【ニューエラ】ニューエラ名古屋5周年・原宿15周年・川崎5周年・名古屋栄3周年を記念した限定サイドパッチを発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、ヘッドウェアご購入のお客さま
を対象に、全国のニューエラストアにて、パッチ圧着サービスを無料で実施しております。その一環として、各店限定のサイドパッチを販売（税込1,100円）、アニバーサリーデザインのスペシャルサイド
パッチも数量限定で発売してきました。
※サイドパッチのみの購入はできません。
このたび、ニューエラ名古屋5周年・原宿15周年・川崎5周年・名古屋栄3周年を記念した限定サイドパッチを、それぞれのオープン日に発売いたします。パッチのデザインには店名やオープン年、その地域をイメージしたアートワークやカラーリングなどを取り入れています。
※アニバーサリー限定サイドパッチは、なくなり次第終了となります。
【ラインアップ】
［ニューエラ名古屋5周年］ 発売日:2月10日（火）
【ストア情報】
ニューエラ名古屋(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/nagoya/)（NEW ERA NAGOYA）
営業時間:10:00-21:00
住所:愛知県名古屋市西区二方町40番 mozoワンダーシティ2F
ショップ公式SNS:X @NewEraNagoya(https://x.com/NewEraNagoya)
LINE ＠neweranagoya(https://page.line.me/neweranagoya)
［ニューエラ原宿15周年］ 発売日:2月26日（木）
【ストア情報】
ニューエラ原宿(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/harajuku/)（NEW ERA HARAJUKU）
営業時間:10:00-21:30
住所:東京都渋谷区神宮前3-20-9 WAVEビル2F
ショップ公式SNS:X @NewEraHarajuku(https://x.com/NewEraHarajuku)
LINE @ neweraharajuku(https://page.line.me/neweraharajuku)
［ニューエラ川崎5周年］ 発売日:3月12日
【ストア情報】
ニューエラ川崎(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/kawasaki/)（NEW ERA KAWASAKI)
営業時間:10:00-21:00
住所:神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 ラゾーナ川崎プラザ2F
ショップ公式SNS:X @NewEraKawasaki(https://x.com/NewEraKawasaki)
LINE ＠newerakawasaki(https://page.line.me/newerakawasaki)
［ニューエラ名古屋栄3周年］ 発売日:4/20（月）
【ストア情報】
ニューエラ名古屋栄(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/nagoya_sakae/)（NEW ERA NAGOYA SAKAE）
営業時間:10:00-21:00
住所:愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号 SAKAE PLACE
ショップ公式SNS:X @NewEraSakae(https://x.com/NewEraSakae)
LINE @newerasakae(https://page.line.me/newerasakae)
＜サイドパッチ圧着サービスとは＞
ニューエラストア各店でご購入いただいたヘッドウェアのライトパネル、もしくはリアパネルのセンタ
ーどちらかに、各店限定デザインのサイドパッチ（税込1,100円）をその場で圧着するサービスです。
サイドパッチサービスの詳細は、以下をご確認ください。
対象店舗：全国のニューエラストア
※ニューエラミニ名古屋駅・アウトレットストア・公式オンラインストアは対象外です。
対象商品：ニューエラストアでご購入いただいたヘッドウェア
※アウトレットストア・オンラインストアでのご購入品は対象外です。
※MLB・NBA・NFLなど各種ライセンス商品は対象外です。詳しくは店頭スタッフにおたずねくださ
い。
※ヘッドウェアの生地やデザインによって、承れない場合がございます。
価格：1,100円（税込）
※サイドパッチのみの購入はできません。
その他の注意事項については、ニューエラ公式ウェブサイトをご確認ください。
https://www.neweracap.jp/blogs/in-store-services/patch-service