x.com/NewEraKawasaki)

LINE ＠newerakawasaki(https://page.line.me/newerakawasaki)

［ニューエラ名古屋栄3周年］ 発売日:4/20（月）

【ストア情報】

ニューエラ名古屋栄(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/nagoya_sakae/)（NEW ERA NAGOYA SAKAE）

営業時間:10:00-21:00

住所:愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号 SAKAE PLACE

ショップ公式SNS:X @NewEraSakae(https://x.com/NewEraSakae)

LINE @newerasakae(https://page.line.me/newerasakae)

＜サイドパッチ圧着サービスとは＞

ニューエラストア各店でご購入いただいたヘッドウェアのライトパネル、もしくはリアパネルのセンタ

ーどちらかに、各店限定デザインのサイドパッチ（税込1,100円）をその場で圧着するサービスです。

サイドパッチサービスの詳細は、以下をご確認ください。

対象店舗：全国のニューエラストア

※ニューエラミニ名古屋駅・アウトレットストア・公式オンラインストアは対象外です。

対象商品：ニューエラストアでご購入いただいたヘッドウェア

※アウトレットストア・オンラインストアでのご購入品は対象外です。

※MLB・NBA・NFLなど各種ライセンス商品は対象外です。詳しくは店頭スタッフにおたずねくださ

い。

※ヘッドウェアの生地やデザインによって、承れない場合がございます。

価格：1,100円（税込）

※サイドパッチのみの購入はできません。

その他の注意事項については、ニューエラ公式ウェブサイトをご確認ください。

https://www.neweracap.jp/blogs/in-store-services/patch-service