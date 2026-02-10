「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」フォトコンテスト受賞作品決定

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)は写真クリエイターやユーザーをつなぐ写真アプリ／プラットフォーム「Irys（アイリス）」との連携により開催した「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」フォトコンテストの受賞作品3点を決定いたしましたので、お知らせいたします。受賞作品は2026年2月10日（火）～23日（月）全国の「CHARGESPOT」サイネージで放映されます。フォトグラファーの作品が、日常の中で多くの方の目に触れる機会を創出し、新たな才能の発見と表現の場を提供いたします。また、本企画の反響を受け、第2弾を2026年春に実施予定です。写真アプリ「Irys」との連携により、グローバルなフォトグラファーコミュニティと「CHARGESPOT」の全国ネットワークを掛け合わせ、これまでにない規模と質での作品発表が可能になりました。一枚の写真が誰かの心を動かし、新たな創造の連鎖を生み出す。そんな未来をフォトグラファーの皆さまと共に創ってまいります。

■受賞作品

作品タイトル：「AROUND THE SUN」 受賞者： akash_arora

Irys創設者アラン・シャラーコメント

柔らかさと強さを併せ持つ光の表現が印象的で、構図の完成度も非常に高い作品です。空中に捉えられた被写体がフレーム全体にダイナミズムをもたらし、人物の近くに配置された太陽が、決定的瞬間を的確に捉えた優れたタイミングを際立たせています。

作品タイトル：「Good morning」 受賞者：Tobias keil

Irys創設者アラン・シャラーコメント

低く差し込む太陽光と霞んだ空気感が、奥行きのある情景を的確に描き出しています。シルエットで捉えられた遠景の建築物が画面に緊張感を与え、そこに配置された熱気球が物語性と視覚的なアクセントを加えています。左から右へと自然に視線を導く構図も完成度が高く、全体として非常にバランスの取れた一枚です。

作品タイトル：「Not Earth #4」受賞者：Patrick Olliff

Irys創設者アラン・シャラーコメント

赤外線撮影ならではの表現が際立ち、現実を超えたような独自の世界観を生み出しています。視点や撮影手法の選択が、写真の印象を大きく変えることを示す好例であり、作者の明確な意図が感じられます。中央に配置された木の反射が画面全体の構成を引き締め、静けさの中に確かな安定感をもたらしています。

■審査講評

株式会社INFORICH 代表 秋山広宣コメント

「街中のCHARGESPOTサイネージで放映された際に、視覚的に印象に残り、心に余韻を残してくれそうな作品を選定しました。日常の動線の中でふと目に留まり、CHARGESPOTが提供する新しい体験やアートの価値を感じていただけると幸いです。」

■「CREATIVE CHARGE CLUB CHALLENGE」フォトコンテスト 概要

募集時期: 2025年12月11日～2026年1月7日

応募対象: プロ・アマ問わず、Iryのアカウント（プレミアムメンバーのみ）のあるフォトグラファー

テーマ: 『あなたのチャージスポット』

応募総数: 550点

賞典:優秀賞（3名）: CHARGESPOTサイネージでの放映

■「CHARGESPOT」× 写真アプリ「Irys」コラボレーション動画

https://youtu.be/_McrQfsajmY

■写真アプリ「Irys」について

「Irys」は、写真家と写真作品を主役にした新しいプラットフォームです。高解像度での作品展示、キュレーションされたフィード、現実世界での展示や交流の機会など、写真家が創作に専念できる環境を提供します。創設者のアラン・シャラーは、商業写真・ファインアートの経験を持ち、世界最大規模のストリートフォトプラットフォーム「Street Photography International」の共同創設者でもあります。

■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約57,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、ベトナム、マカオ、オーストラリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2025年9月時点

■「CHARGESPOT」ご利用方法

アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407





■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/



