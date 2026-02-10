【ニューエラ】ニューエラ名古屋5周年・原宿15周年・川崎5周年・名古屋栄3周年を記念した限定サイドパッチを発売

写真拡大 (全5枚)

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、ヘッドウェアご購入のお客さま


を対象に、全国のニューエラストアにて、パッチ圧着サービスを無料で実施しております。その一環として、各店限定のサイドパッチを販売（税込1,100円）、アニバーサリーデザインのスペシャルサイド


パッチも数量限定で発売してきました。


※サイドパッチのみの購入はできません。



このたび、ニューエラ名古屋5周年・原宿15周年・川崎5周年・名古屋栄3周年を記念した限定サイドパッチを、それぞれのオープン日に発売いたします。パッチのデザインには店名やオープン年、その地域をイメージしたアートワークやカラーリングなどを取り入れています。


※アニバーサリー限定サイドパッチは、なくなり次第終了となります。



【ラインアップ】


［ニューエラ名古屋5周年］　発売日:2月10日（火）　



【ストア情報】


ニューエラ名古屋(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/nagoya/)（NEW ERA NAGOYA）


営業時間:10:00-21:00


住所:愛知県名古屋市西区二方町40番 mozoワンダーシティ2F


ショップ公式SNS:X　@NewEraNagoya(https://x.com/NewEraNagoya)


LINE　＠neweranagoya(https://page.line.me/neweranagoya)






［ニューエラ原宿15周年］　発売日:2月26日（木）



【ストア情報】


ニューエラ原宿(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/harajuku/)（NEW ERA HARAJUKU）


営業時間:10:00-21:30


住所:東京都渋谷区神宮前3-20-9 WAVEビル2F


ショップ公式SNS:X @NewEraHarajuku(https://x.com/NewEraHarajuku)


LINE @ neweraharajuku(https://page.line.me/neweraharajuku)





［ニューエラ川崎5周年］　発売日:3月12日



【ストア情報】


ニューエラ川崎(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/kawasaki/)（NEW ERA KAWASAKI)


営業時間:10:00-21:00


住所:神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 ラゾーナ川崎プラザ2F


ショップ公式SNS:X　@NewEraKawasaki(https://x.com/NewEraKawasaki)


LINE　＠newerakawasaki(https://page.line.me/newerakawasaki)





［ニューエラ名古屋栄3周年］ 発売日:4/20（月）



【ストア情報】


ニューエラ名古屋栄(https://www.neweracap.jp/a/c/store_10/store/nagoya_sakae/)（NEW ERA NAGOYA SAKAE）


営業時間:10:00-21:00


住所:愛知県名古屋市中区栄3丁目27番1号 SAKAE PLACE


ショップ公式SNS:X　@NewEraSakae(https://x.com/NewEraSakae)


LINE　@newerasakae(https://page.line.me/newerasakae)






＜サイドパッチ圧着サービスとは＞


ニューエラストア各店でご購入いただいたヘッドウェアのライトパネル、もしくはリアパネルのセンタ


ーどちらかに、各店限定デザインのサイドパッチ（税込1,100円）をその場で圧着するサービスです。



サイドパッチサービスの詳細は、以下をご確認ください。


対象店舗：全国のニューエラストア


※ニューエラミニ名古屋駅・アウトレットストア・公式オンラインストアは対象外です。



対象商品：ニューエラストアでご購入いただいたヘッドウェア


※アウトレットストア・オンラインストアでのご購入品は対象外です。


※MLB・NBA・NFLなど各種ライセンス商品は対象外です。詳しくは店頭スタッフにおたずねくださ


い。


※ヘッドウェアの生地やデザインによって、承れない場合がございます。



価格：1,100円（税込）


※サイドパッチのみの購入はできません。



その他の注意事項については、ニューエラ公式ウェブサイトをご確認ください。


https://www.neweracap.jp/blogs/in-store-services/patch-service